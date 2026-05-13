Jimena Barón, a flor de piel sobre la canción que no puede cantar: “Me parece imposible”

La cantante expuso en Es mi sueño la intensidad emocional del tema que le dedicó a su papá, quien murió en 2014 (Video: Es mi sueño/ Eltrece)

El testimonio de Jimena Barón en Es mi sueño (Eltrece) dejó en claro la huella emocional que carga al hablar de Jorge Guevara, su padre, quien murió en 2014. Durante la emisión del martes, la cantante compartió que solo pudo interpretar una vez la canción que compuso en su honor, y ni siquiera logró terminarla.

“Un desastre, una angustia”, confesó Barón al recordar ese intento fallido de cantar el tema. La jurado del ciclo conducido por Guido Kaczka se sinceró al ver a una participante emocionarse con “Motivos”, de Abel Pintos, y no dudó en empatizar: “Yo le escribí una canción a mi papá y la canté una sola vez. No la pude cantar más. Me pareció imposible”.

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El relato de la artista reveló que la composición lleva por título “Atrás del sol” y que, aunque tiene aprecio por la letra, la experiencia de interpretarla fue demasiado dolorosa. “La canción es relinda, me gusta, la puedo escuchar, pero no la puedo cantar. ‘Atrás del sol’ se llama, habla de que ya no está y todo el asunto, pero la pude cantar media vez nomás”, reconoció la cantante en el programa.

Jimena Barón junto a su padre en su infancia (Instagram)

Jimena explicó ante cámara que la letra del tema aborda la ausencia de su padre, quien murió en diciembre de 2014 a los 54 años a causa de un trágico accidente doméstico. Sufrió una descompensación mientras se bañaba debido a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), lo que provocó que se desmayara, tapara el desagüe y muriera ahogado. La artista subrayó que, pese a su cariño por la canción, nunca pudo volver a interpretarla completa debido a la intensidad de los sentimientos involucrados.

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La historia personal de Barón con su papá ha sido “compleja y dolorosa”, como ella misma la definió en varias entrevistas. Abandonada a los 4 años, la cantante intentó reencontrarse con él a los 15 y consiguió restablecer vínculos antes de su muerte.

La artista tomó una decisión simbólica tras la partida de su padre: “Tres árboles son mi padre”, contó sobre la mezcla de las cenizas con tierra. Ese acto marcó un cierre y una forma de mantener presente su recuerdo.

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En un show en Quilmes en 2019, la cantante cantó el tema que le compuso a Jorge Guevara, su padre (Video: TN)

A fines de 2024 Jimena Barón decidió qué hacer con las cenizas de su padre. Aprovechando el momento de felicidad por su embarazo junto a Matías Palleiro, la artista sintió la necesidad de resolver un asunto pendiente relacionado con el pasado familiar. Según relató en sus redes sociales, la cremación de los restos de su padre le resultó una elección difícil y tardó una década en concretar el ritual de despedida en su casa.

Jimena compartió el proceso a través de un video, donde expresó su incomodidad por haber mantenido las cenizas tanto tiempo en su hogar. Para acompañar el acto, eligió una canción de los Rolling Stones, banda favorita de su padre. Mostró una placa con el nombre y las fechas de su papá, que ubicó en la maceta donde reposan ahora las cenizas.

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La relación con su padre fue complicada, hecho que la actriz expuso en una carta pública: “Me hubiese gustado que seas mi héroe y yo tu princesa, como los papás y las nenas, pero me tocó enderezar un árbol muy torcido”. Reconoció que, aunque intentó comprender y perdonar, el vínculo fue difícil y pudo enfrentarlo recién ahora, en una nueva etapa personal y familiar.

“Yo le escribí una canción a mi papá y la canté una sola vez. No la pude cantar más. Me pareció imposible”, confesó la cantante en el ciclo de Guido Kaczka

La decisión de Jimena de despedirse de los restos de su padre respondió a la búsqueda de un cierre definitivo a una relación marcada por la ausencia y las dificultades. La artista eligió un ritual privado y familiar, coincidiendo con el inicio de una nueva etapa en su vida, y concluyó su mensaje diciendo: “Te amo papá, aunque hayas sido mi gran incapaz en el amor”.

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