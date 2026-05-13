Decomisaron un camión que transportaba de forma ilegal más de 500 aves silvestres en Santa Fe

Decenas de cajas con aves silvestres traficadas, camufladas entre tubos en un camión, fueron incautadas durante un operativo en Santa Fe (Rosario3)

Un cargamento de más de 500 aves silvestres fue incautado este lunes por la noche en la autopista Rosario-Santa Fe durante un control de rutina a la altura del peaje de Timbúes.

El operativo permitió desbaratar una red de tráfico ilegal de fauna que trasladaba los animales en condiciones de hacinamiento, ocultos en el acoplado de un camión.

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La intervención se realizó cerca de las 21.30, cuando personal de la Guardia Provincial, en conjunto con la Dirección General de Seguridad Rural “Los Pumas” y Gendarmería Nacional, detuvo la marcha de un camión Scania con acoplado.

El vehículo era conducido por un hombre de 60 años, procedente de Avellaneda, que afirmó transportar caños plásticos para acueductos desde el norte de Santa Fe, con destino a la provincia de Buenos Aires.

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Durante el control, los efectivos notaron ruidos inusuales dentro del acoplado. Al inspeccionar el vehículo, hallaron 20 cajas de cartón con orificios que contenían las aves hacinadas y en condiciones precarias. El conductor no pudo justificar la tenencia ni el traslado de los animales silvestres, lo que motivó la intervención de la Fiscalía Federal.

De acuerdo con lo informado por el portal Rosario3, la fiscalía ordenó el secuestro inmediato de la carga, amparándose en la ley 22.421 de Conservación de la Fauna, que prohíbe la captura, transporte y comercialización de especies silvestres sin autorización. Tanto el material como el conductor fueron trasladados a la dependencia de Gendarmería Nacional en Oliveros para la continuidad de las actuaciones legales.

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El hallazgo incluyó 513 ejemplares de aves, de los cuales 430 se encontraron vivos, mientras que 83 murieron durante el traslado debido a las malas condiciones y el hacinamiento. Las especies identificadas comprenden cardenales, cardenillas sin copete, loros y distintas aves del tipo “mixto”.

El operativo conjunto se inscribe en la lucha contra el tráfico ilegal de fauna, una problemática que afecta a la biodiversidad y vulnera la normativa ambiental nacional. El decomiso de este lunes constituye uno de los rescates de mayor volumen registrados recientemente en la región.

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Tras el procedimiento, las aves fueron entregadas en la sede del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, ubicada bajo el Puente Rosario-Victoria, donde recibieron asistencia veterinaria y se realizó el recuento final para determinar su estado de salud y especie.

El conductor del camión permanece a disposición de la justicia federal, que avanzará en la investigación para determinar el origen y el destino de la carga, así como la posible existencia de otros involucrados en la red de tráfico. Las actuaciones judiciales prevén sanciones que pueden incluir penas de prisión y severas multas económicas.

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El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático coordina ahora la asistencia de los ejemplares rescatados, priorizando la rehabilitación y eventual reinserción en su hábitat natural. El destino final de las aves dependerá de su estado de salud y de los dictámenes técnicos emitidos por los especialistas del ministerio.

Oficiales inspeccionan las cajas y jaulas que contienen aves silvestres rescatadas de un camión durante un operativo en la Autopista Rosario-Santa Fe (Rosario3)

A fines del mes de febrero último, la localidad de Malagueño en la provincia de Córdoba, se convirtió en el centro de una intensa operación de rescate de fauna silvestre, tras una serie de procedimientos realizados en domicilios particulares.

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Las autoridades recuperaron un total de 41 animales, en su mayoría aves nativas, que permanecían encerrados en jaulas. La acción se desplegó luego de recibir denuncias sobre la tenencia ilegal de fauna silvestre en diferentes viviendas de la zona.

El operativo, que abarcó cinco domicilios, permitió constatar la presencia de múltiples especies protegidas privadas de su libertad.

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En cuatro de las viviendas inspeccionadas se hallaron animales en condiciones de cautiverio, mientras que la quinta no presentaba signos de tenencia ilegal.

La intervención también incluyó la incautación de elementos utilizados para la captura y el encierro, como jaulas y tramperos.

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Entre los ejemplares rescatados figuran especies emblemáticas de la región, como cabecitas negras, jilgueros, semilleros, corbatitas, reinamoras, cardenales copete rojo y loras verdes.

Además, se encontraron tortugas terrestres, lo que revela la diversidad de fauna afectada por la captura y el comercio ilegal. La mayoría de las aves corresponde al grupo de los paseriformes, conocidos por su tamaño reducido y la facilidad con la que pueden ser capturados y mantenidos en condiciones de encierro.

La intervención no solo se limitó a los allanamientos. Algunos vecinos optaron por la entrega voluntaria de ejemplares, sumando al total especies como estorninos pinto —considerados invasores—, un tordo chaqueño, un zorzal chiguanco y un rey del bosque, este último catalogado como especie nativa en peligro de extinción.

Todos los animales recuperados fueron trasladados al centro de rescate de la reserva Tatú Carreta, ubicado en Casa Grande. Allí permanecerán bajo observación y cuarentena, un proceso que permite evaluar su estado de salud y sus posibilidades de reintegración al medio natural. De acuerdo con los protocolos de la reserva, el objetivo principal es avanzar hacia la liberación de las aves y reptiles en ambientes adecuados, siempre que sus condiciones lo permitan.