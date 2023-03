Colonoscopía: preparación, procedimiento e importancia de un estudio esencial para todos los mayores de 45 años

En esta oportunidad, nos vamos a centrar en hablar sobre la colonoscopía y le voy a brindar otra mirada acerca de este tema tan esencial. Es que se trata de un examen que deben hacerse todas las personas mayores de 45 años. Es decir, tanto hombres como mujeres.

La colonoscopía detecta si una persona tiene alguna lesión, que se puede llegar a transformar en un cáncer. Cuando se realiza este estudio y la detección es precoz, la chance de cura es del 90 por ciento de los casos, pero he notado que hay mucho temor.

Es importante que sepa que el cáncer de colon se desarrolla en el intestino grueso, compuesto por el colon y el recto, es por este motivo que también es conocido como cáncer colorrectal (CCR). En la Argentina, esta patología oncológica es la segunda causa de muerte por tumores malignos en ambos sexos, luego del cáncer de pulmón. Según cifras oficiales, provoca 8.500 muertes anuales, es decir unas 22 muertes por día. Sin embargo, la mayoría puede prevenirse.

Es que más del 80% de los casos de CCR se desarrollan a partir de un pólipo, que es un crecimiento anormal de las células de la pared interna del intestino grueso. Como los pólipos no presentan síntomas y suelen crecer lentamente, no son detectados si no es por esta clase de estudios. Sin embargo, si no se detectan y extirpan a tiempo, puede transformarse en un cáncer.

Cuando la detección y el tratamiento se realizan de forma precoz, más del 90% de los casos de cáncer de colon se curan / (Getty)

Es por eso que, para poder derribar algunos mitos o temores, le cuento de qué se trata la preparación. Es que la preparación es distinta que antes: hay dos o tres días que uno tiene que comer pocas fibras, el último día tiene que comer todo lo que sea claro, líquidos claros, gelatina, nada que tenga sólidos.

Además, tiene que tomar bastante líquido ese día a la noche. Al día siguiente, a primera hora de la mañana, le van a dar unas pastillas o un líquido para tomar que, en general, no es muy agradable. Pero todo lo peor que puede pasar es que no le guste ese líquido o esas pastillas.

Una vez que usted se va a hacer la colonoscopía, se acuesta en la camilla y, de repente, le dan una sedación que usted ni la advierte. De repente, se despierta y dice, “¿y esto cuándo empieza?”. Ya está, ya se la hicieron y usted quedó tranquilo que por cinco o diez años no se la tiene que volver a repetir.

Recordá, si no hacés bien la preparación, por ahí te la tienen que hacer de nuevo.

Es importante realizar bien la preparación a la hora de realizarse una colonoscopía / Getty

Mi historia

Hace algún tiempo, le conté que mi historia con estas patologías. Es que, en el 2012, me hice un estudio pulmonar con una resonancia magnética con contraste en todo el cuerpo y me encontraron que tenía en el hígado un hepatocarcinoma.

El diagnóstico decía “pronóstico maligno incierto”, que era algo que no me cerraba. Mandé la biopsia a un especialista en Houston, EE.UU., y me informaron que era un tumor muy raro —con 15 o 20 casos en el mundo— con ramificaciones malignas.

Me operaron a los pocos días y me sacaron el lóbulo izquierdo del hígado. Una vez operado, fui a ver un especialista que me dijo que tenía que hacer quimioterapia, y luego fui a ver a otro médico que me explicó mis posibilidades en cada caso. Así fue que decidimos que no era conveniente.

Sin embargo, mi historia con la enfermedad no terminó ahí. Al año siguiente, empecé a tener malestares. Cuando lo compartí con mi gente cercana me dijeron que estaba cansado porque trabajaba mucho o que era consecuencia de levantarme a las 4 de la mañana. Otros especularon que era una consecuencia de hacer demasiada actividad física (baile, acrobacia, etc.). Pero intuía que había algo más.

Siempre trabajé mucho y nunca había tenido esos síntomas. Sospeché que tenía algo malo. Me hice nuevamente los estudios y el resultado fue que tenía otra vez cáncer. En la colonoscopía, encontraron un carcinoma. Hágase los estudios, así mejora las probabilidades de cura.

*El doctor Alberto Cormillot (MN 24.518) es un reconocido médico argentino especialista en obesidad, educador para la salud, escritor y conferencista. Fundó y dirige la Clínica de Nutrición y Salud que lleva su nombre, Dieta Club, la Fundación ALCO (Anónimos Luchadores Contra la Obesidad) y el Instituto Argentino de Nutrición, desde donde asesora a industrias para la elaboración de productos dietéticos y saludables.

* Realización: Gastón Taylor / Edición: Rosario Benítez Chiarelli / Producción: Dolores Ferrer Novotný

