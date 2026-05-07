América Latina

Temporada de verano no cumplió con las expectativas en Uruguay: llegada de argentinos se redujo un 18%

El sector turístico se había ilusionado con que la temporada que pasó sería la segunda mejor de la historia y que la visita desde el país vecino crecería un 10%. Pero nada de eso ocurrió

Guardar
Google icon
Playas llenas Punta del Este
Playas de Punta del Este llenas en el último verano (RS Fotos)

Entre enero y marzo de 2026 ingresaron a Uruguay 1.181.795 turistas, una cifra un 14% inferior a la del mismo período del año anterior. Estos visitantes dejaron en el país divisas por USD 843 millones, un valor que también disminuyó (un 5%, en este caso).

Las cifras de la temporada de verano de Uruguay están lejos de lo que los operadores turísticos esperaban antes de que llegara la etapa más fuerte del año.

PUBLICIDAD

Es que tanto en el sector público como en el privado esperaban que los números sean los mejores de la pospandemia y que el verano fuera la segunda mejor temporada de la historia. Pero nada de eso ocurrió, según surge de los datos oficiales del Ministerio de Turismo (Mintur) de Uruguay.

Los turistas argentinos volvieron a ser los principales clientes de Uruguay, pero su llegada también se redujo fuertemente.

PUBLICIDAD

En total, fueron 798.559 los argentinos que llegaron entre enero y marzo de 2026, un 18% menos que en el mismo período de 2025. Gastaron en el país USD 545 millones (un 7% menos que en el año anterior) y la estadía promedio fue de 7,5 días.

La llegada de brasileños, en tanto, aumentó un 2% y fueron 114.689 los que arribaron al país. Gastaron algo más de USD 100 millones (un 6%) menos que en igual período del año anterior.

Punta del Este fue el destino más elegido por los turistas que viajaron a Uruguay en el primer trimestre del año, seguido de Montevideo y Colonia. Una buena parte de ellos estuvo en el país “en tránsito”, según la información oficial.

En la previa de la temporada, la Cámara Uruguaya de Turismo (Camtur) había presentado un informe del Centro de Estudios para la Realidad Económica y Social (Ceres), que concluía que el verano llegará entre un 10% y un 12% más de turistas desde Argentina.

Entendemos que la situación de Argentina estabilizada nos da una coyuntura de corto plazo mejor que la que hemos tenido en años anteriores”, se ilusionaba Fernando Tapia, el presidente de la Camtur, en la previa de la temporada.

Van a llegar más turistas argentinos. De hecho, este año ya llegaron más turistas argentinos que el año anterior. Pero Ceres tiene un modelo de proyección que le permite estimar que va a ser entre un 10% y un 12% más de los turistas argentinos que van a llegar el año que viene con respecto a 2025. Como los turistas argentinos son el 65% de los turistas que llegan, es un impacto importante que va a tener con respecto a este año”, proyectó Tapia, aunque esto no se cumplió.

En cuanto al gasto, los empresarios turísticos eran más pesimistas.

Los viajes de los uruguayos al exterior

¿Qué pasó con la salida de los uruguayos al exterior? Los datos del Mintur muestra que los viajes al exterior se mantuvieron en un nivel similar al mismo período del año anterior, aunque aumentó la proporción de favoritismo por Brasil.

Si bien Argentina sigue siendo el destino más visitado por los uruguayos, el porcentaje de viajes hacia allí en el total se redujo.

Fue 368.090 la cantidad de viajeros uruguayos hacia Argentina entre enero y marzo, que gastaron en el país USD 147 millones. A Brasil, en tanto, hubo 202.181 viajes desde Uruguay y el gasto fue de USD 132 millones.

El gasto de los uruguayos en Brasil creció un 37%, mientras que el gasto en Argentina disminuyó un 8%.

En total, los uruguayos gastaron en el exterior USD 404 millones y estuvieron en promedio 7,7 días afuera.

En tercer lugar aparece Chile, seguido de Norteamérica y Europa.

