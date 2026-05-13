La “Placa Planta” sacudió Gran Hermano: quiénes se salvaron y quiénes quedaron cerca de la doble eliminación

La estrategia de la 'placa planta' puso a los 15 participantes de Gran Hermano Generación Dorada en riesgo de eliminación, bajo el voto negativo del público (Video: GH, Telefe)

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) entró en una etapa de máxima tensión y sorpresas con la llegada de la temida “placa planta”, una estrategia de la producción para dinamitar la zona de confort de los jugadores y darle un giro radical a la competencia. Esta semana, la consigna fue simple y contundente: todos los participantes nominados, todos en riesgo y el público con el poder de decidir quiénes abandonan la casa más famosa del país.

La dinámica arrancó tras la eliminación de Daniela De Lucía, que dejó la competencia en shock y obligó a todos a repensar sus alianzas y estrategias. Con la placa planta en juego, no hubo margen para especulaciones: los 15 jugadores quedaron automáticamente nominados y a disposición del voto negativo de la audiencia. El objetivo de la producción fue claro: que el público saque a quienes considera “plantas”, es decir, jugadores que pasan desapercibidos y no arriesgan en el reality.

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El martes 12 de mayo, Santiago del Moro anticipó el desarrollo de la semana en GH a través de su cuenta de Instagram

Santiago del Moro fue el encargado de comunicar, uno a uno y de manera aleatoria, quiénes fueron los salvados por decisión de los televidentes. La expectativa creció con cada nombre y el nerviosismo fue palpable, especialmente entre aquellos que sabían que su bajo perfil podía costarles caro en esta instancia. El primero en respirar aliviado fue Manu Ibero, seguido por Cinzia Francischiello, Gladys “La Bomba Tucumana” y Yanina Zilli. La lista continuó con Luana Fernández, Tamara Paganini, Emanuel Di Gioia, Danelik Galazán y Jennifer “Pincoya” Galvarini.

De este modo, nueve participantes aseguraron su permanencia, al menos hasta la próxima gala, mientras que seis quedaron en la cuerda floja y podrían ser los próximos en despedirse de la casa este miércoles 13 de mayo. Los nominados que integran la placa planta y que están en riesgo de eliminación son: Lolo Poggio, Grecia Colmenares, Juan “Juanicar” Caruso, Franco Zunino, Titi Tcherkaski y Eduardo Carrera.

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La decisión de la producción de someter a todos los jugadores al voto negativo fue leída como un intento de limpiar la competencia de aquellos concursantes que no generan contenido ni se involucran en el juego. En redes sociales, la consigna fue clara: “Fuera plantas”, y los usuarios no tardaron en señalar a quienes consideran que no se la juegan o que pasan inadvertidos en la convivencia.

Seis concursantes permanecen en la cuerda floja de Gran Hermano: Lolo Poggio, Grecia Colmenares, Juan 'Juanicar' Caruso, Franco Zunino, Titi Tcherkaski y Eduardo Carrera

La tensión no solo se limita a los nominados. Los jugadores que fueron salvados también saben que la dinámica del juego cambió para siempre. Las alianzas comienzan a resquebrajarse, los grupos fuertes sienten el peso de la exposición y la inminente llegada del repechaje amenaza con alterar por completo el tablero. Santiago del Moro ya anticipó que el domingo será la gala de eliminación, y ahí mismo se abrirá la puerta del repechaje, permitiendo el regreso de exjugadores y el ingreso de caras nuevas.

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Entre los nombres que más suenan para regresar a la casa están Yipio y Andrea del Boca, que abandonaron la competencia por motivos personales y ahora tienen la oportunidad de volver a pelear por el premio mayor. También se especula con el posible regreso de Brian Sarmiento, Solange Abraham y Carmiña Masi, esta última expulsada por comentarios racistas y que ya manifestó en redes sociales su deseo de tener una revancha.

La semana se presenta así como una de las más explosivas y decisivas de la edición Generación Dorada. Con la “placa planta” en juego, una doble eliminación, la nominación especial que dejará a seis jugadores en riesgo y el repechaje a la vuelta de la esquina, la casa de Gran Hermano vive días de máxima incertidumbre y expectativa. El público, como siempre, tiene la última palabra y todo indica que los próximos movimientos serán determinantes para el destino de los jugadores.

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