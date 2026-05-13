Salud

Cómo afecta la dermatomiositis a la piel y por qué puede ser una señal de alerta

Las lesiones e irritaciones cutáneas pueden anticipar la aparición de esta enfermedad autoinmune y afectar de forma significativa la vida diaria

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Ilustración de primer plano de una persona con manchas rojas y descamación en la cara, especialmente alrededor de los ojos, y en el dorso de las manos
La dermatomiositis es una enfermedad autoinmune que afecta músculos y piel, produciendo debilidad muscular y síntomas dermatológicos visibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dermatomiositis es una enfermedad autoinmune que provoca debilidad muscular y afecta de manera destacada la piel, generando síntomas dermatológicos como erupciones, manchas y molestias de diversa intensidad. Según la Cleveland Clinic, las manifestaciones cutáneas pueden variar desde un enrojecimiento leve hasta la formación de depósitos de calcio que alcanzan mayor tamaño o gravedad.

Las personas con dermatomiositis suelen presentar lesiones cutáneas específicas, como la erupción heliotropo, manchas rojizas o moradas con hinchazón en los párpados y alrededores de los ojos, pápulas de Gottron, protuberancias sobre nudillos y dedos, poiquilodermia áreas descoloridas y adelgazadas, y fotosensibilidad exacerbada por la exposición solar.

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De acuerdo con la Cleveland Clinic, estos síntomas suelen ser las primeras señales de la enfermedad y pueden provocar picazón persistente, molestias y, en algunos casos, dolor o dificultades para realizar actividades cotidianas.

Manifestaciones cutáneas frecuentes y señales de alerta

Uno de los signos iniciales más reconocibles de la dermatomiositis es la erupción heliotropo, caracterizada por enrojecimiento e hinchazón alrededor de los ojos y los párpados. El Dr. Anthony Fernandez, dermatólogo de la Cleveland Clinic, indica que esta erupción no solo provoca incomodidad física, sino que, cuando la inflamación es intensa, puede dificultar la visión y afectar la calidad de vida diaria.

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El picor es una de las molestias más frecuentes, con una intensidad que varía de leve a intensa. En muchos pacientes se acompaña de una sensación de ardor, especialmente en el cuero cabelludo, lo que la diferencia de otras erupciones dermatológicas.

Mujer de 40 años con cabello oscuro recogido en un moño se rasca el lado derecho de la cabeza con la mano, su rostro muestra una expresión de dolor o picazón.
El picor intenso y la sensación de ardor en la piel son síntomas dermatológicos frecuentes en la dermatomiositis y afectan especialmente el cuero cabelludo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pápulas de Gottron aparecen como pequeñas elevaciones rojizas en los nudillos y los dedos de los pies, y suelen ser sensibles al tacto. Esta incomodidad aumenta con el movimiento, llegando a interferir en actividades cotidianas como escribir o abotonar prendas.

El letrero de Gottron se manifiesta como manchas rojas y con picor en codos y rodillas. Aunque la piel suele sentirse normal al tacto, el enrojecimiento y la irritación son evidentes.

Otro hallazgo es la hiperqueratosis, que consiste en el engrosamiento de la piel en las palmas y los lados de los dedos. Si bien es más frecuente en otras enfermedades autoinmunes, puede presentarse en la dermatomiositis. En estos casos, la hiperqueratosis puede ser dolorosa, aunque rara vez provoca picazón.

La poiquilodermia implica un daño progresivo en la piel, con áreas adelgazadas que presentan alteraciones de color, desde oscurecimiento hasta aclaramiento, como resultado de la inflamación mantenida en el tiempo.

La fotosensibilidad es otra característica relevante de la dermatomiositis. La exposición solar puede desencadenar nuevos sarpullidos o agravar los síntomas cutáneos existentes. El Dr. Fernandez advierte que “el sol activa la inflamación de la dermatomiositis”, por lo que se recomienda mantener medidas estrictas de protección solar

Cuello de una persona con enrojecimiento y pequeñas lesiones cutáneas visibles en la piel.
El cuidado dermatológico en dermatomiositis debe mantenerse incluso cuando la debilidad muscular está controlada, sugieren especialista (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las uñas, pueden observarse vasos sanguíneos dilatados y un recambio irregular de la cutícula, lo que genera molestias y alteraciones visibles, aunque generalmente la lámina ungueal permanece intacta.

Por último, los depósitos de calcio pueden formarse en el rostro, los dedos, los codos y las rodillas, generando bultos duros y dolorosos. En los casos más graves, estos acúmulos alcanzan un tamaño tal que limitan la movilidad y se perciben como placas rígidas bajo la piel.

Impacto funcional y recomendaciones para el manejo

Las lesiones cutáneas persistentes, el picor y el dolor no solo afectan el bienestar físico, sino que también pueden generar consecuencias emocionales en quienes viven con dermatomiositis. De acuerdo con el Dr. Fernandez, incluso cuando la inflamación muscular se controla, los síntomas dermatológicos suelen persistir y requieren atención especializada prolongada.

La fricción diaria, la exposición al sol y el uso constante de las manos intensifican las molestias cutáneas. Cuando los depósitos de calcio o la sensibilidad en la piel son severos, las tareas cotidianas pueden verse comprometidas, disminuyendo la autonomía de los pacientes.

El tratamiento de los síntomas cutáneos incluye la aplicación de cremas antiinflamatorias y, en caso necesario, corticosteroides orales. Para manifestaciones especialmente resistentes, se consideran tratamientos intravenosos. El Dr. Fernandez subraya la necesidad de consultar a un especialista cuando los síntomas persisten o se agravan y destaca la importancia de personalizar el abordaje terapéutico, junto con la adopción de medidas preventivas como el uso constante de protector solar.

Una dermatóloga con gafas y bata blanca examina las manos de una mujer de mediana edad sentada en una camilla de hospital.
Una dermatóloga examina las manos de una mujer de 50 años en un consultorio de hospital público en Argentina, en el marco de una campaña de prevención de enfermedades de la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuidado dermatológico es esencial, incluso cuando la debilidad muscular se encuentra controlada, ya que las manifestaciones cutáneas pueden mantenerse o reaparecer. El seguimiento por equipos médicos especializados permite ajustar las estrategias terapéuticas de manera oportuna si persisten los síntomas.

Mantener la piel hidratada, protegerse sistemáticamente del sol y cumplir con el tratamiento médico ayuda a mejorar la tolerancia a la enfermedad. A largo plazo, un enfoque integral que combine reposo adecuado, reducción del estrés y actividad física moderada favorece el bienestar general de las personas con dermatomiositis, reforzando la capacidad del organismo para enfrentar los efectos de la enfermedad.

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