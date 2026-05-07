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Así fue el show de Trueno en lo de Jimmy Fallon: cita a Los Wachiturros y una frase que llamó la atención

El rapero presentó su nuevo álbum en la televisión estadounidense, llevando el espíritu de La Boca y la música urbana nacional al icónico programa

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El rapero argentino presentó su disco turrazo en el gran show de la NBC

Trueno volvió a poner el nombre del país en lo más alto. En la noche del miércoles 6 de mayo, el rapero nacido en La Boca debutó en el legendario The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, uno de los programas más prestigiosos e influyentes de la televisión estadounidense. Allí presentó en vivo su flamante álbum, “TURR4ZO”, en lo que se perfila como uno de los hitos más importantes de su carrera internacional.

La expectativa era máxima. El anuncio de la presencia de Trueno como artista invitado en el show de Fallon se replicó en las redes sociales del programa, celebrando el desembarco de un nuevo talento argentino en la escena. El joven artista, de apenas 24 años, se sumó así al selecto grupo de compatriotas que han pisado el icónico escenario de la NBC: Nicki Nicole (la primera en hacerlo en 2021), Bizarrap junto a Shakira, Nathy Peluso, Ca7riel y Paco Amoroso, y Nicolás Bereciartua (integrando The Black Crowes).

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Previo a su presentación en el show de Jimmy Fallon, Trueno bailó en los pasillos del estudio

En la previa, se supo que el rapero llegaría acompañado de su banda, lista para representar la nueva era que propone TURR4ZO. En las imágenes de backstage, se lo vio distendido y sonriente, bailando e incluso compartiendo momentos con Jimmy Fallon y su equipo. El grupo, integrado por músicos como Leo Genovese, Pedro Pasquale, Nico Taranto y Nacho Mateu, posó junto al logo del show y celebró la oportunidad de llevar la música argentina al prime time estadounidense.

“Tocando el tema que le da título a su nuevo álbum, TURR4ZO, bienvenido Trueno”, lo anunció el mítico presentador, con el disco en cuestión en su mano. En un ambiente oscuro y el sample de “Tirate un paso” de Los Wachiturros, el oriundo de La Boca fue copando el escenario que iluminó definitivamente con sus primeras rimas.

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Trueno presentó su nuevo álbum 'TURR4ZO' en el legendario The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, consolidando su proyección internacional
Trueno presentó su nuevo álbum 'TURR4ZO' en el legendario The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, consolidando su proyección internacional

Trueno lució un look sobrio de chomba y pantalón negro, zapatillas blancas apenas desatadas y los lentes que son un clásico ya de esta nueva etapa. Bailó, rapeó y sampleó con el sólido acompañamiento de su banda al fondo, prolijamente ubicados en fila detrás del escenario. Y al finalizar, en medio de los aplausos del público, mostró deliberadamente su espalda con la inscripción de la versión libre de la ya mítica frase del robo al Banco Río de Acassuso: “En industria de ricachones sin armas ni rencores es solo plata y amores”.

Luego del aplauso del público, Fallon regresó al escenario, todavía con el vinilo de TURR4ZO en sus manos, para felicitar y saludar a su invitado. Un apretón de manos, un saludo a la cámara y la satisfacción para el crédito argentino de haber dado un paso de los grandes en la escena musical.

El paso de Trueno por The Tonight Show refuerza la internacionalización de la música urbana nacional y su impacto global
El paso de Trueno por The Tonight Show refuerza la internacionalización de la música urbana nacional y su impacto global

El álbum TURR4ZO, que acaba de lanzar y que fue el eje de su presentación en The Tonight Show, representa una nueva etapa para Trueno. El disco, su cuarto trabajo de estudio, profundiza en la fusión de hip hop, trap y sonidos latinos, y está marcado por letras de fuerte identidad barrial, reflexión social y orgullo argentino.

Trueno, cuyo nombre real es Mateo Palacios Corazzina, se forjó en las batallas de freestyle y logró la consagración en la Red Bull Batalla de los Gallos Argentina en 2019. Desde entonces, su carrera creció a pasos agigantados: discos multipremiados (“Atrevido”, “Bien o Mal”), colaboraciones internacionales (con Gorillaz, J Balvin, Duki, Nathy Peluso, Bizarrap, entre otros) y giras por Europa y América Latina. Su estilo combina la rapidez del rap con un flow carismático y letras que exploran la realidad social y la identidad juvenil.

La leyenda que mostró Trueno en su espalda
La leyenda que mostró Trueno en su espalda
Trueno y Jimmy Fallon, dos potencias se saludan
Trueno y Jimmy Fallon, dos potencias se saludan

El reciente trabajo junto a Gorillaz en “The Manifesto” y la participación en festivales internacionales confirmaron su proyección global, que ahora suma el espaldarazo de haber actuado en uno de los late-night shows más importantes del mundo.

La performance de Trueno en el show de Jimmy Fallon representa mucho más que una presentación televisiva: es la confirmación del impacto global de la música urbana argentina, el fruto de años de crecimiento de una escena que hoy exporta talento y cultura al mundo. Con su mensaje, su flow y su identidad, Trueno ya hizo historia y sigue abriendo caminos para las nuevas generaciones. Su paso por The Tonight Show es, sin dudas, el inicio de un nuevo capítulo en la internacionalización de su carrera y de la música nacional.

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