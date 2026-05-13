Tras las victorias de Belgrano y Argentinos Juniors, así quedó el cuadro de semifinales del Torneo Apertura

Se definieron los primeros clasificados a semifinales del Torneo Apertura (Fotobaires)

La definición de los cuatro semifinalistas del Torneo Apertura 2026 ya está en marcha. Con la final programada para el domingo 24 de mayo a las 15:30, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el certamen no solo entrega el primer título nacional del año, sino que concede al campeón la clasificación directa al Trofeo de Campeones 2026 y el aseguramiento de un cupo en la Copa Libertadores 2027.

En el primer duelo de los cuartos de final, Belgrano de Córdoba logró su pase a semifinales al vencer 2 a 0 a Unión de Santa Fe en el estadio Julio César Villagra, en un partido dirigido por el árbitro Andrés Merlos. Los goles para el local fueron convertidos por Adrián Guillermo Sánchez, de cabeza, y Ramiro Hernández en los minutos finales.

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Luego, fue el turno de Argentinos Juniors, que se impuso a Huracán con gol de Tomás Molina en el primer tiempo suplementario. De esta manera, el Bicho de La Paternal será rival del Pirata de Alberdi.

Las otras dos llaves de cuartos de final tendrán lugar este miércoles. Rosario Central recibirá a Racing Club en el Gigante de Arroyito, con Darío Herrera como árbitro. Más tarde, será el turno de River Plate frente a Gimnasia de La Plata en el estadio Monumental, bajo la conducción de Leandro Rey Hilfer.

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Así está el cuadro de las semifinales del Torneo Apertura

De acuerdo con el cronograma, las semifinales están previstas para el sábado y domingo. El torneo definirá a su campeón el 24 de mayo y este obtendrá un boleto tanto al Trofeo de Campeones como a la Copa Libertadores 2027. Además, los ganadores de la Copa Argentina y del Clausura, junto a los tres mejores equipos de la Tabla Anual, completarán la nómina de clasificados al torneo continental.

Vale recordar que se estipuló que si al finalizar los 90 minutos de tiempo regular no existió un ganador, el pase a la siguiente instancia se deberá definir con un tiempo extra divido en dos etapas de 15 minutos. De persistir la igualdad, el clasificado saldrá del equipo que logre imponerse en la tanda de penales.

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Además, para estas instancias a partido único, se definió que la localía sea para el equipo mejor ubicado en la fase regular. Tanto Independiente Rivadavia como Estudiantes de La Plata, los dos primeros de cada zona y que tenían asegurado todos los partidos en su estadio, no pudieron superar los octavos de final.

ASÍ SE JUEGAN LOS CUARTOS DE FINAL DEL TORNEO APERTURA

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Martes 12 de mayo

Belgrano 2-0 Unión de Santa Fe

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Argentinos Juniors 1-0 Huracán

Miércoles 13 de mayo

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18.45 Rosario Central (4°B) – Racing (8°B) -ESPN Premium/ TNT Sports-

21.30 River Plate (2ºB) – Gimnasia y Esgrima La Plata (6° B) -ESPN Premium/ TNT Sports-

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