Salud

Qué ingredientes sumar y cuáles evitar en el desayuno para mantener el colesterol bajo

Las principales asociaciones cardiovasculares coinciden en que pequeños cambios en la primera comida del día pueden marcar una diferencia significativa en la protección del corazón y la salud a largo plazo

Guardar
Google icon
Ilustración de una mesa de desayuno con avena, plátanos, arándanos, zumo de naranja, café, tostadas de aguacate y un plato de frutas variadas
Controlar el colesterol alto puede comenzar con simples cambios en el desayuno para mejorar la salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Controlar el colesterol alto puede comenzar adoptando sencillos cambios en el desayuno, una de las comidas clave para la salud cardiovascular. Elegir adecuadamente los alimentos consumidos en la mañana contribuye a reducir el riesgo de enfermedades graves, como la aterosclerosis y el infarto de miocardio, y fomenta hábitos saludables desde temprano.

El desayuno más recomendado para disminuir el colesterol, según la American Heart Association y la European Society of Cardiology, consiste en un tazón de avena cocida acompañado por frutas frescas como manzana, banana, frutos rojos, nueces, semillas de chía o almendras, y un toque de canela o miel. Esta combinación aporta fibra soluble, grasas saludables, proteínas y antioxidantes, todos elementos esenciales para el control del colesterol y la protección del corazón.

PUBLICIDAD

El consumo habitual de avena mejora la salud cardiovascular gracias al betaglucano, una fibra soluble que reduce el colesterol LDL (“malo”) al unirse a este en el sistema digestivo y facilitar su eliminación. Diversos organismos médicos internacionales coinciden en que consumir al menos cuatro gramos de fibra soluble al día puede disminuir el colesterol LDL entre un 5% y un 10%. Una porción estándar de avena cocida, equivalente a una taza, aporta aproximadamente esa cantidad.

Ingredientes recomendados para un desayuno saludable

Un tazón de madera contiene una mezcla de almendras marrones y claras, nueces peladas y semillas de chía esparcidas, sobre una superficie de madera oscura.
La combinación de almendras, nueces y semillas de chía suma grasas saludables, omega-3 y proteínas vegetales que ayudan a reducir triglicéridos y colesterol total (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inclusión de frutas frescas como bananas y manzanas aporta vitaminas, antioxidantes y fibra adicional, nutrientes vinculados a la salud cardiovascular, tal como indica la British Heart Foundation. Estas frutas contribuyen a mejorar el perfil lipídico y ofrecen compuestos bioactivos que ayudan a reducir la inflamación y el estrés oxidativo, factores relacionados con el desarrollo de enfermedades cardíacas.

PUBLICIDAD

Complementar el desayuno con almendras, nueces y semillas de chía suma grasas insaturadas, ácidos grasos omega-3 y proteínas vegetales, lo que contribuye a la reducción de triglicéridos y favorece el control del colesterol total, según la European Food Safety Authority (EFSA). Los frutos secos y las semillas, además, aumentan la saciedad y aportan micronutrientes como magnesio, potasio y vitamina E, fundamentales para la función vascular.

Para quienes prefieren sabores dulces, se recomienda utilizar pequeñas cantidades de canela y miel, opciones naturales que aportan antioxidantes y sabor sin recurrir a azúcares procesados. La American College of Cardiology sugiere limitar la miel a cantidades moderadas para evitar excesos calóricos y controlar la ingesta de azúcares simples.

Ingredientes a evitar para el control del colesterol

Primer plano de un tazón blanco lleno de cereal ultraprocesado de colores variados (anillos, cuadrados, estrellas). Leche vertiéndose y salpicando.
Evitar el azúcar refinado y los ultraprocesados en el desayuno es clave para prevenir el aumento de colesterol LDL y el riesgo cardiovascular

Se aconseja evitar el azúcar refinado en el desayuno, ya que su consumo frecuente favorece el aumento de peso, la resistencia a la insulina y la elevación del colesterol LDL, factores que incrementan el riesgo de enfermedad cardiovascular.

También es preferible excluir las frutas deshidratadas con azúcares añadidos, las chispas de chocolate y los dulces, fuentes de grasas saturadas y azúcares simples asociadas a un mayor riesgo cardiovascular. Los alimentos ultraprocesados, como cereales azucarados y productos de pastelería, deben evitarse, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya que suelen contener grasas trans, sodio y aditivos que afectan negativamente los niveles de colesterol y la salud metabólica.

Las guías de la Harvard T.H. Chan School of Public Health también advierten sobre el consumo regular de grasas saturadas presentes en productos de origen animal, margarinas industriales y aceites parcialmente hidrogenados, ya que elevan el colesterol LDL y aumentan el riesgo de aterosclerosis.

Consejos adicionales para reducir el colesterol

La integración de este desayuno saludable debe complementarse con otras medidas, como priorizar el consumo de verduras, cereales integrales, proteínas magras como pescado azul, pollo sin piel o legumbres y grasas saludables presentes en el aguacate y el aceite de oliva extra virgen.

Un corazón ilustrado rodeado de alimentos frescos sobre madera: brócoli, espinaca, pimientos, naranjas, fresas, arándanos, salmón, aceite de oliva, manzana verde.
La inclusión de verduras frescas en el menú diario contribuye a fortalecer una alimentación saludable y balanceada (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dieta mediterránea es uno de los patrones alimentarios más respaldados por la Mayo Clinic y la European Society of Cardiology para reducir la hipercolesterolemia y prevenir eventos cardiovasculares, debido a su riqueza en fibra, antioxidantes y ácidos grasos monoinsaturados.

