Temporada de verano no cumplió con las expectativas en Uruguay: llegada de argentinos se redujo un 18%

Playas de Punta del Este llenas en el último verano (RS Fotos)

Entre enero y marzo de 2026 ingresaron a Uruguay 1.181.795 turistas, una cifra un 14% inferior a la del mismo período del año anterior. Estos visitantes dejaron en el país divisas por USD 843 millones, un valor que también disminuyó (un 5%, en este caso).

Las cifras de la temporada de verano de Uruguay están lejos de lo que los operadores turísticos esperaban antes de que llegara la etapa más fuerte del año.

PUBLICIDAD

Es que tanto en el sector público como en el privado esperaban que los números sean los mejores de la pospandemia y que el verano fuera la segunda mejor temporada de la historia. Pero nada de eso ocurrió, según surge de los datos oficiales del Ministerio de Turismo (Mintur) de Uruguay.

Los turistas argentinos volvieron a ser los principales clientes de Uruguay, pero su llegada también se redujo fuertemente.

PUBLICIDAD

En total, fueron 798.559 los argentinos que llegaron entre enero y marzo de 2026, un 18% menos que en el mismo período de 2025. Gastaron en el país USD 545 millones (un 7% menos que en el año anterior) y la estadía promedio fue de 7,5 días.

La llegada de brasileños, en tanto, aumentó un 2% y fueron 114.689 los que arribaron al país. Gastaron algo más de USD 100 millones (un 6%) menos que en igual período del año anterior.

PUBLICIDAD

Punta del Este fue el destino más elegido por los turistas que viajaron a Uruguay en el primer trimestre del año, seguido de Montevideo y Colonia. Una buena parte de ellos estuvo en el país “en tránsito”, según la información oficial.

En la previa de la temporada, la Cámara Uruguaya de Turismo (Camtur) había presentado un informe del Centro de Estudios para la Realidad Económica y Social (Ceres), que concluía que el verano llegará entre un 10% y un 12% más de turistas desde Argentina.

PUBLICIDAD

“Entendemos que la situación de Argentina estabilizada nos da una coyuntura de corto plazo mejor que la que hemos tenido en años anteriores”, se ilusionaba Fernando Tapia, el presidente de la Camtur, en la previa de la temporada.

“Van a llegar más turistas argentinos. De hecho, este año ya llegaron más turistas argentinos que el año anterior. Pero Ceres tiene un modelo de proyección que le permite estimar que va a ser entre un 10% y un 12% más de los turistas argentinos que van a llegar el año que viene con respecto a 2025. Como los turistas argentinos son el 65% de los turistas que llegan, es un impacto importante que va a tener con respecto a este año”, proyectó Tapia, aunque esto no se cumplió.

PUBLICIDAD

En cuanto al gasto, los empresarios turísticos eran más pesimistas.

Los viajes de los uruguayos al exterior

¿Qué pasó con la salida de los uruguayos al exterior? Los datos del Mintur muestra que los viajes al exterior se mantuvieron en un nivel similar al mismo período del año anterior, aunque aumentó la proporción de favoritismo por Brasil.

PUBLICIDAD

Si bien Argentina sigue siendo el destino más visitado por los uruguayos, el porcentaje de viajes hacia allí en el total se redujo.

Fue 368.090 la cantidad de viajeros uruguayos hacia Argentina entre enero y marzo, que gastaron en el país USD 147 millones. A Brasil, en tanto, hubo 202.181 viajes desde Uruguay y el gasto fue de USD 132 millones.

PUBLICIDAD

El gasto de los uruguayos en Brasil creció un 37%, mientras que el gasto en Argentina disminuyó un 8%.

En total, los uruguayos gastaron en el exterior USD 404 millones y estuvieron en promedio 7,7 días afuera.

PUBLICIDAD

En tercer lugar aparece Chile, seguido de Norteamérica y Europa.