Crimen y Justicia

Cayó un ladrón en La Plata que tenía libertad condicional y presumía sus robos en redes sociales

“La jueza me dijo que me quiere encerrar. Soy mucho ambiente para estar en la calle creo”, se puede leer en un video que compartió en sus redes sociales

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Lo atraparon en una vivienda de La Plata en donde encontraron prendas de vestir vinculadas al último de los hechos.

Un joven de 22 años acusado de robar motos en La Plata, quedó detenido luego de que la Policía encontrara en su perfil de redes sociales fotos publicadas con los vehículos sustraídos. Pese a encontrarse bajo libertad condicional, el delincuente presumía sus robos.

El último hecho que había protagonizado y que los efectivos del Gabinete Técnico Operativo (GTO) pudo determinar a través del cruce de las imágenes de cámaras de seguridad, había ocurrido el martes de la semana pasada.

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El robo se desencadenó a las 23:30, en la calle 61 entre 116 y 117. Tres sujetos que se movilizaban en una moto interceptaron una Honda XR 250 Tornado y una Honda XR 150 estacionadas en la vereda. Cuando los dueños intentaron impedir el robo a los gritos, uno de los delincuentes extrajo un arma de fuego, efectuó un disparo al aire y huyeron con ambos vehículos.

La Policía allanó la vivienda del detenido en donde encontraron prendas de vestir que habían visto en el video
La Policía allanó la vivienda del detenido en donde encontraron prendas de vestir que habían visto en el video

La identificación del principal sospechoso fue posible gracias al rastreo digital que reveló que publicaba fotografías junto a las motocicletas robadas y herramientas utilizadas para forzar candados. “La jueza me dijo que me quiere encerrar. Soy mucho ambiente para estar en la calle creo”, se puede leer en un video compartido por el delincuente.

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De acuerdo con el portal de noticias El Día de La Plata, el seguimiento también permitió establecer que el sospechoso cumplía una condena bajo caución juratoria y tenía la obligación de presentarse mensualmente ante el organismo de la provincia de Buenos Aires que supervisa el cumplimiento de las obligaciones impuestas judicialmente a personas que cumplen condenas en libertad.

Los elementos secuestrados por la Policía (Foto: El Día)
Los elementos secuestrados por la Policía (Foto: El Día)

Con esos elementos, la Justicia libró las órdenes de detención. El arresto se concretó en un domicilio de la calle 95, entre 3 y 4, donde los efectivos secuestraron un casco, una mochila de una aplicación de repartos, un pasamontañas, guantes y calzado. Según la investigación, esos objetos coinciden con los registros fílmicos del asalto. Los efectivos de la Comisaría 9ª de La Plata llevaron a cabo la detención.

El joven acumula un historial judicial vinculado al robo de vehículos. Antes, fue procesado por robo agravado de un motovehículo en una causa tramitada por la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil N° 3 y, en febrero de 2025, registró un nuevo antecedente por el mismo delito bajo la órbita de la UFI N° 1 de La Plata.

Una de las fotos que publicó el joven que robaba motos (@Hechosanderecho)
Una de las fotos que publicó el joven que robaba motos (@Hechosanderecho)

La causa quedó caratulada como “robo triplemente agravado por el uso de arma de fuego, por tratarse de vehículos dejados en la vía pública y por su comisión en poblado y en banda”. La UFI N° 8, a cargo del doctor Martín Almirón, avaló las actuaciones y solicitó el traslado del acusado para la primera audiencia judicial. Las fuerzas de seguridad continúan con las tareas de identificación del resto de los integrantes del grupo.

Desarmadero de motos y detenidos

Hombres de espaldas, incluidos policías y civiles, junto a motos desarmadas y piezas como chasis y motores, en el interior de una comisaría
Varias personas fueron detenidas en una comisaría de La Plata, acusadas de operar un desarmadero clandestino de motos, con numerosas piezas desmanteladas y un arma incautadas. (0221)

Hace un mes, la Policía Bonaerense desarticuló un desarmadero clandestino de motocicletas en la zona sur de La Plata y detuvo a tres hombres de entre 25 y 42 años, quienes operaban con funciones diferenciadas dentro de la organización. El operativo fue coordinado por la Comisaría Novena con la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1.

La investigación se inició tras una serie de denuncias por sustracción de motos en distintos barrios del casco urbano. El seguimiento de patrones de circulación y el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas permitieron identificar puntos clave de recepción y redistribución de rodados, entre ellos la zona de Diagonal 690 y calle 117. Con esos elementos, la Justicia autorizó tres allanamientos simultáneos en domicilios de 89 bis y 1, una chatarrería en 90 entre 1 y 2, y una vivienda en 116 bis y 604.

En los operativos se recuperaron diez cuadros de motos, seis con pedido de secuestro activo y cuatro con numeración suprimida, además de ruedas, caños de escape, chapas patente y diversas autopartes con irregularidades. También se incautó una carabina calibre 22 marca Mahely, lo que incorporó el cargo de tenencia ilegal de arma de uso civil a la imputación original de robo y encubrimiento agravado.

Según la pesquisa, uno de los detenidos se encargaba de conseguir motos robadas a bajo precio, otro las desarmaba y separaba las piezas, y el tercero, apodado “el chatarrero”, las comercializaba en el mercado ilegal. Los tres permanecen a disposición de la Justicia mientras se investiga su posible vinculación con otros robos ocurridos en La Plata y zonas aledañas.

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