Deportes

Tras las victorias de Belgrano y Argentinos Juniors, así quedó el cuadro de semifinales del Torneo Apertura

El certamen entró en instancias decisivas y a falta de dos partidos (Rosario Central vs. Racing y River Plate vs. Gimnasia), el primer cruce ya quedó confirmado

Guardar
Google icon
Trofeo de campeón de Liga profesional Torneo Clausura y Apertura Platense
Se definieron los primeros clasificados a semifinales del Torneo Apertura (Fotobaires)

La definición de los cuatro semifinalistas del Torneo Apertura 2026 ya está en marcha. Con la final programada para el domingo 24 de mayo a las 15:30, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el certamen no solo entrega el primer título nacional del año, sino que concede al campeón la clasificación directa al Trofeo de Campeones 2026 y el aseguramiento de un cupo en la Copa Libertadores 2027.

En el primer duelo de los cuartos de final, Belgrano de Córdoba logró su pase a semifinales al vencer 2 a 0 a Unión de Santa Fe en el estadio Julio César Villagra, en un partido dirigido por el árbitro Andrés Merlos. Los goles para el local fueron convertidos por Adrián Guillermo Sánchez, de cabeza, y Ramiro Hernández en los minutos finales.

PUBLICIDAD

Luego, fue el turno de Argentinos Juniors, que se impuso a Huracán con gol de Tomás Molina en el primer tiempo suplementario. De esta manera, el Bicho de La Paternal será rival del Pirata de Alberdi.

Las otras dos llaves de cuartos de final tendrán lugar este miércoles. Rosario Central recibirá a Racing Club en el Gigante de Arroyito, con Darío Herrera como árbitro. Más tarde, será el turno de River Plate frente a Gimnasia de La Plata en el estadio Monumental, bajo la conducción de Leandro Rey Hilfer.

PUBLICIDAD

Torneo de apertura Cuarto de final Belgrano Argentinos
Así está el cuadro de las semifinales del Torneo Apertura

De acuerdo con el cronograma, las semifinales están previstas para el sábado y domingo. El torneo definirá a su campeón el 24 de mayo y este obtendrá un boleto tanto al Trofeo de Campeones como a la Copa Libertadores 2027. Además, los ganadores de la Copa Argentina y del Clausura, junto a los tres mejores equipos de la Tabla Anual, completarán la nómina de clasificados al torneo continental.

Vale recordar que se estipuló que si al finalizar los 90 minutos de tiempo regular no existió un ganador, el pase a la siguiente instancia se deberá definir con un tiempo extra divido en dos etapas de 15 minutos. De persistir la igualdad, el clasificado saldrá del equipo que logre imponerse en la tanda de penales.

Además, para estas instancias a partido único, se definió que la localía sea para el equipo mejor ubicado en la fase regular. Tanto Independiente Rivadavia como Estudiantes de La Plata, los dos primeros de cada zona y que tenían asegurado todos los partidos en su estadio, no pudieron superar los octavos de final.

ASÍ SE JUEGAN LOS CUARTOS DE FINAL DEL TORNEO APERTURA

Martes 12 de mayo

Belgrano 2-0 Unión de Santa Fe

Argentinos Juniors 1-0 Huracán

Miércoles 13 de mayo

18.45 Rosario Central (4°B) – Racing (8°B) -ESPN Premium/ TNT Sports-

21.30 River Plate (2ºB) – Gimnasia y Esgrima La Plata (6° B) -ESPN Premium/ TNT Sports-

Temas Relacionados

BelgranoArgentinos JuniorsRiver PlateGimnasiaRosario CentralRacing ClubTorneo Apertura

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“¡De pedo no se rompió!”: Tagliafico hizo volar una cámara cuando le tocó su figurita del Mundial en una transmisión en vivo

El lateral del Lyon organizó un stream especial junto a su esposa para buscar su propia estampa del álbum Panini y el festejo descontrolado terminó con el equipo de grabación en el suelo

“¡De pedo no se rompió!”: Tagliafico hizo volar una cámara cuando le tocó su figurita del Mundial en una transmisión en vivo

Difundieron el ranking de los salarios más altos de la MLS: en qué puesto se encuentran Messi y De Paul

Los argentinos se encuentran en lo más alto de los jugadores mejor pagados de la liga estadounidense

Difundieron el ranking de los salarios más altos de la MLS: en qué puesto se encuentran Messi y De Paul

Los dos gigantes de América que están interesados en Icardi y el plan del Galatasaray para seducirlo

El contrato del delantero vence el 30 de junio y ya se convirtió en uno de los nombres más codiciados del mercado

Los dos gigantes de América que están interesados en Icardi y el plan del Galatasaray para seducirlo

Los convocados de River Plate para los cuartos de final ante Gimnasia: dos ausencias sorpresivas y el posible once inicial

Eduardo Coudet definió a los futbolistas que tendrá en cuenta para el choque por el Torneo Apertura en el Monumental

Los convocados de River Plate para los cuartos de final ante Gimnasia: dos ausencias sorpresivas y el posible once inicial

Con 14 jugadores del fútbol argentino, los 55 elegidos de Gustavo Alfaro para la prelista de Paraguay de cara al Mundial

El seleccionado sudamericano presentó la nómina preliminar para la Copa del Mundo 2026

Con 14 jugadores del fútbol argentino, los 55 elegidos de Gustavo Alfaro para la prelista de Paraguay de cara al Mundial

DEPORTES

“¡De pedo no se rompió!”: Tagliafico hizo volar una cámara cuando le tocó su figurita del Mundial en una transmisión en vivo

“¡De pedo no se rompió!”: Tagliafico hizo volar una cámara cuando le tocó su figurita del Mundial en una transmisión en vivo

Difundieron el ranking de los salarios más altos de la MLS: en qué puesto se encuentran Messi y De Paul

Los dos gigantes de América que están interesados en Icardi y el plan del Galatasaray para seducirlo

Los convocados de River Plate para los cuartos de final ante Gimnasia: dos ausencias sorpresivas y el posible once inicial

Con 14 jugadores del fútbol argentino, los 55 elegidos de Gustavo Alfaro para la prelista de Paraguay de cara al Mundial

TELESHOW

Martín Pepa reapareció después de su separación de Pampita: el video

Martín Pepa reapareció después de su separación de Pampita: el video

Agustín Rada contó cómo vivió el equipo de Otro día Perdido la muerte de la mamá de Mario Pergolini: “Lo bancamos”

Zaira Nara confesó la reacción de sus hijos por el rumor de romance con Bauleti: “En la escuela les dicen que es el papá”

Damián Betular sorprendió contando que colecciona figuritas del Mundial y está a punto de completar el álbum

Santiago del Moro anunció los importantes cambios que se vienen en Gran Hermano: repechaje, eliminados y jugadores nuevos

INFOBAE AMÉRICA

La Unión Europea afirmó que un Vladimir Putin debilitado ofrece una “oportunidad” para poner fin a la guerra de Ucrania

La Unión Europea afirmó que un Vladimir Putin debilitado ofrece una “oportunidad” para poner fin a la guerra de Ucrania

República Dominicana habilitará Pruebas Nacionales en consulados para estudiantes en el extranjero

El secreto del naturalista David Attenborough para llegar a los 100 años: vivir con propósito y una curiosidad que nunca se apagó

Aprobación del FMI envía mensaje correcto a inversión extranjera, afirman autoridades en Honduras

Bitfinex obtiene licencia de Proveedor de Servicios de Activos Digitales en El Salvador y consolida su expansión en América Latina