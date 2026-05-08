Cómo entrenar en invierno: claves para superar el frío, las lesiones y la pereza estacional

Entrenar durante el invierno exige esfuerzo extra y motivación para esquivar el abandono, pero reporta beneficios notables para la salud física y mental, siempre que se adapten rutina, indumentaria y hábitos a las bajas temperaturas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El invierno supone retos adicionales para quienes practican actividad física, ya que el frío incrementa la pereza y la tendencia a abandonar el entrenamiento, especialmente en deportes al aire libre. Mantener la constancia es fundamental para el organismo: ejercitarse en temperaturas bajas, siguiendo precauciones, no solo activa el metabolismo, sino que también mejora la salud cardiovascular y el estado de ánimo.

De acuerdo con información publicada por la revista experta en fitness y salud Paleobull, entrenar con frío acelera el metabolismo por el aumento de la adiponectina, una proteína que estimula la quema de grasas y facilita la reducción de peso. El gasto energético extra que exige la adaptación al clima conlleva un mayor consumo calórico, ayudando al control del peso corporal.

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De acuerdo con las investigaciones de la Clínica Mayo, el entrenamiento en climas fríos somete al organismo a una adaptación fisiológica que no solo optimiza la quema de calorías, sino que fortalece la resiliencia del sistema cardiovascular. La institución confirma que el ejercicio invernal actúa como un modulador del sistema inmunitario y del estado de ánimo, siempre que se sigan protocolos estrictos de hidratación y vestimenta por capas para prevenir cuadros de hipotermia.

Además, las bajas temperaturas intensifican la defensa inmunológica: el ejercicio incrementa la cantidad de leucocitos y granulocitos, responsables de proteger el organismo ante infecciones. La adaptación fisiológica al frío fortalece órganos como el corazón y los pulmones, y eleva la capacidad cardiovascular y respiratoria. Además, la liberación de endorfinas y dopamina durante el entrenamiento contribuye a mejorar el ánimo durante los meses con menos exposición solar.

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Beneficios del ejercicio en invierno

Practicar actividad física en días fríos acelera el metabolismo, refuerza el sistema cardiovascular e inmunológico y ayuda a combatir la apatía estacional, convirtiéndose en un aliado clave durante los meses con menos luz solar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El esfuerzo por adaptarse a la falta de calor implica un trabajo extra para el cuerpo. Esta exigencia física refuerza tanto la salud cardiovascular como la respiratoria, marcando una diferencia en el rendimiento físico general. El aumento de gasto calórico y la mayor activación del sistema inmunológico convierten al invierno en un período favorable para el ejercicio, si se toman los recaudos necesarios.

Sumado a este efecto fisiológico, la realización regular de actividad física ayuda a combatir la apatía estacional. La sensación de bienestar que genera el entrenamiento está ligada a la liberación de hormonas como las endorfinas, responsables de la mejoría del estado de ánimo en días de frío.

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La constancia en la actividad física durante los meses invernales impacta en la salud mental y emocional de forma positiva, disminuyendo los efectos del estrés y favoreciendo la regulación de las emociones frente a los desafíos propios del invierno.

Recomendaciones para entrenar con frío

A partir de aquí, los especialistas recomiendan prestar atención especial a la hidratación: la sensación de sed disminuye en invierno, pero el cuerpo continúa requiriendo líquidos. Es recomendable consumir agua antes, durante y después del ejercicio, sobre todo en jornadas que superan la hora de duración.

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Adaptar el calentamiento y usar la indumentaria adecuada son estrategias clave para evitar desgarros y contracturas durante el ejercicio, asegurando también mayor movilidad y protección en condiciones adversas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calentamiento y los estiramientos adquieren especial relevancia en días fríos. Las bajas temperaturas enfrían los músculos, articulaciones y ligamentos, aumentando el riesgo de lesiones. Por eso, dedicar tiempo extra a preparar el cuerpo antes de entrenar ayuda a prevenir desgarros y contracturas, y mejora la movilidad global durante la actividad.

La elección de ropa resulta clave para facilitar la adaptación al frío sin limitar los movimientos. Se recomienda optar por dos capas de prendas, con la posibilidad de retirar una si la temperatura corporal incrementa. Los accesorios como gorros, guantes y calcetines térmicos resguardan frente al viento y la humedad, mientras que un calzado adecuado evita el enfriamiento y protege ante posibles resbalones.

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Estrategias para la motivación y prevención de riesgos

Superar la falta de motivación durante el invierno requiere generar hábitos y adaptar la rutina a las condiciones climáticas. Elegir las horas con más luz, como la mañana o el mediodía, permite entrenar con temperaturas más cálidas y aprovechar la vitamina D que aporta la exposición solar. Crear compromisos con amigos o grupos de entrenamiento refuerza la constancia y suma un componente social que beneficia la adherencia.

Una alimentación saludable favorece el rendimiento y la recuperación tras el ejercicio. Incluir frutas, verduras y proteínas de calidad ayuda a mantener la energía y el tono muscular. Optar por el gimnasio o el entrenamiento en casa puede ser una alternativa válida para quienes prefieren evitar el frío extremo.

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Atender las señales del cuerpo y evitar una exposición prolongada al frío son recomendaciones para reducir el riesgo de hipotermia: este cuadro se presenta cuando la temperatura corporal desciende a un valor inferior a 36 °C (96,8 °F). En presencia de síntomas como mareos, dificultad para hablar o deterioro de la coordinación motriz, es necesario interrumpir la actividad física y buscar abrigo.