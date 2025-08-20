Cuáles son las señales poco conocidas de la inflamación y cuándo consultar con un médico

La inflamación se consolida como un desafío creciente para la salud pública global (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dolor corporal, confusión mental y molestias digestivas llevan a muchas personas a buscar información digital, donde la inflamación aparece de forma recurrente, generando inquietud. Y el riesgo resulta más elevado en mujeres: cuatro de cada cinco casos de enfermedades autoinmunes corresponden a este grupo, según los Institutos Nacionales de Salud (NIH).

Aunque la inflamación suele tener mala reputación, su papel en el cuerpo es complejo y, en ocasiones, beneficioso, indican desde Women’s Health.

La inflamación es una reacción natural del sistema inmunitario ante infecciones, lesiones o toxinas. Estudios de la Universidad de Florida han documentado su alta prevalencia y vínculo con patologías modernas.

En su forma aguda, resulta esencial para la protección y reparación de tejidos: después de una vacuna, cuando se produce enrojecimiento o dolor, o ante una herida, el cuerpo reacciona para combatir agresores y sanar. De hecho, este proceso también es indispensable para la recuperación y fortalecimiento muscular tras el ejercicio, ya que facilita la reparación de pequeños desgarros sufridos durante la actividad física.

Inflamación crónica y enfermedades autoinmunes

El 80% de los casos de enfermedades autoinmunes afecta a mujeres, según los NIH (Freepik)

La inflamación no siempre es positiva, como en los ejemplos anteriores. La Dra. Shilpa Ravella, gastroenteróloga y profesora asistente de medicina en el Columbia University Medical Center, señaló a Women’s Health: “La inflamación no siempre es beneficiosa, ni siquiera inofensiva. Puede atacar los propios tejidos del cuerpo, alterar funciones esenciales y provocar lesiones”.

Cuando la respuesta inflamatoria se prolonga más allá de lo necesario, se transforma en inflamación crónica, un estado en el que el sistema inmunitario daña tejidos sanos.

Esta condición se vincula a enfermedades como cardiopatías, cáncer, obesidad, diabetes, artritis reumatoide y esclerosis múltiple. Incluso niveles bajos de inflamación crónica pueden perjudicar el bienestar y mejorar la susceptibilidad a distintas patologías.

El dolor e hinchazón en las articulaciones pueden ser señales de inflamación persistente y, en algunos casos, un indicio temprano de enfermedades autoinmunes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mujeres resultan especialmente afectadas. Según los NIH, el 80% de los casos de enfermedades autoinmunes se presenta en mujeres, aunque las razones todavía no están del todo claras. Esta diferencia convierte a la inflamación en un tema clave para la salud femenina, ya que patologías como el lupus o la enfermedad de Crohn afectan de forma desproporcionada a las mujeres.

Los 4 síntomas que requieren una consulta médica para descartar problemas graves:

Fatiga constante

Dolor articular

Lesiones cutáneas

Problemas digestivos

Factores de riesgo

El estrés, la falta de sueño y la dieta pobre en fibra aumentan el riesgo de inflamación crónica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos factores contribuyen al desarrollo y mantenimiento de la inflamación crónica. Según el Instituto Nacional de Salud (NIH)de Estados Unidos, la inflamación crónica de bajo nivel está influida principalmente por la dieta, el estilo de vida y factores ambientales.

El estrés persistente, la falta de sueño, una dieta baja en fibra, el sedentarismo y la exposición a ambientes poco saludables pueden desencadenar o agravar este proceso. Además, la genética y el entorno influyen en la susceptibilidad individual.

El NIH y otras instituciones de salud recomiendan adoptar hábitos sostenibles para el control de la inflamación. El manejo adecuado del estrés resulta esencial, ya que un estrés crónico puede afectar las células inmunitarias cerebrales y acelerar el envejecimiento biológico; así lo respalda un estudio publicado en Nutrients, que evidencia cómo estas situaciones elevan los marcadores inflamatorios y dificultan los mecanismos de reparación del organismo.

El descanso también es fundamental para la salud: durante el sueño, el cuerpo se restaura y el cerebro elimina desechos, lo que favorece la regulación de las células inflamatorias. Mantener horarios estables, evitar la cafeína en la tarde y reducir la exposición a pantallas antes de dormir ayuda a mejorar la calidad del sueño.

El ejercicio regular reduce la inflamación y fortalece el sistema inmunitario (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a la alimentación, las guías recomendadas sugieren un consumo diario de fibra de entre 28 y 38 gramos para adultos, ya que este nutriente contribuye a prevenir y reducir la inflamación. Incorporar alimentos integrales, frutas, verduras y legumbres puede fortalecer el sistema inmunitario y mejorar la salud intestinal.

El ejercicio regular es otro pilar fundamental. Mayo Clinic indica que la actividad física constante reduce la inflamación de bajo nivel, más allá de la pérdida de peso, y favorece un microbioma intestinal saludable. Además, la práctica de ejercicio en compañía refuerza los vínculos sociales, lo que también beneficia al sistema inmunitario.

Ante síntomas persistentes —como fatiga, dolor articular, lesiones cutáneas o problemas digestivos— se aconseja consultar a un equipo médico para descartar causas subyacentes y recibir orientación adecuada. La inflamación puede ser una señal de alerta y su manejo efectivo requiere atención personalizada.

El cuerpo posee mecanismos propios para defenderse y repararse. Adoptar y mantener hábitos saludables permite que el sistema inmunitario actúe eficazmente en la protección de la salud.