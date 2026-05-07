Platense recibirá a Peñarol en busca de una histórica clasificación a octavos de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Peñarol vs Platense. Copa Conmebol Sudamericana.

Platense tiene una cita con la historia. El conjunto de Vicente López recibe a Peñarol de Uruguay desde las 19, por la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores 2026, con la posibilidad de sellar anticipadamente su pase a los octavos de final del torneo continental. El árbitro del encuentro será el paraguayo Juan Gabriel Benítez, con su compatriota Ulises Mereles a cargo del VAR. El partido se podrá ver en vivo por Fox Sports y Disney+ Premium.

El Calamar llega al encuentro como segundo del grupo con seis puntos, producto de dos victorias: el 2-1 ante el propio Peñarol en el Campeón del Siglo y el 2-1 ante Independiente Santa Fe de Colombia en Vicente López, más la derrota 2-0 frente a Corinthians de Brasil en la primera fecha. Si el equipo de Walter Zunino vence al Carbonero y el conjunto colombiano no derrota al líder Corinthians —que acumula diez puntos con puntaje ideal—, Platense quedará matemáticamente clasificado a la siguiente fase.

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El panorama para Peñarol es radicalmente distinto. El conjunto dirigido por Diego Aguirre acumula apenas un punto en tres presentaciones, con dos goles a favor y cinco en contra, y llega a Vicente López con la obligación de ganar. La derrota por 2-0 ante Corinthians en Brasil en su última salida internacional profundizó su crisis en el torneo. Peñarol necesita no solo ganar, sino hacerlo por dos o más goles, dado que en el cruce directo en Uruguay cayó 2-1 ante el Calamar.

La Copa Libertadores 2026 utiliza el Sistema Olímpico para definir clasificados en caso de igualdad de puntos, lo que otorga aún más peso al resultado del cruce directo entre ambos equipos. Si Platense no gana este jueves, el duelo entre ambos en Bogotá el próximo 19 de mayo cobrará una trascendencia mayor en la definición del grupo.

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El buen momento continental del Calamar contrasta con su floja campaña en el Torneo Apertura, donde el equipo no logró clasificar a los playoffs tras caer 2-0 ante Estudiantes en su último partido de la primera parte del campeonato. La Copa Libertadores se convirtió así en el eje de la temporada para el conjunto de Vicente López, que disputa su primera participación histórica en la competencia.

Probables formaciones:

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Platense: Matías Borgogno; Agustín Lagos, Mateo Mendía, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Iván Gómez, Pablo Ferreira; Franco Zapiola, Kevin Retamar, Guido Mainero; y Tomás Nasif. DT: Walter Zunino.

Peñarol: Washington Aguerre; Matías González, Facundo Álvez, Mauricio Lemos, Diego Laxalt; Jesús Trindade; Eric Remedi, Leandro Umpiérrez, Nicolás Fernández, Gastón Togni; y Matías Arezo. DT: Diego Aguirre.

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Hora: 19:00.

Estadio: Estadio Ciudad de Vicente López.

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Árbitro: Juan Gabriel Benítez (Paraguay).

TV: Fox Sports y Disney+ Premium.

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Posiciones: