Qué ingredientes sumar y cuáles evitar en el desayuno para mantener el colesterol bajo

Controlar el colesterol alto puede comenzar con simples cambios en el desayuno para mejorar la salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Controlar el colesterol alto puede comenzar adoptando sencillos cambios en el desayuno, una de las comidas clave para la salud cardiovascular. Elegir adecuadamente los alimentos consumidos en la mañana contribuye a reducir el riesgo de enfermedades graves, como la aterosclerosis y el infarto de miocardio, y fomenta hábitos saludables desde temprano.

El desayuno más recomendado para disminuir el colesterol, según la American Heart Association y la European Society of Cardiology, consiste en un tazón de avena cocida acompañado por frutas frescas como manzana, banana, frutos rojos, nueces, semillas de chía o almendras, y un toque de canela o miel. Esta combinación aporta fibra soluble, grasas saludables, proteínas y antioxidantes, todos elementos esenciales para el control del colesterol y la protección del corazón.

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El consumo habitual de avena mejora la salud cardiovascular gracias al betaglucano, una fibra soluble que reduce el colesterol LDL (“malo”) al unirse a este en el sistema digestivo y facilitar su eliminación. Diversos organismos médicos internacionales coinciden en que consumir al menos cuatro gramos de fibra soluble al día puede disminuir el colesterol LDL entre un 5% y un 10%. Una porción estándar de avena cocida, equivalente a una taza, aporta aproximadamente esa cantidad.

Ingredientes recomendados para un desayuno saludable

La combinación de almendras, nueces y semillas de chía suma grasas saludables, omega-3 y proteínas vegetales que ayudan a reducir triglicéridos y colesterol total (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inclusión de frutas frescas como bananas y manzanas aporta vitaminas, antioxidantes y fibra adicional, nutrientes vinculados a la salud cardiovascular, tal como indica la British Heart Foundation. Estas frutas contribuyen a mejorar el perfil lipídico y ofrecen compuestos bioactivos que ayudan a reducir la inflamación y el estrés oxidativo, factores relacionados con el desarrollo de enfermedades cardíacas.

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Complementar el desayuno con almendras, nueces y semillas de chía suma grasas insaturadas, ácidos grasos omega-3 y proteínas vegetales, lo que contribuye a la reducción de triglicéridos y favorece el control del colesterol total, según la European Food Safety Authority (EFSA). Los frutos secos y las semillas, además, aumentan la saciedad y aportan micronutrientes como magnesio, potasio y vitamina E, fundamentales para la función vascular.

Para quienes prefieren sabores dulces, se recomienda utilizar pequeñas cantidades de canela y miel, opciones naturales que aportan antioxidantes y sabor sin recurrir a azúcares procesados. La American College of Cardiology sugiere limitar la miel a cantidades moderadas para evitar excesos calóricos y controlar la ingesta de azúcares simples.

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Ingredientes a evitar para el control del colesterol

Evitar el azúcar refinado y los ultraprocesados en el desayuno es clave para prevenir el aumento de colesterol LDL y el riesgo cardiovascular

Se aconseja evitar el azúcar refinado en el desayuno, ya que su consumo frecuente favorece el aumento de peso, la resistencia a la insulina y la elevación del colesterol LDL, factores que incrementan el riesgo de enfermedad cardiovascular.

También es preferible excluir las frutas deshidratadas con azúcares añadidos, las chispas de chocolate y los dulces, fuentes de grasas saturadas y azúcares simples asociadas a un mayor riesgo cardiovascular. Los alimentos ultraprocesados, como cereales azucarados y productos de pastelería, deben evitarse, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya que suelen contener grasas trans, sodio y aditivos que afectan negativamente los niveles de colesterol y la salud metabólica.

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Las guías de la Harvard T.H. Chan School of Public Health también advierten sobre el consumo regular de grasas saturadas presentes en productos de origen animal, margarinas industriales y aceites parcialmente hidrogenados, ya que elevan el colesterol LDL y aumentan el riesgo de aterosclerosis.

Consejos adicionales para reducir el colesterol

La integración de este desayuno saludable debe complementarse con otras medidas, como priorizar el consumo de verduras, cereales integrales, proteínas magras como pescado azul, pollo sin piel o legumbres y grasas saludables presentes en el aguacate y el aceite de oliva extra virgen.

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La inclusión de verduras frescas en el menú diario contribuye a fortalecer una alimentación saludable y balanceada (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dieta mediterránea es uno de los patrones alimentarios más respaldados por la Mayo Clinic y la European Society of Cardiology para reducir la hipercolesterolemia y prevenir eventos cardiovasculares, debido a su riqueza en fibra, antioxidantes y ácidos grasos monoinsaturados.

Mantener un peso saludable, realizar actividad física regular, al menos 150 minutos semanales de ejercicio moderado, y evitar el consumo de tabaco y alcohol en exceso potencian los beneficios de la dieta. La American Heart Association destaca que el ejercicio ayuda a elevar el colesterol HDL (“bueno”) y reducir el LDL y los triglicéridos. Limitar los alimentos con alto contenido de grasas saturadas, grasas trans y sodio es fundamental para mantener el sistema cardiovascular protegido.

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Por último, se recomienda que la mayoría de los adultos controlen sus niveles de colesterol cada cuatro a seis años. Las personas con diabetes, enfermedades cardíacas o antecedentes familiares de dislipidemias deben consultar a su médico sobre la frecuencia más adecuada de estos controles, siguiendo las pautas de la World Health Organization y la American College of Cardiology.

Incluir avena, frutas frescas y frutos secos en el desayuno constituye una estrategia práctica y efectiva para proteger la salud cardiovascular y mantener el colesterol bajo control a largo plazo. Estos hábitos, integrados en un estilo de vida saludable, permiten reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y mejorar la calidad de vida, como coinciden organismos internacionales líderes en salud cardiovascular.

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