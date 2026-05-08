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Thierry Henry y Jamie Carragher anticiparon que el Arsenal ganará la Premier League

Las leyendas de la liga coincidieron en que si los Gunners vencen al West Ham el domingo, romperán la racha negativa de 22 años

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El Arsenal a tres fechas de coronarse campeón tras 22 años de sequía en la Premier League (Action Images via Reuters/Paul Childs)
El Arsenal a tres fechas de coronarse campeón tras 22 años de sequía en la Premier League (Action Images via Reuters/Paul Childs)

La Premier League está a tres fechas de ver a un nuevo campeón y el título podría ser del Arsenal o el Manchester City. Si bien los ciudadanos adeudan un encuentro (Contra el Crystal Palace), los dirigidos por Arteta podrían encaminar la consagración este fin de semana ante el West Ham, partido que está programado para el domingo a las 12:30 horas de Argentina.

El presente Gunner es óptimo y las sensaciones muy positivas. El empate de sus rivales ante el Everton el lunes y la posterior clasificación a la final de la Champions League devolvió al norte de Londres un clima de fiesta que se había postergado por algunos traspiés. Sin embargo, el trabajo aún no está hecho y el entrenador lo sabe: catalogó el encuentro como “muy difícil” y buscará la estrella después de tres subcampeonatos y más de 20 años de sequía.

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El Arsenal depende de sí mismo para quedarse con el título y no deberá salir de Londres en los partidos restantes (Action Images via Reuters/Paul Childs)
El Arsenal depende de sí mismo para quedarse con el título y no deberá salir de Londres en los partidos restantes (Action Images via Reuters/Paul Childs)

Actualmente, las matemáticas son sencillas. El Arsenal depende de sí mismo por más que el Manchester City tenga un partido menos. La distancia actual es de 5 puntos (podría recortarse a 2) y el punto a favor de los londinenses es que no tendrán que salir de la capital para completar el fixture. En tanto, los ciudadanos jugarán ante el Brentford este fin de semana, recuperarán su partido pendiente el miércoles 13 y además disputarán el título de la FA Cup el sábado 16 ante el Chelsea.

Thierry Henry Jamie Carragher anticipan al campeón

Tras el paso en falso del Manchester City contra el Everton, las dos leyendas de la Premier League anticiparon que si los de Arteta superan al West Ham el domingo serán los campeones. “Desde la perspectiva del Arsenal, se trata de liga”, enfatizó el exjugador en Monday Night Football de Sky Sports.

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Thierry Henry y Jamie Carragher coincidieron en que el Arsenal será campeón si vence al West Ham (Action Images via Reuters/Lee Smith)
Thierry Henry y Jamie Carragher coincidieron en que el Arsenal será campeón si vence al West Ham (Action Images via Reuters/Lee Smith)

Thierry Henry coincidió con su colega, pero optó por una mirada más cautelosa: advirtió que, a pesar de que los hammers peleen el descenso, podrían convertirse “en el Everton” del Arsenal y complicar los planes. “Ya dije antes que veía posible que el City perdiera puntos contra el Everton y que me preocupaba el partido contra el West Ham”, agregó en el programa. No obstante, recalcó que el título “está en las manos” de los Gunners.

“Voy a mantenerme al margen”, mencionó el francés, pero enfatizó en la ventaja de puntos a favor del cuadro londinense: “No pueden empezar a pensar: ‘Ahora, tal vez’. No hay lugar para el ‘tal vez’. Ganen sus partidos”. Si el Arsenal saca los 9 puntos que quedan por jugar será el campeón y romperá una racha de 22 años desde la era de “los invencibles”, cuando obtuvieron la última Premier League de manera invicta.

El envión anímico del Arsenal con la clasificación a la final de Champions League refuerza su confianza para el cierre de la temporada (REUTERS/Dylan Martinez)
El envión anímico del Arsenal con la clasificación a la final de Champions League refuerza su confianza para el cierre de la temporada (REUTERS/Dylan Martinez)

Pep Guardiola y su optimismo por la liga

A pesar de levantar un déficit de dos goles y empatar el encuentro en la última jugada, el partido frente a los Toffees fue un golpazo en las aspiraciones por el título. En rueda de prensa, el entrenador español declaró a Sky Sports sus sensaciones: “Realmente fue buen rendimiento. Jugamos una primera parte excepcional. Fue muy difícil con su físico”. Asimismo, destacó que “siempre es difícil” enfrentarlos en calidad de visitante por su “serenidad y agresividad”.

En cuanto al punto rescatado (perdía 3 a 1 a los 83′), reveló que “es mejor que una derrota” pero se lamentó por perder el control de la liga: “No está en nuestras manos. Antes sí lo estaba, ahora no”. Por otro lado, Henry mencionó que previo al partido veía una posible derrota de Pep Guardiola y que durante el encuentro notó “cierto nerviosismo”. “Con algunos errores, lograron que volviera al partido; se volvió una locura”, agregó.

El Manchester City, con un partido pendiente, buscará recortar la diferencia de cinco puntos con el Arsenal (REUTERS/Scott Heppell)
El Manchester City, con un partido pendiente, buscará recortar la diferencia de cinco puntos con el Arsenal (REUTERS/Scott Heppell)

Brentford y Crystal Palace en Manchester, el Bornemouth como visitante y el Aston Villa en casa son los encuentros que le quedan a los ciudadanos en la competencia. Por su parte, el Arsenal visitará al West Ham, recibirá al descendido Burnley y cerrará su participación contra las águilas.

Arteta y el envión anímico que necesitaba en el Arsenal

El ambiente en el norte de Londres cambió sustancialmente luego del empate del lunes y el martes se notó un cambio importante en la vuelta de las semifinales. El Arsenal mostró personalidad, los fanáticos en las tribunas contagiaron y juntos lograron, tras 20 años, volver a la final de la Champions League. “La forma en la que los aficionados nos recibieron ya era especial y única, creó una energía increíble. Eso lo hizo especial y único, nunca había sentido algo así dentro del estadio”, expresó.

Mikel Arteta en la búsqueda de romper con la racha de tres subcampeonatos seguidos (REUTERS/Dylan Martinez)
Mikel Arteta en la búsqueda de romper con la racha de tres subcampeonatos seguidos (REUTERS/Dylan Martinez)

Sin dudas, este es el combustible que necesitaba Mikel Arteta para encarar la recta final de la temporada: eliminar los fantasmas de temporadas anteriores y transmitir el mensaje a los jugadores. En la rueda de prensa, post clasificación, el vasco reveló la unión del plantel de cara a lo que serán tres finales en la Premier League: “Míster, estamos acá para cuando nos necesite”.

No obstante, puso los pies en el suelo y transmitió serenidad al mencionar que debe “mantener la estabilidad” y preparar el partido ante el West Ham: “Esto es genial, disfrutemos del momento, pero mañana volvamos a vivir el presente”, cerró.

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