Google icon

Temas Relacionados

UruguayPunta del EsteTurismo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Denuncian un aumento de la represión en Cuba y la indiferencia internacional: “Aplauden al gobierno o miran para otro lado”

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos registró 366 acciones represivas en abril, de las cuales 27 correspondieron a detenciones. El detalle

Denuncian un aumento de la represión en Cuba y la indiferencia internacional: “Aplauden al gobierno o miran para otro lado”

Detuvieron al ex gerente de la aerolínea estatal de Bolivia por presunto daño económico

El arresto fue dispuesto luego de la declaración de Ronald Casso en la Fiscalía de Cochabamba, en una causa relacionada con la ruta Santa Cruz - La Habana y posibles irregularidades financieras

Detuvieron al ex gerente de la aerolínea estatal de Bolivia por presunto daño económico

La Cámara de Diputados de Brasil dio media sanción al proyecto de ley para impulsar la industria de minerales críticos

El nuevo marco legal busca estimular la investigación y explotación de recursos esenciales para el sector energético y la industria tecnológica, además de permitir mayor independencia en insumos agrícolas y ofrecer incentivos fiscales

La Cámara de Diputados de Brasil dio media sanción al proyecto de ley para impulsar la industria de minerales críticos

El presidente de Chile afronta cuestionamientos por la renuncia de 20 delegados del Gobierno en diferentes regiones del país

Las críticas contra la administración presidencial se intensificaron luego de que funcionarios argumentaran motivos personales para dejar sus cargos, mientras sectores de oposición acusan deficiencias en la coordinación del equipo de asesores más cercano al mandatario

El presidente de Chile afronta cuestionamientos por la renuncia de 20 delegados del Gobierno en diferentes regiones del país

Bolivia busca ampliar la cooperación tecnológica con EEUU para desarrollar su industria de litio

El canciller boliviano, Fernando Aramayo, expresó su objetivo de que Bolivia sea partícipe del escenario mundial de la innovación, de la mano de industrias extranjeras que utilicen el mineral crítico como materia prima

Bolivia busca ampliar la cooperación tecnológica con EEUU para desarrollar su industria de litio
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

La familia de Julio César lo buscó por años, pero su cuerpo había sido donado al IPN: hoy la FGJCDMX les pidió perdón

La familia de Julio César lo buscó por años, pero su cuerpo había sido donado al IPN: hoy la FGJCDMX les pidió perdón

Más del 40% de los desempleados en España está en riesgo de pobreza

BTS en México en vivo: a horas de su primer concierto en el Estadio GNP Seguros, así se vive el ambiente

¿Tomar café todos los días ayuda a evitar diabetes? esto señala especialista

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 7 de mayo? retrasos en Línea 1, dirección Pantitlán

INFOBAE AMÉRICA

Singapur autoriza a los profesores a azotar a alumnos desde los 9 años para combatir el bullying escolar

Singapur autoriza a los profesores a azotar a alumnos desde los 9 años para combatir el bullying escolar

Denuncian un aumento de la represión en Cuba y la indiferencia internacional: “Aplauden al gobierno o miran para otro lado”

Un ataque con drones rusos dejó al menos siete heridos y causó daños en viviendas civiles de Kharkiv

“Putin es visto como un abuelo ajeno a los verdaderos problemas de la gente”: la dura advertencia sobre Rusia

EN VIVO | Pakistán se ofreció como sede para la firma de un acuerdo entre Irán y Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

La serie Off Campus llega a Prime Video y confirma segunda temporada antes de su estreno

La serie Off Campus llega a Prime Video y confirma segunda temporada antes de su estreno

Gary, el episodio grabado en secreto de “El Oso” que sorprendió a los fans

El rotundo “no” de Charlize Theron a la convivencia y su opinión sobre las aplicaciones de citas

Paul McCartney reflexionó sobre la muerte de John Lennon y afirmó: “Lo único que me consoló fue saber que habíamos hecho las paces”

Las 3 veces que Leonardo DiCaprio estuvo al borde de la muerte: “Un gran tiburón blanco saltó dentro de mi jaula”