Scott Bessent se reúne en Seúl con una delegación china para retomar las negociaciones comerciales antes del encuentro entre Trump y Xi (REUTERS)

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, llegó este miércoles a Corea del Sur para mantener negociaciones económicas y comerciales con una delegación china encabezada por el viceprimer ministro He Lifeng, en la antesala de la cumbre que mantendrán en Beijing el presidente Donald Trump y el líder Xi Jinping.

Según informó la agencia surcoreana Yonhap, Bessent aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Incheon, ubicado al oeste de Seúl, tras concluir una visita oficial a Japón. Allí se reunió con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, y miembros de su gabinete antes de viajar a Corea del Sur y posteriormente a China.

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La agencia estatal china Xinhua confirmó que las delegaciones de China y Estados Unidos iniciaron conversaciones comerciales en el aeropuerto internacional de Incheon, aunque no difundió detalles adicionales sobre la agenda ni sobre la duración de los encuentros.

Bessent y He acordaron celebrar consultas sobre “asuntos económicos y comerciales de interés común” en Seúl como preparación para la reunión entre Trump y Xi prevista en Beijing. Ambas partes tomarán como referencia “los importantes consensos” alcanzados por los mandatarios durante el encuentro que mantuvieron en octubre de 2025 en la ciudad surcoreana de Busan.

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En aquella cumbre, Trump y Xi pactaron una tregua comercial de un año que puso fin a meses de guerra arancelaria entre las dos mayores economías del mundo. Washington y Beijing habían impuesto aranceles recíprocos que superaron el 100% sobre exportaciones de ambos países.

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, y la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi (REUTERS)

El entendimiento alcanzado en Busan abrió un proceso de negociaciones centrado en aranceles, exportaciones de tierras raras, compras chinas de productos estadounidenses, acceso a mercados y restricciones tecnológicas.

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Las conversaciones actuales en Seúl continúan una serie de contactos bilaterales iniciados tras la tregua comercial. En marzo pasado, He y Bessent encabezaron en París una ronda de negociaciones de dos días en la que también participó el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer.

Tras aquellas reuniones, ambas partes calificaron las conversaciones de “constructivas”. Las delegaciones discutieron entonces mecanismos para reducir el déficit comercial estadounidense mediante mayores compras chinas de productos agrícolas, energía y aviones fabricados en Estados Unidos.

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También analizaron la posibilidad de crear una especie de “junta de comercio” destinada a administrar los intercambios bilaterales entre Washington y Beijing, en un contexto marcado por disputas comerciales y tecnológicas que escalaron durante los últimos años.

Antes de iniciar su gira asiática, Bessent destacó la importancia estratégica de las negociaciones económicas con China. “La seguridad económica es seguridad nacional”, escribió el funcionario estadounidense en redes sociales al anunciar su viaje a Corea del Sur.

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Bessent aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Incheon, ubicado al oeste de Seúl, tras concluir una visita oficial a Japón (REUTERS)

El secretario del Tesoro acompañará luego a Trump en Beijing para la cumbre bilateral con Xi, un encuentro que ambas potencias consideran clave para consolidar la tregua comercial y avanzar en acuerdos pendientes.

La visita presidencial estadounidense también incluirá una amplia delegación empresarial. Más de una docena de ejecutivos de grandes compañías tecnológicas e industriales viajarán a China junto a Trump. Entre los empresarios figuran el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, y el fundador de Tesla, Elon Musk.

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(Con información de AFP y EFE)