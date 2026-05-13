Encontraron muerto a un reconocido médico de San Juan e investigan el caso como un homicidio

Efectivos de la Policía de San Juan custodian la entrada de un edificio tras un incidente de robo y homicidio en el departamento del médico (Tiempo)

Un importante operativo policial generó conmoción ayer martes al mediodía en el edificio San Gabriel, ubicado sobre avenida Alem, casi Mariano Moreno, en la ciudad de capital de la provincia de San Juan. Las autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de Héctor David Marinero, un reconocido médico oncólogo de 53 años, en el interior de uno de los departamentos del primer piso.

El descubrimiento fue realizado por un sobrino del médico, quien ingresó al departamento tras no conseguir comunicarse con él. Según se informó, el cuerpo de Marinero fue encontrado con una almohada sobre la cabeza, circunstancia que incrementó las sospechas de los investigadores y orientó el caso hacia la hipótesis de un posible homicidio. La escena generó preocupación entre los vecinos del edificio, quienes observaron la llegada de numerosos efectivos policiales y de la Brigada de la UFI Delitos Especiales.

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El caso se tornó aún más complejo cuando los peritos confirmaron la ausencia del celular y la billetera de la víctima, lo que llevó a considerar la posibilidad de un robo vinculado al hecho. Fuentes cercanas a la investigación señalaron que uno de los dormitorios del departamento se encontraba revuelto, sugiriendo que el o los responsables pudieron haber buscado objetos de valor o documentación relevante.

Según lo informado por el portal del diario Tiempo de San Juan, personal de la Policía y de la Brigada de la UFI Delitos Especiales se desplegó en el edificio San Gabriel para realizar pericias en la escena. Los funcionarios judiciales, bajo la supervisión de la UFI Delitos Especiales, trabajaron durante varias horas en la recolección de pruebas y el relevamiento de huellas y rastros que permitan esclarecer las circunstancias del fallecimiento de Marinero.

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La hipótesis principal apunta a un homicidio en ocasión de robo, dado que familiares del médico declararon que faltaban la billetera y el teléfono móvil de la víctima.

Durante la tarde de ayer martes, efectivos de la policía científica realizaron tareas con el objetivo es identificar huellas dactilares o rastros biológicos que permitan establecer la presencia de personas ajenas al entorno habitual del médico.

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A la vez, se procedió al secuestro de elementos personales y objetos de valor que permanecían en el departamento, a fin de determinar si hubo faltantes adicionales y establecer el móvil del hecho. La autopsia al cuerpo del médico será clave para conocer la causa concreta de la muerte y confirmar o descartar la intervención de terceros.

Hasta el momento, no se registraron detenciones vinculadas al caso y la Policía continúa trabajando en la identificación de posibles sospechosos, mientras se aguardan los resultados de las pericias forenses y de los análisis de cámaras de seguridad.

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Familiares y allegados del médico asesinado se congregan en el exterior del departamento en San Juan donde ocurrió el trágico homicidio y robo (Tiempo)

Encontraron el cuerpo descuartizado de un hombre en un departamento de Santa Cruz

A 20 días de la desaparición de Aníbal Cepeda, el jubilado de 72 años buscado desde el pasado 20 de abril en Río Gallegos, la investigación tuvo un giro dramático el último domingo: encontraron un cuerpo descuartizado en un complejo de la Costanera. Luego, se supo que correspondía a Cepeda.

Los restos estaban desmembrados en bolsas y distribuidos en distintos puntos. Parte del cuerpo fue hallado dentro de uno de los departamentos abandonados, mientras que otras partes aparecieron dentro de un pozo ciego ubicado en una vivienda situada a la vuelta del predio, donde reside un hombre de avanzada edad.

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Dentro del departamento los investigadores encontraron “partes blandas” y la cabeza, mientras que las extremidades fueron halladas en el pozo ciego.

El hallazgo ocurrió en un complejo ubicado sobre las calles Gobernador Moyano y Federico Sphur, donde hasta última hora trabajaban efectivos de la DDI, Criminalística, Gendarmería Nacional y peritos judiciales.

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De acuerdo con la información recolectada hasta el momento, los policías llegaron al segundo lugar a partir del llamado de un vecino que aseguró haber observado movimientos “raros” de una persona que ingresó a la vivienda.