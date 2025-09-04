Salud

Pequeños cambios diarios se asocian con mayor longevidad, según la ciencia

Ajustes en rutinas cotidianas pueden tener efectos sorprendentes en la salud física y mental, según investigaciones recientes de Cleveland Clinic

Por Martina Cortés Moschetti

Expertos destacan que pequeños cambios diarios en hábitos pueden aumentar la longevidad, según estudios recientes (Imagen ilustrativa Infobae)

Pequeñas decisiones cotidianas pueden marcar la diferencia entre una vida larga y saludable o un envejecimiento prematuro. Cada ajuste —por mínimo que parezca— suma cuando se trata de bienestar y longevidad. Así lo confirman expertos internacionales y estudios recientes, que identifican en la gradualidad y en la integración de hábitos saludables el camino más efectivo para fortalecer la salud con el paso del tiempo.

Dormir un poco más, moverse con mayor frecuencia y aumentar la ingesta de verduras pueden parecer modificaciones menores; sin embargo, la ciencia respalda que estos pequeños ajustes diarios logran aumentar la longevidad y reducir el riesgo de muerte prematura. Así lo señala un artículo reciente de GQ, que recoge las recomendaciones del Dr. Mark Hyman, referente en longevidad y fundador del área de medicina funcional en la Cleveland Clinic, junto con hallazgos de una investigación de la Universidad de Sydney.

La preocupación por extender la vida y mejorar su calidad constituye una tendencia global entre la población y la comunidad científica. El propósito va más allá de prolongar los años: garantizar un envejecimiento saludable, con fuerza e independencia.

Según el Dr. Hyman, la clave está en la constancia de pequeños ajustes en sueño, ejercicio y alimentación. GQ destaca que sumar minutos de descanso, actividad física y porciones de vegetales puede traducirse en beneficios tangibles para la esperanza de vida.

Dormir más, moverse y comer más verduras reduce el riesgo de muerte prematura, según la ciencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudio sobre hábitos saludables y longevidad

El estudio de la Universidad de Sydney, citado por Hyman, analizó durante ocho años el impacto de modificaciones sencillas en los hábitos cotidianos. Los resultados muestran que añadir diariamente quince minutos de sueño, 1,6 minutos de actividad física moderada a vigorosa y entre una y dos porciones de verduras se asocia con una reducción del diez por ciento en el riesgo de muerte prematura, sin importar los hábitos previos.

Los investigadores comprobaron que los beneficios aumentan a medida que se incrementan estos factores, aunque incluso los cambios más modestos ya aportan efectos positivos en la salud física y mental.

Limitar granos refinados, carnes procesadas y eliminar bebidas azucaradas son claves para una vida más larga (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ámbito de la alimentación, el estudio presenta cuatro recomendaciones prácticas: incorporar un tercio de taza de vegetales cocidos al día, limitar el consumo de granos refinados y carnes procesadas a una porción semanal cada uno, y eliminar por completo las bebidas azucaradas. Estas pautas, según el Dr. Hyman, se integran fácilmente a la vida diaria sin demandar sacrificios extremos ni dietas restrictivas.

Beneficios del sueño y la actividad física

En relación con el sueño, los datos del estudio indican que aumentar el descanso nocturno de 6,5 a al menos 7,2 horas mejora la salud. Dormir ocho horas o más reduce el riesgo de muerte prematura en un 70%. Este incremento no solo favorece la longevidad, sino que también contribuye a una mejor calidad de vida.

Respecto a la actividad física, ampliar las rutinas de veinte minutos a entre 42 y 100 minutos diarias reduce el riesgo de muerte prematura en un 64%. Si la actividad supera los 100 minutos, la reducción alcanza el 70%. Estos datos, recogidos por GQ, demuestran que añadir pequeñas dosis de movimiento tiene un impacto significativo a largo plazo.

Dormir al menos 7,2 horas y realizar más de 42 minutos de actividad física diaria reduce significativamente el riesgo de muerte prematura (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Dr. Hyman sostiene que la eficacia reside en la gradualidad y la suma de estos cambios. Los resultados no dependen de transformaciones radicales, sino del inicio con pasos pequeños y del aumento progresivo de la exigencia. La aplicación conjunta de estos ajustes potencia los beneficios y favorece la adopción de un estilo de vida saludable.

El seguimiento del progreso es una herramienta útil. El especialista sugiere registrar los hábitos diarios mediante dispositivos que monitoreen el sueño y la actividad física, o bien, llevar un diario de alimentación, para obtener datos objetivos sobre los avances e identificar áreas para mejorar. Tal como resume GQ, el control regular logra que los pequeños cambios se conviertan en mejoras sostenidas en el tiempo.