Mantener un peso saludable, realizar actividad física regular, al menos 150 minutos semanales de ejercicio moderado, y evitar el consumo de tabaco y alcohol en exceso potencian los beneficios de la dieta. La American Heart Association destaca que el ejercicio ayuda a elevar el colesterol HDL (“bueno”) y reducir el LDL y los triglicéridos. Limitar los alimentos con alto contenido de grasas saturadas, grasas trans y sodio es fundamental para mantener el sistema cardiovascular protegido.

Por último, se recomienda que la mayoría de los adultos controlen sus niveles de colesterol cada cuatro a seis años. Las personas con diabetes, enfermedades cardíacas o antecedentes familiares de dislipidemias deben consultar a su médico sobre la frecuencia más adecuada de estos controles, siguiendo las pautas de la World Health Organization y la American College of Cardiology.

Incluir avena, frutas frescas y frutos secos en el desayuno constituye una estrategia práctica y efectiva para proteger la salud cardiovascular y mantener el colesterol bajo control a largo plazo. Estos hábitos, integrados en un estilo de vida saludable, permiten reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y mejorar la calidad de vida, como coinciden organismos internacionales líderes en salud cardiovascular.

Google icon

Temas Relacionados

Colesterol AltoDesayuno SaludableFibra SolubleSalud CardiovascularCorazónNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo entrenar en invierno: claves para superar el frío, las lesiones y la pereza estacional

Las bajas temperaturas activan mecanismos fisiológicos que aceleran el metabolismo, fortalecen las defensas y mejoran el estado de ánimo, pero solo si se respetan algunas precauciones clave

Cómo entrenar en invierno: claves para superar el frío, las lesiones y la pereza estacional

Qué ocurre en los riñones cuando se consume café todos los días

Especialistas explican cuáles son los efectos de esta bebida sobre el organismo y por qué algunas personas deberían moderar su consumo

Qué ocurre en los riñones cuando se consume café todos los días

Artrosis en las manos: ejercicios diarios que ayudan a reducir el dolor y mejorar la movilidad, según expertos

Movimientos simples y de bajo impacto pueden contribuir a preservar la fuerza, aliviar la rigidez y mantener la autonomía en las tareas cotidianas

Artrosis en las manos: ejercicios diarios que ayudan a reducir el dolor y mejorar la movilidad, según expertos

Hígado graso: qué hábitos mejoran la función hepática y reducen los síntomas

El 38% de los adultos en el mundo presenta esta patología, que puede avanzar sin síntomas durante años hasta derivar en fibrosis o insuficiencia hepática. La importancia de la alimentación equilibrada, el ejercicio y la pérdida de peso, según investigaciones de la Edith Cowan University

Hígado graso: qué hábitos mejoran la función hepática y reducen los síntomas

Resfriado común: cuánto tiempo puede contagiar una persona, según los médicos

Incluso cuando los síntomas parecen leves, especialistas advierten que el período de transmisión puede extenderse más de lo que muchos creen

Resfriado común: cuánto tiempo puede contagiar una persona, según los médicos

DEPORTES

Anderson y la vida con Cristiano en Manchester United: “Si perdía en cualquier cosa, no nos hablaba en 2 días”

Anderson y la vida con Cristiano en Manchester United: “Si perdía en cualquier cosa, no nos hablaba en 2 días”

Mundial 2026: los 10 jugadores sub-22 que pueden cambiar el destino de sus selecciones

El antes y el después de los héroes de la selección argentina en México 86, a 40 años de la gesta

El psicólogo de Colapinto reveló cómo se fortaleció para este año en la Fórmula 1: “No es el mismo Franco de 2025″

9 frases de Coudet tras el triunfazo de River: del malestar por el penal y la expulsión a la confianza de cara al duelo ante San Lorenzo

TELESHOW

La advertencia de Gran Hermano por la que los jugadores podrían perder su intimidad: “No permitiré conductas tramposas”

La advertencia de Gran Hermano por la que los jugadores podrían perder su intimidad: “No permitiré conductas tramposas”

Eduardo Costantini llevó a su hija Kahlo a visitar a los carpinchos: el tierno video

Benjamín Vicuña contó cuándo volverá a ver a sus hijos en medio de los rumores de crisis entre la China Suárez y Mauro Icardi

Adabel Guerrero habló tras blanquear su separación y dio detalles de sus nuevos vínculos: “Se me acerca gente muy linda”

El elogio de Joe Jonas a Tini Stoessel tras su inolvidable actuación: “Qué honor cantar con vos”

INFOBAE AMÉRICA

Mundial 2026: los 10 jugadores sub-22 que pueden cambiar el destino de sus selecciones

Mundial 2026: los 10 jugadores sub-22 que pueden cambiar el destino de sus selecciones

El Comité Europeo de las Regiones subrayó la importancia de las comunidades locales para la reconstrucción de Ucrania

Zelensky denunció que Rusia no respetó la tregua por el Día de la Victoria: “No hubo siquiera un intento simbólico de cesar el fuego”

El régimen norcoreano desplegará nuevos cañones de artillería dirigidos contra Seúl y pondrá en servicio su primer destructor

David Attenborough, el gran divulgador de la naturaleza, cumple 100 años