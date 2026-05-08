Por qué algunas personas no pueden dejar de acariciar a los gatos: qué dice la psicología

Diversos estudios científicos asocian el hábito de acariciar gatos con una reducción significativa del estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acariciar a un gato puede parecer un gesto automático para muchos, pero la psicología demostró que este hábito cotidiano tiene implicancias profundas en la personalidad, la gestión emocional y la salud mental de las personas. A través del contacto frecuente con felinos, se activan mecanismos neurobiológicos relacionados con el bienestar y la regulación del estrés, según diversos estudios internacionales y universidades especializadas en comportamiento animal.

Acariciar de forma habitual a los gatos indica que la persona puede tener una tendencia a buscar vínculos tranquilos, menos invasivos y una forma segura de dar y recibir afecto, según especialistas en comportamiento humano y análisis publicados por la Universidad de Nottingham Trent.

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El contacto frecuente está asociado a la necesidad de relajación y a mecanismos de gestión emocional que, en muchos casos, contribuyen a disminuir los niveles de cortisol, la hormona vinculada al estrés.

¿Qué revela la psicología sobre quienes acarician siempre a los gatos?

Especialistas en comportamiento humano identifican rasgos de empatía y sensibilidad en quienes prefieren el contacto con gatos (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con especialistas en comportamiento humano citados por la Universidad de Nottingham Trent y la Universidad de Nottingham, las personas que disfrutan acariciando a los gatos suelen mostrar rasgos como mayor sensibilidad emocional, empatía, introspección y una fuerte búsqueda de calma y estabilidad.

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El acto de acariciar gatos estimula la liberación de oxitocina, conocida como la hormona del apego y la tranquilidad. Además, el momento de pausa que implica la interacción cotidiana con un felino suele funcionar como una herramienta de relajación y desconexión ante el estrés diario.

El vínculo humano-felino es distinto al que se establece con otras mascotas: los gatos, animales más selectivos con el afecto, tienden a establecer relaciones basadas en la confianza y el respeto por los tiempos del otro. Esta dinámica, según la psicología, favorece la construcción de vínculos genuinos y menos invasivos.

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El impacto del vínculo humano-felino en la salud mental y emocional

La convivencia con gatos puede disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, según estudios con miles de participantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos estudios citados por la revista médica Psychology Today, documentaron los beneficios emocionales de convivir con gatos.

La interacción regular con felinos puede reducir la sensación de soledad, disminuir el estrés cotidiano, mejorar el estado de ánimo e incluso promover rutinas más relajadas. Se ha comprobado que el contacto físico con gatos incrementa la producción de endorfinas y oxitocina, neurotransmisores asociados al placer y la calma.

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Un trabajo citado en investigaciones sobre salud mental, reveló que el 87% de los participantes afirmaron que tener gato tenía un impacto positivo en su vida, mientras que el 75% consideraba que sobrellevaba mejor el día a día gracias a la compañía felina.

¿Qué dice la ciencia sobre cómo y cuánto acariciar a los gatos?

Investigadores de la Universidad de Nottingham Trent recomiendan respetar las señales y preferencias individuales de cada gato (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación científica indica que la calidad de la interacción es tan relevante como la frecuencia. Un estudio conjunto de la Universidad de Nottingham Trent y la Universidad de Nottingham, centrado en la observación de 120 participantes interactuando con gatos desconocidos, concluyó que quienes se consideraban más experimentados o conocedores sobre felinos tendían a tocar áreas corporales que suelen resultar incómodas para el animal, como la base de la cola o la barriga.

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Por otro lado, las personas con mayor amabilidad en sus rasgos de personalidad eran menos propensas a invadir zonas sensibles y permitían que el gato tomara la iniciativa en la interacción.

La principal recomendación de los científicos es dejar que el gato elija cuándo y cómo ser acariciado, prestando atención a su lenguaje corporal y enfocando el contacto en áreas preferidas como la base de las orejas y la barbilla. Este enfoque reduce la probabilidad de conductas agresivas y maximiza el disfrute de la interacción, tanto para el animal como para la persona.

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El significado emocional y simbólico de la caricia habitual en la relación humano-gato

El vínculo humano-felino ofrece una vía segura para dar y recibir afecto, especialmente en personas con ansiedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la perspectiva de la teoría del apego y la psicología de la personalidad, la costumbre de acariciar gatos puede reflejar la forma en que una persona maneja su necesidad de afecto o control en las relaciones.

El vínculo con un gato suele ofrecer una vía segura y menos compleja para dar y recibir cariño, especialmente para quienes se sienten incómodos o inseguros en vínculos humanos. El gato, animal independiente y poco predecible, permite momentos de afecto que no exigen exposición emocional excesiva ni conllevan el riesgo de rechazo típico de las relaciones interpersonales.

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Algunos psicólogos sostienen que insistir en acariciar gatos ante su imprevisibilidad puede ser una manera inconsciente de imponer orden en situaciones caóticas o poco predecibles, reflejando una necesidad interna de validación y control.

Beneficios físicos adicionales de acariciar gatos

La interacción frecuente con felinos estimula la liberación de oxitocina, conocida como la hormona del apego y la calma (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los efectos positivos del vínculo humano-felino se extienden a la salud física. Numerosos estudios demostraron que acariciar gatos reduce los niveles de cortisol, mejora la presión arterial y disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

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En una investigación de 2009 con más de 4.000 participantes, se observó que quienes habían convivido con gatos tenían menor riesgo de sufrir infartos de miocardio en comparación con personas sin experiencia felina.

El ronroneo de los gatos, que oscila entre los 20 y 50 Hz en felinos domésticos, fue asociado a la estimulación de la curación de tejidos y la reducción del dolor, según estudios citados por la comunidad científica internacional.

Además, la convivencia con gatos favorece la salud general y disminuye la incidencia de problemas menores, como se comprobó en un estudio que evaluó la salud de personas antes y después de adoptar una mascota.

Recomendaciones para una interacción saludable

Las recomendaciones de etólogos y veterinarios apuntan a dejar que los gatos elijan cuándo y cómo ser acariciados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para maximizar los beneficios del vínculo, los especialistas recomiendan observar atentamente el lenguaje corporal de los gatos y respetar sus preferencias individuales. La doctora Lauren Finka, investigadora principal de la Universidad de Nottingham Trent, subraya la importancia de dejar que los gatos tomen el control durante la interacción y de evitar discriminar a posibles adoptantes sin experiencia previa, ya que, con apoyo y educación adecuados, pueden convertirse en excelentes cuidadores.

Es fundamental consultar a veterinarios y etólogos felinos para aprender sobre las características específicas de cada raza y promover interacciones saludables y respetuosas. El conocimiento técnico y la empatía son claves para fortalecer un vínculo positivo y beneficioso para ambas partes.