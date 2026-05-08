Escándalo en la Premier League: un futbolista fue apartado del plantel por supuestos chats con una menor de edad

Álex Jiménez, futbolista de 21 años, fue apartado del Bournemouth después de que se filtraran supuestos chats con una menor (REUTERS/Jaimi Joy)

El Bournemouth decidió apartar al español Álex Jiménez de la convocatoria para el partido del sábado contra el Fulham, en el marco de la 36ª fecha de la Premier League, después de que salieran a la luz supuestas conversaciones del futbolista en las que interactuaba con una menor de edad. La institución inglesa informó mediante un comunicado que abrió una investigación interna y lo excluyó de manera temporal del equipo.

A través de un comunicado oficial, el Bournemouth informó que es “consciente de las publicaciones que circulan en las redes sociales relacionadas con el lateral derecho Álex Jiménez”, y añadió: “El club comprende la gravedad del asunto y lo está investigando. En consecuencia, Álex no estará en la convocatoria para el partido de la Premier League de mañana contra el Fulham y el club no hará más comentarios al respecto por el momento”.

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Entre las supuestas revelaciones extraídas de las conversaciones publicadas en redes sociales, destacan mensajes del lateral derecho de 21 años en los que afirmaba: “Nunca he estado con una chica de 15 años” y “me gustan chicas pequeñas”, así como referencias a su intención de evitar nuevos contactos. Finalmente, el jugador habría concluido una de las conversaciones diciendo: “Fue un error hablar contigo, no quiero problemas”.

Andoni Iraola, entrenador del Bournemouth, abordó la situación en la conferencia de prensa previa al enfrentamiento: “El club debe investigar y averiguar qué ha ocurrido realmente. A partir de ahí, actuaremos. Espero que no sea lo que pensamos”.

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Álex Jiménez fue titular en el Bournemouth durante gran parte de la temporada (Reuters/Jason Cairnduff)

Jiménez disputó hasta el momento 33 partidos esta temporada con el Bournemouth y fue titular en los cinco encuentros más recientes de la Premier League. El joven defensa español, que acaba de cumplir 21 años, llegó al club inglés cedido desde el AC Milan y fue adquirido de forma permanente en febrero por una suma cercana a los 18 millones de euros, firmando un contrato de cinco años y medio.

En los últimos años, Jiménez se consolidó como una de las jóvenes promesas del fútbol español, donde formó parte de los combinados nacionales sub-17 y sub-19. El defensor se incorporó a las inferiores del Real Madrid en 2012, donde pasó una década formándose en las categorías inferiores tras haber iniciado su carrera en el Talavera CF y la UD Talavera.

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El 6 de mayo de 2022 renovó su contrato por el club blanco hasta 2027. Su debut con el Real Madrid Castilla se produjo el 2 de octubre de ese año en un partido frente a la AD Alcorcón. En julio de 2023 fue cedido al AC Milan Primavera, el equipo juvenil del club italiano.

Durante ese periodo disputó cinco partidos con el primer equipo —tres de ellos en la Serie A— y, al final de la temporada, el Milan acordó su traspaso definitivo por cerca de 15 millones de euros. En su segunda temporada en Italia alcanzó mayor regularidad y acumuló 34 partidos. Luego de esto, recaló en el Bournemouth, donde se asentó como uno de los fijos en el equipo dirigido por su compatriota Andoni Iraola.

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Antes de recalar en el Bournemouth y de integrar las inferiores del Real Madrid, Álex Jiménez irrumpió en la elite del fútbol con el Milan de Italia (REUTERS/Daniele Mascolo)

“En estos meses de atrás se especuló con la posibilidad de que el canterano regresase de vuelta al Real Madrid en forma de recompra, puesto que el club blanco seguía muy de cerca a los candidatos a apuntalar la defensa”, informó recientemente el portal español AS, respecto al interés del elenco Merengue de reforzarse con Álex Jiménez.

En el plano deportivo, Bournemouth está cerca de consumar uno de los momentos más importantes de su historia. Con 52 unidades, los Cherries se ubican en la sexta posición de la Premier League y tienen posibilidades de clasificar a la UEFA Champions League por primera vez en su historia.

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Aston Villa se metió en la final de la Europa League —chocará contra el Friburgo de Alemania— y, en caso de consagrarse campeón, le dará el boleto a la Champions al sexto de la tabla de posiciones de la Premier. Bournemouth, que es seguido de cerca por el Brentford (51), Brighton (50) y Chelsea (48), deberá defender su privilegiada ubicación en las últimas tres jornadas contra el Fulham, Manchester City y Nottingham Forest.