Quiénes son los 17 desaparecidos que identificaron en el centro clandestino de detención “La Perla”

El EAAF identificó 17 desaparecidos en el centro clandestino La Perla en Córdoba

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) logró identificar los restos de 17 personas desaparecidas durante la dictadura militar, hallados en el centro clandestino de detención La Perla, en Córdoba, tras décadas de búsqueda. La información, confirmada este martes en una conferencia de prensa, fue difundida por el Juzgado Federal N°3 y aporta nuevas certezas a las familias.

Los restos fueron localizados en la zona de Loma del Torito, dentro de la Guarnición Militar de La Calera, donde funcionó uno de los principales centros clandestinos del país. Las identidades reveladas corresponden a personas secuestradas entre 1975 y 1978, muchas de ellas militantes políticos o sociales, cuyos casos permanecían sin resolver.

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Investigaciones en La Perla (Fuente: EAAF)

Durante una conferencia de prensa, el EAAF informó las identidades de las víctimas halladas en 2025 en el predio de La Perla. Entre los desaparecidos aparecen tres matrimonios que fueron secuestrados juntos y cuyos restos se encontraron en el mismo sector:

Silvia Ester Felipe y Luis Carlos Mónaco

Nélida Noemí Moreno y José Luis Goyochea

Rosa Cristina Godoy y Carlos Cayetano Cruspeire

Silvia Felipe y Luis Mónaco eran militantes políticos originarios de Villa María y Córdoba fueron secuestrados el 11 de enero de 1978. Silvia tenía 27 años, era psicóloga y cuando desapareció su hija tenía apenas 25 días y tuvo que quedar al cuidado de los abuelos. Su compañero, Luis Carlos Mónaco, era periodista y camarógrafo, y fue secuestrado el mismo día.

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La hija del metrimonio declaró durante la conferencia: “Hoy empiezo a entender lo que significa el verbo encontrar, es la hermosa y sorprendente posibilidad de traerlos con nosotros. Es una inesperada forma de la felicidad.”

Nélida Noemí Moreno Maza nació en Córdoba y era psicopedagoga y empleada administrativa de la Policía provincial. Con 32 años fue secuestrada junto a su esposo José Luis Goyochea Escudero que era empleado administrativo en el Colegio de Médicos y en el departamento de Estadísticas de la Subsecretaría de Planeamiento, en presencia de sus hijos.

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Rosa Cristina Godoy nació el 5 de octubre de 1953 y era oriunda de San Luis. Fue secuestrada junto a su marido, Carlos Crupeire ante su hija pequeña quien fue entregada a sus abuelos. Ambos tenían 24 años.

Los tres matrimonios identificados en el centro clandestino en Córdoba

El hallazgo de estos restos y la confirmación de las identidades representa un paso en el proceso de verdad y justicia que reclaman las familias desde hace casi medio siglo. El avance en las identificaciones ha sido posible gracias al trabajo conjunto de la justicia federal, el Equipo Argentino de Antropología Forense y la colaboración de los familiares. La recuperación de identidades habilita nuevos caminos de investigación.

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Las identificaciones se lograron por el análisis antropológico de todos los elementos óseos recuperados en 2025. En marzo ya habían identificado a 16 personas y ahora también identificaron a:

Graciela María de los Milagros Doldán

Juan Carlos Navarro Moyano

Gilberto Néstor Lellin D´Francesco

Adrián José Ferreyra Rivero

Marta Susana Ledesma Vera de Comba

Víctor Carlos Díaz Rinero

Silvia del Valle Taborda

Edelmiro Cruz Bustos

Oscar Segura Reineri

Gustavo Daniel Torres

Por expreso pedido de una familia, uno de los nombres no fue difundido.

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Ex centro clandestino La Perla en Córdoba (Fuente: ElDoce.TV)

Las historias

Graciela María de los Milagros Doldán nació el 19 de agosto de 1941 en Santa Fe, fue abogada y militante peronista. Tenia 34 años cuando fue secuestrada en su domicilio de Córdoba junto a su hermana y su amiga Rosa Dory Maureen Kreiker. Era compañera de militancia del exgobernador Juan Schiaretti, quien expresó: “Duele profundamente, pero también aporta verdad y permite avanzar en la reparación de heridas que permanecen abiertas desde hace medio siglo”.

Juan Carlos Navarro Moyano, era conocido como “Piturro”, nació el 6 de septiembre de 1952 en Deán Funes. Fue secuestrado a los 25 años cuando se dirigía a su trabajo en Córdoba.

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Gilberto Néstor Lellin D´Francesco, nacido en Salta el 26 de febrero de 1949 era delegado en una fábrica. Tenía 27 años cuando desapareció en su trabajo.

Adrián José Ferreyra Rivero nació el 17 de diciembre de 1953 oriundo de Chilecito, La Rioja, trabajaba y militaba en Córdoba. Fue secuestrado a los 32 años, poco antes del nacimiento de su hijo.

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Marta Susana Ledesma Vera de Comba nació el 16 de agosto de 1947 y desapareció junto a su esposo Sergio Héctor Comba y sus hijos en 1975 a sus 28 años en barrio Altamira.

Víctor Carlos Díaz Rinero nació el 28 de noviembre de 1934 y fue secuestrado en febrero de 1978. Era padre de tres hijos y desapareció en la casa de fotografías donde trabajaba a los 35 años.

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Silvia del Valle Taborda nació el 2 de octubre de 1952 y era operaria de una fábrica. A los 23 años, desapareció durante la mañana del 11 de diciembre de 1975.

Edelmiro Cruz Bustos nació el 16 de agosto de 1950 y era empleado de la Legislatura de Córdoba. Fue secuestrado a los 25 años en el barrio Alto Alberdi, poco antes del nacimiento de su hija Andrea Luciana.

Oscar Segura Reineri nació el 28 de noviembre de 1934 y a los 41 años fue secuestrado en su taller de reparación de radios en el barrio Alta Córdoba.

Gustavo Daniel Torres nació el 11 de febrero de 1960 y era un joven de 16 años cuando fue secuestrado en su casa ante sus padres, hermanos y abuelos. Su hermano habló durante la conferencia del EAAF: “Es increíble, una notificación de la muerte te devuelve la vida. Mi hermano tenía 16 años cuando lo secuestraron, estábamos en casa y cuando se lo llevaban lo escuché decir ´yo tengo derecho´ y le taparon la boca, no terminó la frase. Hoy mi hermano recupera algo de sus derechos”.