El debut de Ed Sheeran y el regreso de Laura Pausini reúnen a la música internacional en República Dominicana

Ed Sheeran debutará en República Dominicana con el inicio latinoamericano de su 'Loop Tour', ofreciendo una experiencia inmersiva y tecnológica nunca antes vista en el país./(REUTERS/Kylie Cooper)

El fin de semana, Santo Domingo se posiciona como epicentro de la música internacional con la llegada de Ed Sheeran y Laura Pausini, quienes ofrecerán sus espectáculos los días sábado y domingo respectivamente, desafiando al público local a elegir entre el pop británico contemporáneo y la balada romántica consagrada.

El regreso de la artista italiana tras 14 años y el debut del británico en territorio dominicano marcan un momento clave en la agenda musical del país, abriendo la temporada de conciertos de mayo con propuestas que apelan tanto a la nostalgia como a la innovación, según informó el medio Diario Libre.

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El “Loop Tour” de Ed Sheeran tiene un significado especial al ser no solo su primera visita a República Dominicana, sino también la apertura latinoamericana de su nueva gira, una circunstancia inédita para los seguidores del cantante.

El espectáculo, que se realizará este sábado, ofrecerá un montaje inmersivo marcado por una renovación estética y tecnológica, incluyendo pantallas envolventes y secuencias acústicas, elementos destacados por la cobertura de Diario Libre sobre las primeras fechas internacionales del tour.

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La propuesta de Sheeran incorpora su última producción discográfica, Play, lanzada en 2025, con la que el artista explora territorios sonoros poco habituales. Según detalla Diario Libre, el disco introduce influencias musicales de India y Persia, fusionadas con el folk irlandés característico de su trayectoria, ofreciendo de este modo un perfil artístico global sin renunciar a las baladas que cimentaron su popularidad.

Canciones como “Perfect”, “Photograph”, “Shape of You” y “Thinking Out Loud” integran el repertorio, todas convertidas en referentes generacionales y presentes en celebraciones y listas musicales de todo el mundo.

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La llegada de Sheeran no solo satisface una demanda histórica de sus seguidores en el país, que habían solicitado reiteradamente una presentación en Santo Domingo, sino que también posiciona a la ciudad como uno de los primeros destinos latinoamericanos en recibir la oferta en vivo del británico tras el éxito global del “Mathematics Tour”.

Laura Pausini retorna a Santo Domingo tras 14 años con una gira centrada en el homenaje musical

Laura Pausini regresa a Santo Domingo tras 14 años de ausencia con el "Yo Canto World Tour", homenajeando a grandes figuras de la música internacional./(Cortesía)

La tarde del domingo trae consigo el segundo hito del fin de semana: el regreso de Laura Pausini a los escenarios dominicanos, luego de su última visita registrada en 2012 con el “Inédito World Tour”. El escenario escogido será el óvalo de la Feria Ganadera, donde desplegará el “Yo Canto World Tour” y un setlist que equilibra clásicos, versiones renovadas y homenajes musicales.

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Según Diario Libre, Pausini aprovechará la ocasión para presentar extractos de su proyecto más reciente, Yo Canto 2, una producción en la que rinde homenaje a las figuras musicales que la han influido, introduciendo versiones de temas originalmente interpretados por artistas como Shakira, Bad Bunny, Ricky Martin y Juan Luis Guerra. El concierto integrará canciones emblemáticas de su repertorio, como “Se fue”, “La soledad”, “Víveme” y “Amores extraños”, que han marcado a distintas generaciones de seguidores.

La nueva gira de Pausini prioriza la conexión emocional y la cercanía con el público. Según expresó la artista citada por Diario Libre, el espectáculo introduce “momentos íntimos en escena y conversaciones espontáneas” con los asistentes, junto a grandes arreglos musicales que acentúan la carga emotiva de cada pieza.

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La oferta del fin de semana, con dos exponentes de distintas tradiciones musicales y generaciones, convierte mayo en uno de los meses más activos de la escena artística dominicana. La simultaneidad de ambos conciertos presenta al público local un dilema inusual: elegir entre la propuesta introspectiva y acústica de Sheeran o el despliegue emocional y multigeneracional de Pausini.

Ed Sheeran, como confirmó Diario Libre, inaugura la agenda internacional del mes al presentar su nueva faceta artística frente a un público que aguardó varios años por este debut, mientras que Laura Pausini concretará uno de los regresos más solicitados, luego de más de una década, con un espectáculo que combina recuerdos y renovaciones musicales.

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