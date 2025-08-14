El estado mental que transforma tareas cotidianas en experiencias de euforia y motivación

El estado de flujo puede experimentarse tanto en actividades creativas como en tareas diarias, si hay desafío y compromiso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perder la noción del tiempo, sentir que mente y cuerpo se sincronizan y experimentar una concentración tan profunda que todo lo demás desaparece: así describe Headspace el estado de flujo, una experiencia mental accesible para cualquier persona. Este fenómeno, también conocido como “estar en la zona”, ocurre cuando alguien se sumerge por completo en una actividad física, creativa o cotidiana, logrando un nivel de absorción total que elimina las distracciones y potencia el rendimiento.

El concepto de estado de flujo fue popularizado por los psicólogos Mihaly Csikszentmihalyi y Jeanne Nakamura, quienes lo definieron como un estado en el que, bajo ciertas condiciones, la persona se involucra plenamente en lo que hace. Según explicó Csikszentmihalyi en una charla TED, “hay un enfoque que, cuando se vuelve intenso, conduce a una sensación de éxtasis, una sensación de claridad: sabes exactamente lo que quieres hacer de un momento a otro; recibes retroalimentación inmediata”. Esta conclusión surgió tras entrevistar a individuos de alto rendimiento, como alpinistas, ajedrecistas, cirujanos y bailarines, quienes describieron experiencias similares de inmersión total y satisfacción.

Características y ejemplos del estado de flujo

El estado de flujo se caracteriza por una atención absoluta a la tarea y una concentración que silencia el ruido mental habitual. Durante estos episodios, las sensaciones de inhibición, hambre, fatiga o dolor suelen desvanecerse, y la dedicación a la actividad se convierte en el único foco relevante. Headspace subraya que este estado no suele aparecer durante momentos de relajación pasiva, sino en actividades que desafían y comprometen a la persona.

Csikszentmihalyi sostiene que “los mejores momentos de nuestra vida no son los tiempos pasivos, receptivos o relajantes… los mejores momentos suelen ocurrir cuando el cuerpo o la mente se estiran al máximo en un esfuerzo voluntario por lograr algo difícil y valioso”. Así, la implicación y la concentración resultan esenciales para alcanzar el estado de flujo.

Headspace explica que cuando una persona se enfrenta a una tarea desafiante, su capacidad mental se utiliza al máximo. Si, además, la actividad resulta placentera y la persona tiene habilidades para realizarla, se genera el estado de flujo, que suele dejar sensaciones de euforia, motivación y plenitud.

Este fenómeno no se limita a contextos de alto rendimiento. El medio señala que cualquier persona puede experimentarlo en actividades cotidianas, siempre que se cumplan ciertas condiciones.

Ejemplos típicos incluyen a quienes practican deportes, resuelven problemas complejos, ejecutan cirugías o interpretan una pieza de baile, pero también puede darse en tareas diarias si se logra el nivel adecuado de desafío y compromiso.

La meditación y la atención plena facilitan el acceso al estado de flujo, según Headspace. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Relación entre estado de flujo, meditación y atención plena

La relación entre el estado de flujo, la meditación y la atención plena es otro aspecto destacado por Headspace. Andy Puddicombe, cofundador de la plataforma, explica que la capacidad de alcanzar el flujo —o incluso un grado menor de concentración— resulta fundamental para lograr objetivos. Sin embargo, mantener ese enfoque y estabilidad mental puede ser complicado. Aquí es donde la meditación y la atención plena juegan un papel relevante: una mente entrenada para estar presente y tranquila tiene más probabilidades de entrar en estado de flujo, ya que se ejercita en el enfoque.

Puddicombe afirma que “si aprendemos a aplicar el foco momento a momento, veremos cómo eso se refleja en nuestros objetivos a largo plazo”. La atención plena, definida como la cualidad de estar presente y completamente involucrado en lo que se hace, sin distracciones ni juicios, se potencia mediante la meditación, que ayuda a identificar y gestionar las distracciones para regresar al objeto de atención. Según Headspace, el estado de flujo puede entenderse como una forma activa de meditación en movimiento.

Beneficios y recomendaciones para alcanzar el estado de flujo

Hay varios beneficios de alcanzar el estado de flujo. Entre ellos destacan una concentración intensa, la capacidad de producir trabajo de mayor calidad y cantidad, una sensación de claridad en la acción, la ausencia de obstáculos mentales como el estrés o la duda, y una experiencia intrínsecamente positiva. Además, la felicidad asociada al flujo trasciende el placer momentáneo y se traduce en un bienestar duradero y una sensación de realización personal.

Para lograr el estado de flujo, Headspace recomienda cumplir con ciertas condiciones: sentir interés genuino por la tarea, elegir actividades que no sean ni demasiado fáciles ni excesivamente difíciles, preferir aquellas en las que se tiene habilidad y adoptar una mentalidad centrada en el proceso más que en el resultado. Por ejemplo, un deportista que se concentra en el juego en sí, en lugar de obsesionarse con la medalla, o un alpinista que disfruta del ascenso más que de la vista desde la cima, tienen más posibilidades de entrar en flujo.

La concentración profunda y la absorción total en actividades desafiantes definen el estado de flujo. (Freepik)

Además, Headspace sugiere estrategias adicionales para facilitar la entrada en este estado. Entre ellas, realizar actividades que se disfrutan, establecer rituales previos a las tareas importantes —como meditar, caminar o preparar una taza de té—, enfocarse en una sola tarea relevante en lugar de intentar multitareas, identificar los momentos del día en que se es más creativo o productivo (como la mañana tras un buen descanso) y eliminar al máximo las distracciones del entorno, ya sea guardando el teléfono o utilizando bloqueadores de sitios web.

Al identificar los factores internos que motivan cada tarea y crear un ambiente libre de interrupciones, las condiciones para experimentar el estado de flujo se alinean de manera natural, permitiendo que la concentración y el disfrute emerjan como consecuencia directa.