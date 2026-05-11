8 frases de Coudet tras el sufrido triunfo de River ante San Lorenzo: del exceso de “emoción” en los penales a la exigencia del hincha

Coudet destacó el pasaje de ronda

River Plate sufrió 120 minutos y una serie de penales, pero eliminó a San Lorenzo y jugará los cuartos de final del Torneo Apertura. Estuvo dos veces abajo en el marcador, terminó empatando en el tiempo extra del alargue y su rival tuvo doble match point en los remates desde los 12 pasos. Sin embargo, el arquero Santiago Beltrán apareció en toda su dimensión, tapó dos remates, Ignacio Perruzzi desvió el suyo y el pasaje se quedó en Núñez.

El entrenador, Eduardo Coudet, vivió con intensidad la montaña rusa de emociones. Y en medio de los festejos se encargó de levantar a Kendry Páez, quien estaba llorando sobre el césped por su remate dilapidado. En el medio, el clima en el Monumental pasó del fastidio al éxtasis, sin escalas. Por ejemplo, el empate 2-2 de Juanfer Quintero llegó cuando desde las tribunas bajaba el “que se vayan todos”, lo que provocó un desahogo del colombiano con algunas palabras subidas de tono para la platea.

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En ese instante se dio una curiosidad: el DT casi no celebró la conquista y se marchó rápido al vestuario, para volver en el umbral de la charla de cara a los penales.

Las principales alternativas del clásico

“El primer tiempo fue muy bueno, incluso 11 contra 11, estábamos circulando bien, generamos situaciones, podríamos haber hecho un par de goles. Siempre hay cosas para corregir, pero en el único tiro al arco nos fuimos perdiendo 1 a 0. Lo fuimos a buscar, teniendo algunos condicionamientos físicos. Después del empate, llegar al alargue, ir a buscar otra vez... Pero fueron tres tiros al arco y dos goles. Es cuando decís: ‘Todo cuesta’. Es difícil generar mucho fútbol contra un equipo con diez, que se mete con el bloque muy bajo, bien armado, parecía que no quería entrar. Y entró la última. Y después le dimos demasiada emoción a los penales. Seguimos en carrera. Vamos a jugar los cuartos en casa. A mirar las cosas positivas. Seguimos peleando el torneo y tenemos otro partido con nuestra gente”, analizó lo sucedido el Chacho, con su impronta.

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Sobre los vaivenes en el vínculo con el público a lo largo de la tarde-noche, comentó: “Esto es River, las exigencias nos van a hacer mejores. Ganamos, y vamos todos al medio a saludar a la gente, a estar más juntos que nunca. El mensaje es de unidad. Y la gente nos acompaña mucho, se hace sentir. A veces nos cuesta un poco no poder retribuir porque parece que la cosa va a venir torcida, y logramos enderezarla. El otro día tiraron el dato de que el equipo no revertía las situaciones. Hoy el equipo fue a buscar hasta lo último y tuvo premio. Por momentos hicimos buenas cosas, generamos muchas situaciones. El fútbol es así, cuando viene medio cruzado, pero cuando estás convencido y vas, es lo que nos pasa a nosotros. Pusimos todo lo que teníamos en ofensiva. No existe la justicia en esto, pero no merecíamos irnos del torneo", defendió a sus pupilos.

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“Los equipos se defienden bien. Jugamos con un hombre menos en la Sudamericana desde el minuto dos y empatamos. Si te replegás, ocupás bien los espacios, es difícil el rival. No tenemos el distinto, el desequilibrante, que se va a sacar dos tipos de encima. Y los demás, tampoco. Está difícil el fútbol de hoy”.

“Tenemos que estar más juntos que nunca. Si hubiésemos podido abrir antes el marcador, se nos hubieran abierto los espacios y hubiéramos sido más vistosos. Pero lo tuvimos que sacar adelante. Apuntamos a ver cosas positivas y estar juntos. Estamos en cuartos. Ojalá podamos hacer un gran partido en la próxima instancia”.

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“Hay errores, es un juego en el que convivimos con el error. La exigencia acá es grande, la entiendo. Pero también hay que resaltar que los muchachos no bajaron nunca los brazos”.

El momento de los insultos antes del 2-2

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“Lo que quiere ver el hincha es lo que queremos ver todos. Lo que más resalto es que se fue contento. Fue de la exigencia a la alegría. Que se vayan así los hinchas, me gratifica”.

El gran partido de Marcos Acuña

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“A mí me gusta que les vaya bien a todos y que todos sean reconocidos por la gente. Marcos estaba fatigado en la semana, me aguanto lo que aguantó, estábamos para hacer el cambio antes, pero estaba muy bien y lo explotamos un poco. Me pone contento cuando tiene buenas situaciones. Yo busco lo grupal, que lo mismo les pase a todos”.

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“Lo que más destaco de Beltrán es que es un arquero de equipo grande. Sacó la que podía sacar, el rebote que se metía detrás de él, y después los penales. Es muy complejo ser arquero en un equipo al que le patean poco. Tenés que responder en las que te exigen. Y lo está haciendo muy bien. El miércoles Franco (Armani) puede estar a disposición también y es importante tener a todos de la mejor manera”.