Impacto en la Fórmula 1: Red Bull habría elegido a una figura de otro equipo para reemplazar a Max Verstappen

El futuro de Max Verstappen en Red Bull es una incógnita (Sam Navarro-Imagn Images)

Después de las primeras cuatro carreras de la Fórmula 1 en este 2026, el mensaje por ahora es claro. Red Bull es la cuarta escudería en la categoría, más cerca del quinto lugar que ocupa Alpine que del potencial que mostraron Mercedes, McLaren y Ferrari. A pesar que en el Gran Premio de Miami se vio un Max Verstappen con mejor velocidad, el futuro del cuatro veces campeón de la Máxima es incierto.

Frente a este escenario, surgió una novedad tras la carrera en el circuito urbano de la ciudad de los Estados Unidos que generó impacto en el paddock. La directiva de Red Bull ya estudia su futuro inmediato ante la posibilidad de que el piloto neerlandés deje el equipo, según informó el medio especializado Motorsport. Entre las alternativas consideradas, la figura del australiano Oscar Piastri aparece como la preferida por la escudería para asumir el rol principal en la formación de Milton Keynes, lo que significaría un cambio de paradigma en la gestión de su plantilla de pilotos.

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El respaldo institucional detrás de esta estrategia es contundente: Red Bull cuenta con más de 2.000 empleados y un presupuesto técnico y comercial que gira en torno a la figura de su piloto principal. Según el sitio del deporte motor, esta magnitud hace inviable sostener el proyecto recayendo exclusivamente en talentos procedentes de la academia interna, como el joven Isack Hadjar, quien aún no reúne la experiencia necesaria para convertirse en referente del equipo en caso de la salida de Súper Max.

En el entorno de Piastri, las señales de una posible transición comenzaron a percibirse durante la pretemporada, cuando Mark Webber, mánager del piloto y antiguo miembro de Red Bull, se ausentó de los entrenamientos en Bahréin. En esta campaña, Oscar optó por trabajar junto a Pedro Matos, su antiguo ingeniero en el equipo Prema durante su etapa en F2, dejando atrás la tradicional presencia de Webber en el entorno inmediato del piloto.

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Oscar Piastri (REUTERS/Brian Snyder)

De acuerdo a Motorsport, la decisión de apartar a Webber del entorno de pista buscaba reducir las tensiones internas y consolidar una comunicación más directa con McLaren. Este ajuste interno coincidió con una mejora ostensible en los resultados deportivos: Piastri logró subir al podio tanto en Japón como en Miami tras un inicio de año desafortunado, que sumó un insólito accidente antes de la largada en Melbourne, sede del GP de Australia.

El propio rendimiento de Piastri en pista, combinado con la estabilidad restaurada en las relaciones dentro del box de McLaren, reforzaron la imagen de un piloto plenamente integrado, sin vestigios de fricción procedentes de la temporada anterior. Por su parte, el medio especializado sostiene que Webber habría iniciado contactos exploratorios en el mercado y no descartaría retomar conversaciones con su antiguo equipo, Red Bull, en caso de que una puerta se abra.

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La eventual llegada de Piastri se enmarca en un proceso de transformación profundo en la estructura de Red Bull, precipitado por la salida de Helmut Marko. Durante más de 20 años, Marko fue el arquitecto de una política de desarrollo de talento local, que priorizaba nutrir al plantel con promesas para acompañar a un líder probado. Este modelo consolidó las trayectorias de Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo y del propio Verstappen, con lógica de continuidad interna.

El fichaje de Checo Pérez supuso una ruptura con ese patrón, siendo una medida de necesidad para cubrir una vacante crítica en el equipo, más que el resultado de una estrategia de formación. Bajo la nueva conducción de Laurent Mekies y Oliver Mintzlaff, y sin la presencia de Christian Horner, el jefe todopoderoso de la estructura de la bebida energizante durante más de dos décadas luego de ser despedido a mediados del 2025, todo parece indicar que la escudería estaría consolidando un nuevo enfoque, basado en la captación de talentos ya consolidados en el mercado externo. En este marco, la juventud y el talento de Piastri, que mostró el año pasado en la pelea del título con su compañero de equipo Lando Norris, lo posicionan como un activo ideal: es joven, altamente competitivo y aún con margen de evolución.

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Piastri y Verstappen. ¿Habrá intercambio entre los equipos para 2027? (REUTERS/Hollie Adams)

¿Cuál es el estado de situación del australiano? El contrato de Piastri con McLaren se extiende hasta 2027, lo que representa una situación de poder para la escudería de Woking. Sin embargo, hay que mencionar que, históricamente, los compromisos contractuales en la F1 rara vez constituyen un impedimento absoluto ante el deseo de un piloto de cambiar de equipo. En tales circunstancias, el director ejecutivo Zak Brown emerge como figura clave, capaz de transformar un escenario adverso en una oportunidad de alto valor económico.

Dentro de las múltiples posibles configuraciones, se especuló con la hipótesis de un intercambio entre Piastri y Verstappen, enviando al neerlandés a McLaren. De acuerdo a Motorsport, no existen indicios sólidos de que McLaren esté interesado en incorporar a Verstappen. Además, el descontento del neerlandés se atribuye sobre todo al nuevo reglamento técnico de la categoría, sin relación directa con su actual agrupación.

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La designación de Piastri como plan alternativo refuerza la intención de Red Bull de mantener un alto nivel competitivo en caso de una eventual salida de Max Verstappen (¿a Mercedes?) y representa un cambio en la política deportiva del equipo, que privilegia ahora la captación del mejor talento disponible en el mercado por fuera de su búsqueda interna.