Panamá desarticula red criminal señalada por desviar más de 1 millón de dólares

La operación “Farol” incluyó allanamientos simultáneos en Panamá, Herrera y Los Santos. Tomada del MP

La desarticulación de una presunta red vinculada a delitos financieros, hurto agravado y blanqueo de capitales dejó cuatro personas aprehendidas durante la operación “Farol”, desarrollada por la Procuraduría General de la Nación y la Policía Nacional en las provincias de Panamá, Herrera y Los Santos.

Las diligencias estuvieron a cargo de la Sección Primera de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana, que ejecutó allanamientos con apoyo policial y logró el decomiso de bienes presuntamente relacionados con la investigación.

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De acuerdo con la información oficial, los aprehendidos son investigados por la supuesta comisión de hurto con abuso de confianza, delito financiero, asociación ilícita y blanqueo de capitales.

Las autoridades decomisaron vehículos y propiedades presuntamente vinculados con las actividades investigadas. Tomada de la PN

En el operativo también se decomisaron dos vehículos en el área de Tocumen, mientras que las autoridades reportaron la aprehensión de cuatro propiedades valoradas en aproximadamente $291,400, además de automóviles con un valor estimado de $71,700, presuntamente vinculados a las actividades investigadas.

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Según las investigaciones preliminares, uno de los principales implicados se habría aprovechado de su cargo como contador dentro de una empresa privada para crear una sociedad ficticia y desviar fondos provenientes de las ganancias de la compañía.

La Fiscalía sostiene que esta operación habría sido ejecutada en coordinación con otros integrantes de la presunta estructura, lo que permitió mover recursos y ocultar el origen del dinero mediante maniobras financieras.

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El caso se desarrolla en un contexto de aumento de las denuncias por estafa y otros fraudes en Panamá. Entre enero y abril de 2026, el Ministerio Público registró 2,279 denuncias criminales relacionadas con estafas y otros fraudes, frente a las 1,895 reportadas en el mismo periodo de 2025.

Uno de los principales investigados habría utilizado una sociedad ficticia para mover fondos empresariales. Tomada de la PN

Esto representa un incremento de 20%, según las cifras preliminares del Centro de Estadísticas del Ministerio Público y la Plataforma del Sistema Penal Acusatorio.

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El delito con mayor incidencia fue la estafa, contemplada en el artículo 220 del Código Penal, con 2,154 casos acumulados hasta abril de 2026. Le siguieron la modificación o manipulación de programas informáticos, con 71 investigaciones; la estafa agravada, con 37 casos; la prenda hipotecaria sobre bien ajeno, con 13; y el fraude en servicios públicos, con 4. No se registraron casos por cobro indebido de un seguro.

La provincia de Panamá concentró la mayor cantidad de reportes, con 1,310 noticias criminales por estafas y otros fraudes durante los primeros cuatro meses del año.

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Panamá Oeste ocupó el segundo lugar con 320 casos, seguida de Chiriquí con 187, San Miguelito con 124, Colón con 81 y Coclé con 75. En Herrera, una de las provincias donde se realizaron diligencias de la operación “Farol”, se reportaron 58 casos, mientras que Los Santos registró 48.

El Ministerio Público reportó un aumento en los casos relacionados con manipulación de programas informáticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento no fue uniforme en todo el país. Panamá Oeste mostró uno de los mayores aumentos, al pasar de 194 casos en 2025 a 320 en 2026, una variación de 65%. Los Santos subió de 32 a 48 casos, equivalente a 50%, mientras que Herrera pasó de 44 a 58, con un incremento de 32%. San Miguelito también registró un alza, al pasar de 102 a 124 casos, lo que representa 22%.

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Uno de los datos más relevantes del informe es el aumento de los delitos relacionados con modificación o manipulación de programas informáticos, que pasaron de 30 casos entre enero y abril de 2025 a 71 en el mismo periodo de 2026.

Esta variación representa un crecimiento de 137%, el mayor entre las categorías comparadas. El dato confirma que las investigaciones por fraude ya no se limitan a esquemas tradicionales, sino que también involucran herramientas digitales y manipulación tecnológica.

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Las autoridades sostienen que este tipo de estructuras suelen aprovechar posiciones de confianza, acceso a información interna y conocimiento financiero para ejecutar movimientos irregulares. En el caso de la operación “Farol”, la figura del contador investigado resulta clave, porque el presunto desvío de fondos habría partido desde el interior de la propia empresa afectada.

La investigación deberá establecer ahora el monto total del perjuicio económico y si existen más personas vinculadas.

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Panamá registró más de 2,200 denuncias por estafa y otros fraudes entre enero y abril de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los aprehendidos deberán comparecer ante un juez de garantías, mientras el Ministerio Público continúa con las diligencias para determinar el alcance de la presunta red.

La operación “Farol” se suma a otras investigaciones abiertas por delitos económicos en Panamá, en momentos en que las estadísticas oficiales reflejan un aumento de las denuncias por estafa, fraude informático y maniobras financieras irregulares en diferentes provincias del país.