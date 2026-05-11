Política

El Senado se prepara para una semana con mucha actividad y los aliados miran a los libertarios por Ficha Limpia

La Casa Rosada quiere el combo completo junto a la reforma electoral, que incluye dinamitar las PASO. Además, los dialoguistas estarán atentos a si se iniciará, por separado, el debate de proyectos para que condenados en segunda instancia no sean candidatos. La Cámara alta debe convocar aún a la sesión del jueves

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Conferencia Patricia Bullrich y aliados en el Senado - reforma laboral
La jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, junto a colegas de su bancada y titulares de bloques dialoguistas

El Senado se prepara para tener, desde mañana, tres jornadas de abultada actividad, con una agenda que incluye una potencial sesión el jueves -a confirmar- y un aparente temario sin demasiado conflicto. No obstante, la lupa de los dialoguistas estará centrada en si el oficialismo convoca a debatir, por separado, varios proyectos relacionados con Ficha Limpia, ante una Casa Rosada que pretende el combo completo con la reforma electoral, enviada semanas atrás por el Ejecutivo y cuyo objetivo principal es dinamitar las PASO, algo sin votos hoy en el Congreso.

La definición de esta cuestión, que se tensó por la postura de Balcarce 50 -no así por la Cámara alta, vía Patricia Bullrich-, tendría que precipitarse esta misma jornada, con un eventual pedido del titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, el libertario fueguino Agustín Coto, para comenzar con la discusión de algo sensible y que cayó, por casi nada, un año atrás.

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En aquella ocasión, los misioneros renovadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut se dieron vuelta —habían confirmado su apoyo en declaraciones en “on”, lo cual otorgó una pincelada extra de delirio— y la noquearon. Amos responden sin chistar al ex gobernador y mandamás provincial, Carlos Rovira. Ahora, los tres intentan reivindicarse como si nada hubiese pasado para algo que, esta vez, no requeriría de sus adhesiones en el Senado, tras la vergonzosa sesión de 2025.

La expectativa por Ficha Limpia dilató otras resoluciones de la semana. Por caso, La Libertad Avanza quiere acelerar un dictamen de la ley que “blinda” la propiedad privada, que se analiza en un plenario de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General. Le toca llamar -de nuevo- a Coto, aunque precisa las firmas de los aliados para rubricar un despacho de mayoría. Son los que reclaman por Ficha Limpia: PRO, UCR y silvestres provinciales.

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Un hombre calvo con traje oscuro y corbata rosa está sentado en un sillón crema, con las manos juntas y mirando hacia la izquierda
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger

En ese sentido, Bullrich cedió y se eliminará de un plumazo el capítulo referido al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). Una fuerte derrota para el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien denostó el sistema en manos de Nación y buscaba delegar en las provincias. Detrás de todo esto hay una mega millonada en juego. Los gobernadores sí fomentan, en cambio, que los límites en cuanto a venta de tierras a extranjeros queden en sus manos, lo cual denota las contradicciones a la hora de hablar de responsabilidades.

Las bancadas que ayudan a que salgan los proyectos del Gobierno también aguardan el envío de más pliegos judiciales. De hecho, si aterrizara un nuevo lote, estos podrían ingresar y tomar estado parlamentario en la sesión pensada para el jueves. En resumen, toda una enredadera que se resolvería ante la anuencia de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. Siempre una incógnita.

Mientras decantan estas cuestiones -de cara al miércoles-, lo que sí está fijo para mañana es la conformación de cuatro bicamerales. Se destacan la que controla el funcionamiento de los organismos de inteligencia y la de Trámite Legislativo, que revisa los DNU. Este cambio le trajo un par de dolores de cabeza a la administración central en la primera mitad de la gestión de Javier Milei.

Además, pasado el mediodía del martes -a las 14- continuará el plenario de las comisiones de Salud y Legislación General y el tratamiento de otro articulado empujado por la Casa Rosada: las modificaciones a la ley de salud mental. Días atrás, se cerró una lista con cerca de 60 expositores y está por verse la mecánica que adoptará La Libertad Avanza para que todos los invitados puedan disertar.

Durante el primer encuentro se oyó a la directora de abordaje integral de salud mental, Liliana González. “Después de 15 años de sancionada, podemos concluir que, de esta forma, no funciona adecuadamente”, aseguró. Según la funcionaria, los cambios apuntan a “evitar casos trágicos de suicidios y severas agresiones a terceros por la imposibilidad de recibir el tratamiento adecuado”. De allí la necesidad de las internaciones involuntarias y el “concepto de prevención, rehabilitación y recuperación como el primer nivel de atención”.

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