Flexibilidad mental: cuatro técnicas simples para enfrentar el estrés y lograr bienestar

La ciencia destaca la flexibilidad mental como clave para el bienestar y la superación de obstáculos (Imagen ilustrativa Infobae)

La ciencia comenzó a cuestionar la creencia tradicional de que la perseverancia y el bienestar dependen únicamente de la fuerza de voluntad o la mentalidad de “dureza”. En cambio, algunas investigaciones destacaron que la flexibilidad mental es el verdadero motor detrás de la capacidad para superar obstáculos y mantener el bienestar a largo plazo.

Expertos como la psicóloga deportiva y del ejercicio Josephine Perry y el profesor de psicología Todd Kashdan respaldan este enfoque, según difundió Science Focus, y subrayan que adaptarse a las circunstancias resulta más efectivo que simplemente resistir a toda costa.

La distinción entre “dureza mental” y flexibilidad se visualiza claramente en el ámbito deportivo. Perry indicó que un corredor enfocado solo en la dureza puede finalizar una maratón, pero corre el riesgo de sacrificar su salud y motivación, dificultando futuros intentos. “Han dejado de disfrutar el proceso porque todo se centró en el dolor y la incomodidad”, explicó la especialista.

En contraste, una mentalidad flexible permite modificar entrenamientos y estrategias, mantener el objetivo y preservar el bienestar. Esta adaptabilidad también se evidencia en el entorno laboral, donde enfrentarse a desafíos de forma estratégica y sostenible resulta posible gracias a la flexibilidad.

Expertos señalaron que adaptarse a las circunstancias es más efectivo que la dureza mental (Freepik)

Beneficios comprobados de la flexibilidad mental

Distintos estudios documentaron los efectos positivos de la flexibilidad mental. Un análisis citado por Science Focus demostró que quienes desarrollan esta habilidad registran mejor salud mental en general.

En el entorno laboral, una investigación señaló que trabajadores de centros de llamadas con mayor flexibilidad obtienen mejores rendimientos y se adaptan con eficacia a los retos diarios. En personas con dolor crónico, este rasgo facilita la actividad diaria.

Además, un estudio indicó que veteranos militares de Estados Unidos que potenciaron la flexibilidad experimentaron menos síntomas de estrés postraumático. También, durante la pandemia del COVID-19, la población británica con mayor flexibilidad mental presentó menor incidencia de ansiedad y depresión, según una observación.

Diversos estudios demostraron que la flexibilidad mental mejora la salud, el desempeño laboral y la gestión emocional (Freepik)

Algunos psicólogos sostienen que esta cualidad supera tanto a la dureza mental como al pensamiento positivo, ya que permite gestionar emociones incómodas y adaptarse a realidades adversas. La flexibilidad mental, o flexibilidad psicológica, implica ajustar la conducta según las demandas de cada situación.

Todd Kashdan, director del Well-Being Lab en la George Mason University, definió la flexibilidad mental como la capacidad de variar la estrategia ante la falta de resultados, en cualquier ámbito. Así, si el humor no persuade a un colega, la persona flexible puede recurrir a la escucha activa.

Este principio, base de la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT), postula que aceptar las emociones difíciles y comprometerse con cambios significativos favorece el desarrollo personal.

Por su parte, Perry destacó que suprimir pensamientos negativos es ineficaz, ya que estos reaparecen, mientras que aceptarlos y reinterpretarlos permite avanzar hacia las metas, incluso en contextos desfavorables.

Claves prácticas para entrenar la mente y mejorar la resiliencia

La decisión de minimizar pensamientos negativos es ineficaz, según los especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entrenar la mente para ser más flexible permite responder mejor ante la presión y no quedar atrapado en pensamientos rígidos.

Tomar distancia de lo que pensamos ayuda a disminuir el peso de la autocrítica y ganar perspectiva.

Cuidar el modo en que nos hablamos transforma la exigencia en motivación y abre espacio para el aprendizaje.

Vivir de acuerdo con los valores propios y practicar la autocompasión, fortalece la resiliencia y el bienestar cotidiano.

Estrategias para fortalecer la flexibilidad mental

Especialistas señalan que la adaptabilidad es clave para sostener la salud mental y el rendimiento en distintos ámbitos, desde el deporte hasta el trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desarrollo de la flexibilidad mental comienza con la atención plena. Perry sugirió que no es imprescindible meditar en silencio durante largos periodos; actividades como nadar, practicar yoga, resolver rompecabezas o caminar ayudan a observar los propios pensamientos sin presión ni juicio. Practicar actividades placenteras facilita el aprendizaje de esta habilidad.

En esta sintonía, el siguiente paso consiste en crear distancia respecto a los pensamientos, conocido como “defusión cognitiva”.

El psicólogo Steven Hayes, creador de la ACT, recomendó técnicas como añadir palabras a los pensamientos (“estoy pensando que soy lento”) o cantar las ideas en voz alta para minimizar su impacto.

La experta Josephine Perry aconsejó analizar si un pensamiento es un hecho o solo una interpretación, y detectar patrones de autocrítica como el uso recurrente de “debería”. Cambiar expresiones por otras como “estoy trabajando en” o “me gustaría” reduce la autocrítica.

Papel de los valores y la autocompasión

La flexibilidad mental ayuda a construir una vida coherente con los valores y aspiraciones personales (Freepik)

Identificar valores personales es esencial para la flexibilidad mental. Perry indicó que definir y priorizar los propios valores diferencia las decisiones auténticas del simple cumplimiento de expectativas ajenas. Sumado a que Kashdan advirtió que vivir según valores ajenos aleja a las personas de la autenticidad y el bienestar.

La autocompasión y el uso constructivo de las emociones negativas constituyen otro pilar. Sentimientos como la ira pueden aportar coraje, y la envidia, motivación para superarse, siempre que se canalicen de forma positiva. Ante esto, es recomendable enfocarse en fortalezas al establecer metas, promoviendo una visión realista de uno mismo.

Para afianzar la flexibilidad mental, resulta útil reconocer los “perfiles de prejuicio emocional”; identificar emociones que provocan respuestas intensas, como la tristeza o la vergüenza, permite anticipar y gestionar reacciones. Es aconsejable tratarse con la amabilidad que se ofrecería a un amigo y reflexionar sobre el impacto futuro de las acciones presentes.

La flexibilidad mental fortalece la capacidad de adaptación ante la adversidad y contribuye a construir una vida coherente con los propios valores y aspiraciones. Las decisiones o actitudes actuales tienen el potencial de determinar el bienestar futuro.