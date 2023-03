Qué tener en cuenta para poder vivir 100 años

El doctor Cormillot habla de algunas cuestiones a tener en cuenta para mejorar la expectativa de vida

Habíamos hablado, la vez pasada, de las expectativas de vida. Es decir de las esperanzas que uno tiene con respecto a los años que va a vivir. ¿De qué dependen los años que uno va a vivir? Entre muchos aspectos, depende del lugar que naciste, la situación económica que tenés y los genes.

Algunas de esas cosas pueden ser gobernables y otras no. Pero la alimentación, la actividad física, el alcohol y el tabaco son cosas que sí tienen lugar y se relacionan con tu conducta. El cómo te relacionas con los demás, el cómo generas una vida con algún o con alguna planificación, esas son cosas que, también, tienen que ver.

Después se suman otros aspectos que tienen que ver con una buena asistencia médica. Es decir que, todo eso, tiene que ver con la expectativa de vida y ahí es donde viene el tema de las inequidades. Pero, ahora, yo de lo que estoy hablando acá es de cuáles son las cosas que usted puede hacer.

Además, no quiero olvidarme del asunto de escuchar al cuerpo y pedir ayuda cuando uno tiene un problema, o hacerse chequeos, como cada tanto se lo recordamos acá. Realizar esta acción es una cosa que ayuda a tener más años y con mejor calidad de vida.

Existen algunos aspectos son ingobernables, pero hay otros que dependen de nosotros / (Getty)

Finalmente, esta la suerte, que es un imponderable. Pero la mayoría de las personas no se mueren de mala suerte, ni tienen problemas de envejecimiento precoz por mala suerte, sino por cosas que en su mayor parte están a cargo de uno.

Aunque es la segunda entrega, le quiero recordar que hablamos en la primera. En ese momento, le dije que estas palabras estaban relacionadas con un artículo que apareció en Infobae, el cual estaba referido a cómo se puede hacer para vivir 100 años.

En ese encuentro, le mencioné que esa publicación estuvo acompañada por una catarata de respuestas en Instagram. “¿Para qué vivir 100 años?”, decían algunos de los que se sumaron en los comentarios. Además, muchas personas decían, “yo con 80, firmo” y otras hablaban de 70, 60, 50 o 40… Es más, una persona dijo: “Yo tengo 37 años y ya estoy podrida”.

La alimentación, la actividad física, el alcohol y el tabaco son cosas que se relacionan con la conducta e influyen en la longevidad / Foto: Christin Klose/dpa

Más allá de que puede haber casos de depresión, que en este aspecto no vamos a profundizar, me llamó la atención la gran cantidad de personas que tenían una visión muy pesimista con respecto a cuántos años hay que vivir.

En ese tono, le advierto que cuántos años tengo de expectativa de vida, va a influir decisivamente en cómo me voy a cuidar, o no. Es que si yo creo que me queda un mes de vida, para qué me voy a cuidar. Incluso, si creo que me quedan muchos años de vida, para qué me voy a cuidar. Tan solo en estos dos aspectos tenemos dos para qué.

Usted puede decir bueno, hay muchas cosas que uno puede hacer pero cuestan plata, es cierto. Pero, como le dije la vez pasada no siempre se pueden mejorar todas las cosas, pero siempre se las puede empeorar.

*El doctor Alberto Cormillot (MN 24.518) es un reconocido médico argentino especialista en obesidad, educador para la salud, escritor y conferencista. Fundó y dirige la Clínica de Nutrición y Salud que lleva su nombre, Dieta Club, la Fundación ALCO (Anónimos Luchadores Contra la Obesidad) y el Instituto Argentino de Nutrición, desde donde asesora a industrias para la elaboración de productos dietéticos y saludables.

* Realización: Gastón Taylor / Edición: Rosario Benítez Chiarelli / Producción: Dolores Ferrer Novotný

