Irán acumula 28 días sin exportaciones marítimas de crudo por el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos

Una imagen satelital muestra un probable derrame de petróleo que cubre decenas de kilómetros cuadrados cerca de la isla de Kharg, en Irán, el 6 de mayo de 2026 (REUTERS)

El régimen de Irán no logró exportar petróleo crudo por vía marítima durante 28 días a raíz del bloqueo naval estadounidense impuesto desde abril, de acuerdo con datos de seguimiento de buques de TankerTrackers. La actividad de carga en la isla de Kharg continúa interrumpida tras un presunto derrame de petróleo cerca de la terminal.

El sistema de monitoreo precisó que el martes los envíos de crudo permanecían dentro del área de bloqueo, aunque algunos cargamentos de combustible refinado lograron eludir la presión de las sanciones. “Según nuestro conocimiento, Irán no ha exportado con éxito petróleo crudo por mar en los últimos 28 días”, informó la empresa en X.

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La compañía detalló que considera como exportación exitosa cuando un buque tanque cruza la línea de bloqueo de la Armada de los Estados Unidos sin regresar con la carga. Según el último informe del Comando Central de EEUU (CENTCOM), el cual opera en Medio Oriente, las fuerzas estadounidenses lograron redirigir 65 buques comerciales.

TankerTrackers reportó que ciertos productos petrolíferos refinados salieron de Irán porque la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense no sancionó a los buques cisterna involucrados.

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Además, la firma observó que varios buques cisterna, tanto vacíos como cargados, se mantienen cerca del perímetro del bloqueo y en aguas próximas a Pakistán.

Se observa una llamarada de gas en una plataforma de producción de petróleo junto a una bandera iraní en el Golfo Pérsico (REUTERS/Raheb Homavandi/Archivo)

Estados Unidos inició un bloqueo naval a los puertos iraníes y a las exportaciones de petróleo el 13 de abril, dentro de su estrategia para reforzar la presión sobre Teherán en el contexto del conflicto actual. Washington sostiene que el objetivo de estas medidas es limitar los ingresos petroleros de Irán y reducir su capacidad para financiar operaciones militares y grupos armados en la región.

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La isla de Kharg, responsable del 90% de las exportaciones de petróleo iraní, no cargó ningún buque cisterna desde el 6 de mayo, luego de una presunta fuga de petróleo que las autoridades iraníes negaron. Imágenes satelitales recientes mostraron una mancha gris y blanca que se extendía por decenas de kilómetros cuadrados de agua cerca de la isla. Según imágenes capturadas por los satélites Copernicus Sentinel entre el 6 y el 8 de mayo, el derrame se ubicó al oeste de la isla, que tiene una longitud de cinco millas, según información de Reuters.

Leon Moreland, investigador del Observatorio de Conflictos y Medio Ambiente, describió que la mancha presentaba un aspecto visual similar al del petróleo y calculó que cubría alrededor de 45 kilómetros cuadrados. Louis Goddard, cofundador de la consultora Data Desk, coincidió en que las imágenes sugerían la presencia de un derrame significativo, posiblemente el mayor desde el inicio de la guerra.

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Moreland agregó que aún no se conoce la causa ni el origen del presunto derrame. Además, indicó que las imágenes obtenidas el 8 de mayo no evidenciaban la presencia de otros vertidos activos en la zona.

Llamaradas de gas procedentes de una plataforma de producción de petróleo en los campos petrolíferos de Soroush, en el Golfo Pérsico, al sur de la capital, Teherán (REUTERS/Raheb Homavandi/Archivo)

Según un alto funcionario iraní, en declaraciones a Bloomberg, el régimen inició una reducción en la producción de petróleo ante la intensificación del bloqueo naval estadounidense, lo que generó una drástica caída en las exportaciones, el llenado de depósitos de almacenamiento y la acumulación de buques cisterna cerca del principal centro de exportación del país.

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Washington también apuesta a que la merma de los ingresos petroleros obligará a Irán a ceder posiciones en las negociaciones hacia un acuerdo de paz, mientras que el Teherán confía en sobrellevar las dificultades económicas y sostener elevados los precios mundiales de la energía.

El funcionario estimó que esta decisión podría afectar al 30% de las reservas petrolíferas de Irán, aunque consideró que los riesgos son manejables gracias a la experiencia técnica nacional en la paralización y reactivación de pozos bajo regímenes de sanciones.

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“Tenemos la suficiente experiencia y conocimientos”, afirmó Hamid Hosseini, portavoz de la Asociación Iraní de Exportadores de Petróleo, Gas y Productos Petroquímicos. “No estamos preocupados”.