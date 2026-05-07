Preocupación por la salud de Daniela De Lucía en Gran Hermano: el comunicado de su familia

La familia de la coach se refirió a la preocupación en torno a la participante (Video: Los profesionales con Flor. El Nueve)

La preocupación por la salud de Daniela De Lucía dentro de la casa de Gran Hermano generó un intenso revuelo en redes y medios. En medio de versiones crecientes sobre la posible salida del reality, la familia de la participante decidió tomar la palabra y publicar un comunicado para frenar rumores y llevar claridad a sus seguidores.

El mensaje difundido por el entorno cercano de Daniela De Lucía responde directamente a las especulaciones sobre su estado físico y una inminente salida del programa. Las primeras informaciones mediáticas, replicadas en ciclos televisivos, deslizaron que la participante estaría cursando un cuadro intestinal que la habría llevado a perder peso de forma notoria y que la producción analizaba su continuidad en el certamen.

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El comunicado, firmado por el community manager del equipo de Daniela y difundido en canales oficiales, comienza reconociendo la preocupación generalizada: “Dani viene hace unos días con dolor de panza y algunas molestias estomacales. Estos días estuvo cuidándose bastante con las comidas y tratando de comer más liviano”. En este sentido, la familia buscó ofrecer detalles precisos para evitar interpretaciones erróneas y tranquilizar al público seguidor del ciclo.

La familia de Daniela De Lucía emitió un comunicado oficial desmintiendo versiones sobre su estado de salud y posible abandono de Gran Hermano, confirmando que está bien.

Dentro de la casa, Daniela experimentó molestias abdominales y síntomas digestivos leves durante varios días. Esta situación motivó que, según el comunicado familiar, la participante adoptara una alimentación más liviana y mantuviera especial cuidado con la dieta diaria. El mensaje resalta que “le hicieron una batería de estudios y dio todo normal, así que queremos llevar tranquilidad”.

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La familia remarcó que los resultados médicos fueron satisfactorios, descartando complicaciones graves y desmintiendo así las versiones sobre un cuadro de salud crítico. El comunicado subraya que la joven se encuentra bien y que su fortaleza es una de sus principales características. “Está bien. Está fuerte. Y va a seguir adelante”, enfatiza el texto, en un intento de transmitir calma y confianza a quienes siguen minuto a minuto la evolución de la participante.

El texto incluye un párrafo orientado a empatizar con la audiencia: “Y creo que a todos nos pasó alguna vez: cuando el cuerpo no está al 100%, también cambia cómo reaccionamos, cómo nos sentimos y cómo atravesamos ciertas situaciones”. Esta explicación apunta a normalizar lo vivido por Daniela y despejar temores sobre su permanencia en el reality.

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En respuesta a la pregunta sobre la gravedad del cuadro, el comunicado familiar aclara que los estudios médicos realizados a Daniela De Lucía dentro de Gran Hermano dieron resultados normales y que su estado de salud no reviste gravedad, por lo que no existe decisión oficial respecto a su salida del programa por motivos clínicos.

Daniela había abandonado la casa tras la muerte de su padre y luego volvió

El origen de la alarma sobre la salud de la participante se remonta a declaraciones periodísticas en distintos medios. Por caso en Los Profesionales, el periodista Damián Rojo señaló: “Hay quienes dicen, y están asegurando por estas horas, que tendría algún problema intestinal”. En la misma intervención, se mencionó que la eventual continuidad de Daniela en la casa dependía de la evolución médica y que, de persistir el cuadro, podría producirse su salida en el corto plazo.

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Estas declaraciones, sumadas a comentarios en redes sociales y foros de seguidores, potenciaron la inquietud y forzaron una reacción del entorno familiar. La circulación de rumores sobre la supuesta decisión de la producción respecto al futuro de Daniela alimentó la confusión y motivó la publicación del comunicado oficial.

La noticia sobre el estado de salud de Daniela ocupó durante varias horas la agenda de redes sociales. Seguidores y fanáticos del reality expresaron su preocupación utilizando hashtags y mensajes de apoyo.

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El comunicado familiar, en este contexto, funcionó como una pieza clave para desactivar rumores y devolver tranquilidad a la comunidad de espectadores. En el cierre del mensaje, el entorno de Daniela agradece “el cariño y la preocupación” recibidos, instalando una narrativa de resiliencia y continuidad para la concursante en el certamen.