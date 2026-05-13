Opinión

Transformación digital de la salud: un nuevo capítulo de atención integral en Taiwán

Taipéi consolida un ecosistema de salud inteligente con estándares internacionales y alianzas regionales

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un profesional de la salud analiza una radiografía de tórax asistida por inteligencia artificial en una tablet digital, observando áreas destacadas en color que indican posibles anomalías. El uso de tecnología avanzada y herramientas de análisis de datos está transformando la precisión y velocidad en el diagnóstico de enfermedades en la medicina moderna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras el mundo se enfrenta a los desafíos del envejecimiento de la población y la escasez de personal sanitario, la transformación digital en la atención médica ya no es opcional, sino esencial. Taiwán ha presentado la visión “Taiwán Saludable” (Healthy Taiwan), situando el “impulso de la salud digital” en su núcleo. Al integrar el big data, la inteligencia artificial (IA) y las tecnologías en la nube, el sistema busca mejorar la calidad y la eficiencia de la atención médica, avanzando hacia un nuevo modelo de salud centrado en una atención integral y de la persona.

Taiwán se beneficia tanto de una robusta industria de las TIC como de la base de su sistema de Seguro Nacional de Salud (NHI, siglas en inglés), el cual ha acumulado datos sanitarios de alta calidad a lo largo del tiempo, sentando las bases críticas para el desarrollo de la salud inteligente. Sobre este pilar, hemos introducido una plataforma nacional de salud digital conocida como el “Marco 3-3-3”, que integra tres espacios de salud principales, tres estándares de datos sanitarios clave y tres centros nacionales de gobernanza de IA para establecer una infraestructura de salud digital integral. Bajo este esquema, estamos promoviendo la integración de historias clínicas electrónicas en más de 400 hospitales de todo el país y adoptando estándares internacionales como los Recursos Rápidos de Interoperabilidad Sanitaria (FHIR, siglas en inglés) para garantizar la interoperabilidad entre instituciones. Dentro de un marco de ciberseguridad de “Confianza Cero”, los datos sanitarios pueden compartirse de forma segura y utilizarse eficazmente.

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Con estas políticas en marcha, ya están comenzando a surgir resultados tangibles. En la gestión de enfermedades crónicas, la “Plataforma de Médicos de Familia” incorpora la predicción de riesgos basada en IA para apoyar a los médicos en la prestación de cuidados personalizados, facilitando la transición de un tratamiento reactivo a una gestión proactiva de la salud. En cuanto a la integración de datos sanitarios, el sistema MediCloud proporciona acceso en tiempo real a los historiales de los pacientes y a la información sobre medicamentos, mientras que la visualización mejorada de los resultados de los exámenes y la interpretación de imágenes médicas asistida por IA mejoran aún más la calidad de la atención y la seguridad del paciente.

La gestión de la salud personal también se ha fortalecido. La plataforma “Mi Banco de Salud” (My Health Bank) ha superado una tasa de adopción del 50 por ciento y puede integrarse con datos de dispositivos portátiles, incentivando a las personas a asumir un papel más activo en la gestión de su propia salud. En cuanto a la digitalización del tratamiento del cáncer, Taiwán utiliza el estándar FHIR para intercambiar datos de Secuenciación de Nueva Generación (NGS, siglas en inglés), acelerando el proceso de revisión para la certificación de enfermedades catastróficas y el uso médico relacionado, mejorando así el acceso a tratamientos oportunos. Además, el impulso de las tarjetas virtuales del seguro de salud, las recetas electrónicas y los servicios de telemedicina está superando eficazmente las barreras temporales y geográficas, ampliando el acceso a la atención rural y domiciliaria.

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Taiwán ha establecido un marco de gobernanza integral para impulsar el desarrollo de la IA clínica. Se han creado diecinueve centros nacionales de IA médica que abarcan la gobernanza responsable, la validación clínica y la evaluación de impacto, garantizando que la IA sea segura y confiable en todo el proceso, desde el desarrollo hasta su aplicación. Hasta la fecha, más de 50 productos médicos de IA han recibido aprobación regulatoria, apoyando la detección temprana del cáncer, la predicción de casos cardíacos y el soporte en la toma de decisiones clínicas. Taiwán cuenta además con 13 hospitales clasificados entre los “Mejores Hospitales Inteligentes del Mundo 2026” según el ranking de Newsweek, ocupando el segundo lugar en Asia y demostrando una sólida competitividad internacional. Además, Taiwán está impulsando plataformas de aprendizaje que permiten la validación de modelos de IA entre instituciones y fronteras sin transferir datos sensibles, y ha comenzado a colaborar con socios del sudeste asiático para establecer modelos confiables de intercambio internacional de datos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Profesionales de la salud y expertos en tecnología colaboran en un entorno digital, utilizando herramientas de inteligencia artificial y plataformas seguras para analizar datos médicos globales. La imagen ilustra la integración de aplicaciones de salud, análisis de datos y sistemas de seguridad para mejorar la atención médica en un contexto internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las enfermedades no conocen fronteras y la gobernanza de la salud global requiere una colaboración integral. Taiwán ha establecido un ecosistema de salud inteligente impulsado por datos, potenciado por la IA y respaldado por estándares interoperables, extendiendo los servicios médicos desde los hospitales hacia las comunidades y la vida diaria, logrando así una atención integral. La experiencia práctica de Taiwán demuestra que somos capaces de contribuir a la comunidad internacional.

Sin embargo, Taiwán sigue estando excluido de participar plenamente en la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sus mecanismos relacionados. La Resolución 2758 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Resolución 25.1 de la Asamblea Mundial de la Salud (AMS) ni mencionan a Taiwán ni lo excluyen de participar en la OMS y la AMS.

Instamos sinceramente a la OMS y a las partes interesadas pertinentes para que apoyen la inclusión de Taiwán en el sistema de salud global, fortaleciendo así su integridad y resiliencia. Taiwán continuará avanzando en la salud inteligente a través de la innovación digital y contribuyendo a la salud y el bienestar mundiales. Juntos, podemos hacer realidad la visión de la salud como un derecho humano fundamental, tal como se establece en la Constitución de la OMS, así como el compromiso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas de no dejar a nadie atrás.

*El autor es Ministro de Salud y Bienestar de Taiwán

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