Tres soldados israelíes resultaron heridos por ataques con drones del grupo terrorista Hezbollah: uno está grave

Fuerzas israelíes operan contra Hezbollah en el sur del Líbano

Drones explosivos lanzados por el grupo terrorista Hezbollah dejaron tres soldados israelíes heridos, uno de ellos en estado grave, en una nueva escalada de violencia en la frontera norte de Israel.

Según informaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), uno de los dispositivos impactó en territorio israelí, cerca de la frontera con Líbano, y provocó heridas graves a un soldado y lesiones leves a otro.

PUBLICIDAD

En un comunicado difundido por las FDI, se detalló que ambos militares fueron evacuados a centros médicos y sus familias recibieron notificación inmediata. El ejército calificó el ataque como “una violación adicional de los acuerdos de alto el fuego por parte de la organización terrorista Hezbollah”.

Estos hechos ocurrieron en un contexto de creciente tensión en la zona fronteriza.

PUBLICIDAD

Las FDI también informaron sobre un incidente previo, cuando varios drones explosivos lanzados por Hezbollah explotaron cerca de las fuerzas israelíes desplegadas en el sur del Líbano. En ese ataque, un soldado israelí resultó herido de gravedad moderada y fue trasladado a un hospital, con la notificación correspondiente a su familia. The Times of Israel consignó que estos ataques se suman a una serie de incidentes registrados en las últimas semanas.

En horas recientes, Hezbollah también disparó cohetes y bombas de mortero contra posiciones israelíes en el sur del Líbano. La Fuerza Aérea de Israel logró interceptar uno de los lanzamientos, mientras que los demás proyectiles cayeron cerca de las tropas sin provocar víctimas, de acuerdo con el comunicado militar. En línea con el protocolo, no se activaron alertas antiaéreas durante estos episodios.

PUBLICIDAD

Israel destruyó 8 túneles de Hamas en Gaza

Operación contra túneles de Hamas en Gaza

Mientras se desarrollaban estos hechos en el norte, las fuerzas de reserva del Equipo de Combate de la Brigada Negev (12), bajo el mando de la División de Gaza (143), ejecutaron una operación en el sur de la Franja de Gaza con el objetivo de desmantelar infraestructura utilizada por Hamas.

Según informaron las FDI, la unidad Yahalam, junto a las fuerzas terrestres, destruyeron ocho túneles subterráneos con una longitud total superior a dos kilómetros y medio.

PUBLICIDAD

Durante la operación, uno de los combatientes de Hamas, que integraba la red clandestina de infraestructuras terroristas en el este de Rafah, fue abatido por las fuerzas israelíes en acciones de ingeniería desarrolladas a lo largo de la ruta.

Las fuerzas completaron su misión en la zona y finalizaron la séptima ronda de operaciones desde el inicio del conflicto. El equipo será relevado por la brigada de paracaidistas para continuar el despliegue en la región.

PUBLICIDAD

Las FDI subrayaron que sus tropas del Comando Sur permanecen desplegadas en conformidad con los acuerdos de alto el fuego y reiteraron su propósito de eliminar cualquier amenaza inmediata.