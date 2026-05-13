Decomisan más de cinco toneladas de cocaína y precursores químicos en Panamá

Investigaciones permitieron desarticular redes criminales dedicadas al tráfico internacional.

Al menos 16 personas fueron capturadas por la Policía Nacional por estar presuntamente vinculadas al decomiso de más de cinco toneladas de cocaína y precursores químicos en operaciones desarrolladas en terminales portuarias panameñas.

Entre las incautaciones destaca un contenedor procedente de El Salvador, declarado como exportación de café local, que al llegar a Panamá fue contaminado en uno de los puertos con 1,152 paquetes de presuntas sustancias ilícitas en abril 2025.

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La mayoría de estos cargamentos tenía como destino final países europeos.

Entre los aprehendidos figuran dos funcionarios de la Autoridad Nacional de Aduanas y varios trabajadores portuarios, relacionados con investigaciones iniciadas en 2023, que permitieron desarticular redes criminales dedicadas al tráfico internacional de drogas a través de instalaciones portuarias, informó la Policía Nacional.

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La entidad de seguridad pública y el Ministerio Público revelaron que al desarrollar la Operación Farol en las provincias de Panamá y Los Santos, se logró la aprehensión de tres personas, presuntamente vinculadas a los delitos de hurto agravado, asociación ilícita, delitos financieros y blanqueo de capitales.

Autoridades panameñas realizaron una nueva jornada del programa “Armas y Municiones por Comida y Medicinas”.

De acuerdo con las investigaciones, uno de los principales implicados se habría aprovechado de su cargo como contador dentro de una empresa para crear una sociedad ficticia y desviar fondos provenientes de las ganancias de la compañía, en coordinación con otros miembros de la estructura criminal.

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Como parte de las diligencias, se indicó que también lograron la aprehensión de cuatro propiedades valoradas en aproximadamente $291,400.00 y dos vehículos con un valor estimado de $71,700.00 presuntamente vinculados a las actividades investigadas.

En tanto, 48 armas de fuego y 4,622 municiones fueron retiradas de circulación por el Ministerio de Seguridad Pública durante una nueva jornada del programa “Armas y Municiones por Comida y Medicinas”, realizada en la Gran Estación de San Miguelito, en la ciudad capital.

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Entre lo entregado voluntariamente por la ciudadanía se contabilizaron 26 revólveres, 14 pistolas, tres rifles, una escopeta, tres armas tipo pellet, una réplica y cinco explosivos, además de 4,622 municiones, 118 accesorios y 61 cargadores.

Como parte de programa “Armas y Municiones por Comida y Medicinas”, las familias recibieron bonos para la compra de comida y medicinas por un total de $23,050, fortaleciendo una estrategia que une seguridad ciudadana, prevención y bienestar social.

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Las armas recibidas fueron destruidas.

El programa es un paso en la prevención de la violencia, que cada día aumenta en Panamá.

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad, detrás de cada arma entregada hay una amenaza menos en las calles, una discusión que no terminará en tragedia y una familia que podrá sentirse más segura en su comunidad.

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Más que retirar armas, fuentes del citado ministerio indicaron que se continúa recuperando tranquilidad, fortaleciendo comunidades y construyendo entornos más seguros para niños, jóvenes y familias en todo el país.

En 2025, mediante 18 jornadas, el programa “Armas y Municiones por Comida y Medicinas” permitió retirar de las calles panameñas 1,142 armas de fuego y 92,690 municiones.

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Los resultados de las jornadas realizadas en las provincias de Colón, Panamá y Panamá Oeste, donde además de las armas y municiones los encargados del programa institucional recibieron 822 proveedores, 1,833 explosivos y 163 accesorios, todos puestos bajo resguardo seguro.

Armas y municiones entregadas voluntariamente.

Al desglosar las armas entregadas durante las referidas jornadas se contabilizaron en esa oportunidad 366 revólveres, 346 pistolas, 109 escopetas, 94 rifles, 24 fusiles, 185 pellet, ocho subametralladoras, seis carabinas, dos lanzadores de bengalas, un arma de fabricación casera y un niple. El programa continuará en lo que resta del año, pero no se dieron mayores detalles.

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