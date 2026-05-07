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Un defensor le pasó la pelota a su arquero y terminó en gol en contra: la insólita jugada en la Copa Sudamericana que es furor

A pesar del error entre Alan Saldivia y Daniel Fuzato, Vasco da Gama venció 2-1 a Audax Italiano

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El error entre el defensor y el arquero propició el 1-0 y la victoria parcial del conjunto chileno

El partido disputado en el Estadio Bicentenario La Florida, en Santiago de Chile, tuvo un momento que marcó el desarrollo del encuentro entre Audax Italiano y Vasco da Gama. El conjunto brasileño se vio envuelto en una jugada que derivó en un error defensivo que permitió la apertura del marcador para el equipo local.

Apenas transcurrían cinco minutos de juego cuando la defensa del Vasco da Gama intentó salir controlada ante la presión de los delanteros de Audax Italiano. El zaguero Alan Saldivia optó por ceder el balón hacia su arquero, Daniel Fuzato, quien ocupaba el lugar de Léo Jardim. El intento de pase atrás no fue bien ejecutado ni recibido. El portero esperaba la pelota en una posición adelantada dentro del área, lo que dejó desprotegido el arco. El balón cruzó la línea de gol tras no ser controlado y, aunque Fuzato se arrojó para intentar evitarlo, el 1-0 para el conjunto chileno ya era un hecho.

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Esta acción no fue la única situación de riesgo protagonizada por la última línea del conjunto visitante en los primeros minutos. El propio Fuzato había mostrado inseguridad en una jugada similar poco antes del gol. La falta de reacción del arquero generó sorpresa entre los presentes y dejó a Vasco da Gama en desventaja desde el inicio, una situación que modificó el planteo inicial de ambos equipos.

Un portero de fútbol masculino con barba y camiseta morada en un campo verde, con un marcador en pantalla mostrando 'AUD 1-0 VAS'
El arquero del Vasco lamentó la jugada que le dio la ventaja al rival en los primeros minutos

La reacción de los dirigidos por Gustavo Lema no se hizo esperar. El equipo de Audax Italiano buscó ampliar la diferencia tras el inesperado regalo. A los 14 minutos, Marco Collao estuvo cerca con un derechazo que pasó apenas desviado. A continuación, Michael Vadulli aprovechó un rebote dentro del área, pero el arquero brasileño respondió con una atajada que evitó el segundo tanto.

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El desarrollo del primer tiempo mostró a un Audax Italiano decidido a aprovechar el desconcierto defensivo de su rival. Por su parte, Vasco da Gama apostó a una recuperación rápida y consiguió estabilizar su juego tras la serie de errores atrás.

El complemento trajo consigo un cambio en el dominio del partido. El conjunto carioca ajustó su sistema y comenzó a generar peligro sobre el arco de Tomás Ahumada. A los 53 minutos, un tiro libre de Lucas Piton encontró la intervención del arquero chileno. En la jugada inmediata, Cauan Barros estuvo cerca de igualar con un cabezazo que pasó cerca del travesaño.

La jugada que modificó el rumbo del marcador llegó a los 58 minutos. Una falta de Marcelo Ortiz dentro del área provocó penal a favor de Vasco da Gama y la expulsión del defensor argentino. Claudio Spinelli ejecutó el tiro desde los doce pasos y anotó el empate parcial. Con un jugador menos, Audax Italiano no logró sostener el resultado y, a los 71 minutos, Matheus Franca apareció sin marca en el área para definir ante la salida de Ahumada y establecer el 2-1 definitivo.

El desenlace del partido dejó al equipo chileno con cuatro puntos en la tabla del Grupo G de la Copa Sudamericana. El conjunto brasileño, por su parte, alcanzó siete unidades y se ubicó en la cima del grupo, a la espera del cierre de la jornada entre Olimpia y Barracas Central.

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