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“Pienso anotar goles”: Christian Pulisic responde a las críticas y defiende su ambición antes del Mundial 2026

El delantero estadounidense, figura del AC Milan y referente de la selección, reafirma su compromiso y asegura que la presión no afecta su determinación de brillar en la Copa del Mundo

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Christian Pulisic asume el reto de liderar a la selección de Estados Unidos en el Mundial 2026, bajo una presión sin precedentes (Mandatory Credit: Dale Zanine-Imagn Images)
Christian Pulisic asume el reto de liderar a la selección de Estados Unidos en el Mundial 2026, bajo una presión sin precedentes (Mandatory Credit: Dale Zanine-Imagn Images)

Christian Pulisic enfrenta el mayor desafío de su carrera como referente de la selección de Estados Unidos en el Mundial 2026. La presión es máxima: sobre sus hombros recae la esperanza de millones de aficionados que esperan que el país consolide su estatus en el fútbol internacional, a pesar de las dudas por su reciente racha negativa con el AC Milan y una “sequía goleadora” que ha reavivado las críticas. Para el delantero, la Copa del Mundo representa tanto una exigencia deportiva como una oportunidad histórica, según TIME.

Afrontar esta presión no es nuevo para Pulisic. El atacante de Hershey, Pensilvania, asume la responsabilidad de liderar a su selección en territorio local, en medio de grandes expectativas mediáticas y deportivas. Ante cuestionamientos recientes sobre su rendimiento y las dificultades en el Milan, el jugador mantiene su determinación. Declara que el compromiso y la ambición no disminuyen, y asegura estar convencido de que puede superar la adversidad en el momento más decisivo de su carrera.

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Presión y expectativas para Christian Pulisic en el Mundial 2026

Las expectativas en torno a la selección de Estados Unidos superan el simple objetivo de avanzar a la fase de eliminación directa. Ahora, la exigencia popular es retornar a los cuartos de final, instancia que la selección masculina no alcanza desde hace 24 años, como recuerda TIME.

Estados Unidos enfrenta el reto de superar la fase de grupos y alcanzar los cuartos de final en la Copa (Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images)
Estados Unidos enfrenta el reto de superar la fase de grupos y alcanzar los cuartos de final en la Copa (Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images)

El técnico Mauricio Pochettino ha situado el objetivo en semifinales pero, tras derrotas en amistosos ante Bélgica y Portugal, reconoció que el plantel “no tiene jugadores entre los 100 mejores futbolistas del mundo”. Pulisic, sin embargo, rechaza esa visión y asegura que planea convertir: “Pienso anotar goles”, expresó a TIME.

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Analistas y exjugadores han señalado la “sequía goleadora” del delantero, quien suma 17 partidos sin marcar con el Milan y no anota con la selección desde noviembre de 2024. Marco Messina, periodista de CBS Sports, advirtió: “No queremos ser prisioneros del momento, pero debemos decir la verdad. Ahora mismo, no se l ve como siempre”.

El ambiente dentro del equipo se mantiene optimista. Para Weston McKennie, mediocampista y compañero de Pulisic, la clave está en el gran escenario del Mundial; sostiene que Pulisic “está guardando todos sus goles para el Mundial”. El propio delantero insiste en que disfruta atacar y crear ocasiones: “Ir hacia el arco, crear acciones ofensivas, para mí, eso es por lo que juego”, señaló a TIME.

El Mundial en casa es una oportunidad de oro para silenciar a los críticos y ampliar su legado. El jugador reflexiona que momentos como el gol ante Irán en Qatar 2022 “sellan tu legado” e ilustra el tipo de impacto que busca repetir en 2026.

La evolución de Christian Pulisic: de Hershey a la elite europea

La trayectoria de Christian Pulisic comenzó en Hershey, Pensilvania, donde desde pequeño llamó la atención por su energía y habilidades. Hijo de dos exfutbolistas universitarios, sumó experiencia en ligas locales y durante un año en Inglaterra, debido a una beca docente de su madre. Desde niño, Pulisic mostró inteligencia táctica y pasión por el fútbol, llegando a explicar la regla del fuera de juego a los cinco años y viendo partidos de la Liga de Campeones con su padre.

La formación temprana y la pasión por el fútbol definieron el camino de Christian Pulisic hacia el éxito internacional (REUTERS/Daniele Mascolo)
La formación temprana y la pasión por el fútbol definieron el camino de Christian Pulisic hacia el éxito internacional (REUTERS/Daniele Mascolo)

El salto a Europa llegó a los 15, cuando el Borussia Dortmund le ofreció un contrato. La adaptación en Alemania fue difícil: se separó de parte de su familia y en sus primeros meses no pudo debutar por restricciones de edad, hasta obtener un pasaporte croata. Ese año, que Pulisic definió como “el más difícil” de su vida, culminó con su debut y, a los 17 años, se convirtió en el goleador extranjero más joven en la Bundesliga.

Pronto fue convocado a la selección. En 2018, se convirtió en el capitán más joven de la historia moderna de Estados Unidos. Poco después, el Chelsea lo fichó por 73 millones de dólares, y logró ser el único estadounidense en jugar y ganar una final de la Liga de Campeones. Si bien en Inglaterra alternó actuaciones brillantes, como su gol en semifinales ante el Real Madrid en 2021, también vivió periodos marcados por lesiones y cambios de técnico. “No considero ese periodo como un fracaso. Así es la carrera de cualquier futbolista, no siempre se va en ascenso constante”, relató a TIME.

El traspaso al AC Milan en 2023 significó un nuevo comienzo. A su llegada, fue recibido por cientos de aficionados, y respondió con goles. Anotó 7 tantos en sus primeros 9 partidos de la Serie A, incluido uno decisivo ante el Inter que cortó una racha negativa en el clásico de Milán. Durante las últimas tres temporadas, suma el tercer mayor número de participaciones en goles de toda la Serie A, con 31 goles y 20 asistencias en 51 partidos.

Las estadísticas ofensivas del delantero, con 51 partidos jugados, destacan su regularidad e influencia en el AC Milan (REUTERS/Daniele Mascolo)
Las estadísticas ofensivas del delantero, con 51 partidos jugados, destacan su regularidad e influencia en el AC Milan (REUTERS/Daniele Mascolo)

En 2026, sin embargo, su rendimiento goleador se estancó. A las dudas sobre si el club lo contrató por motivos deportivos o de mercadotecnia, Pulisic respondió en la cancha. Sobre la presión emocional, su padre confesó a TIME: “La gente piensa que es fácil ser un deportista profesional, pero cuando cierras la puerta y estás solo, puedes llegar a estados muy duros”.

Más allá del campo: personalidad y mentalidad de Pulisic ante el reto mundialista

Fuera del terreno de juego, Pulisic se distingue por su reserva y disciplina. Reside cerca de las instalaciones de entrenamiento en Milán para priorizar la concentración y se distancia del lujo propio del fútbol de elite. “Así mantengo el foco”, indicó a TIME. Su rutina diaria combina entrenamientos con actividades para relajarse, como el golf o el ajedrez en línea con amigos.

El equilibrio entre la vida profesional y la personal no ha sido sencillo. Pulisic admite que su alta autoexigencia lo ha llevado, en ocasiones, al límite. Tras la ruptura con su pareja, valoró el apoyo recibido y subrayó la importancia de tener experiencias más allá del fútbol. Su padre insistió en que viviera cerca de un campo de golf en Milán para facilitar ese necesario respiro mental.

La percepción internacional sobre los futbolistas estadounidenses ha cambiado, en parte, gracias a Pulisic. El propio jugador opina: “Me gusta pensar que he contribuido bastante a cambiar eso”. Su entrenador juvenil, Hannes Wolf, le transmitió un consejo que marcó su carrera: “Debes tener esa confianza casi irracional”.

El futbolista estadounidense destaca la importancia de tener experiencias fuera del fútbol y de mantener un respiro mental fuera del campo (AP Foto/David Zalubowski)
El futbolista estadounidense destaca la importancia de tener experiencias fuera del fútbol y de mantener un respiro mental fuera del campo (AP Foto/David Zalubowski)

El paso por la selección y las experiencias negativas, como la eliminación en el Mundial 2018, le enseñaron a Pulisic lecciones de paciencia y resiliencia. En 2022, su gol ante Irán, que lo llevó a un breve ingreso hospitalario por la lesión sufrida en la jugada, fue calificado por el delantero como un momento que le “cambió la vida”.

Camino al Mundial 2026, la presión que siente el propio Pulisic será, según su entorno, mayor que cualquier expectativa exterior. El delantero reconoce que la tranquilidad es relativa, porque “los próximos grandes partidos siempre llegan”. Sus compañeros muestran confianza, y para Weston McKennie, algo importante sucederá cuando regrese al máximo escenario.

Aunque persisten las dudas en torno a sus recientes cifras goleadoras, Pulisic mantiene una visión optimista y a largo plazo. Su convicción es el motor diario, y la visualización de levantar el trofeo, una inspiración constante. El delantero apuesta por el futuro y afirma que cualquier meta es posible mientras la motivación personal se mantenga firme.

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