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EN VIVO | Pakistán se ofreció como sede para la firma de un acuerdo entre Irán y Estados Unidos

Crece la expectativa después de que el presidente Donald Trump suspendiera el operativo militar ‘Proyecto Libertad’ para escoltar buques en el Estrecho de Ormuz

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (izquierda), escucha la intervención del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif. (AP Foto/Evan Vucci)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (izquierda), escucha la intervención del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif. (AP Foto/Evan Vucci)

El Gobierno de Pakistán afirmó este jueves que se encuentra esperanzado ante la posibilidad de un acuerdo inminente entre Irán y Estados Unidos, ofreciendo su territorio como sede para la firma de un pacto que ponga fin a la actual crisis en el golfo Pérsico.

“Islamabad tiene esperanzas sobre un acuerdo entre EE. UU. e Irán y espera que ocurra pronto”, declaró en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores paquistaní, Tahir Andrabi.

Andrabi subrayó que Pakistán daría la bienvenida a un arreglo entre ambas partes independientemente del lugar donde se concrete.“Si se llega a un acuerdo en Pakistán, sería un honor para nosotros”, afirmó.

Al ser cuestionado sobre los detalles técnicos de la negociación, el portavoz evitó dar precisiones sobre la extensión del documento, señalando que “no podía decir si el borrador del acuerdo sería de una página o más largo”.

Esta disposición de Pakistán se produce después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, suspendiera el operativo militar ‘Proyecto Libertad’ para escoltar buques en el Estrecho de Ormuz.

Según informes de la cadena NBC, la decisión de Trump respondió a la negativa de Arabia Saudí a permitir el uso de sus bases y espacio aéreo, tras el “enfado” de Riad por la falta de coordinación en el inicio de las maniobras.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

11:02 hsHoy

Israel abatió a Ahmad Ghaleb Balout, comandante de la unidad “Fuerza Radwan” del grupo terrorista Hezbollah

La figura clave del grupo armado murió tras un ataque en el área de Dahiyeh, en Líbano, mientras dirigía operaciones y preparaba planes contra las tropas israelíes y el Estado judío

Las FDI eliminaron al comandante de la unidad "Fuerza Radwan" en la organización terrorista Hezbollah

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que eliminaron a Ahmad Ghaleb Balout, comandante de la unidad “Fuerza Radwan” del grupo terrorista Hezbollah, en un ataque de precisión realizado el miércoles en Dahiyeh, Beirut. Según el comunicado, Balout ocupó durante años diferentes cargos en la unidad, incluyendo el de comandante de operaciones, y era responsable de la preparación y alerta de la “Fuerza Radwan” para combatir contra las fuerzas israelíes y el Estado de Israel.

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10:38 hsHoy

Israel abatió a Ahmad Ghaleb Balout, comandante de la unidad “Fuerza Radwan” del grupo terrorista Hezbollah

La figura clave del grupo armado murió tras un ataque en el área de Dahiyeh, en Líbano, mientras dirigía operaciones y preparaba planes contra las tropas israelíes y el Estado judío

Las FDI eliminaron al comandante de la unidad "Fuerza Radwan" en la organización terrorista Hezbollah

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que eliminaron a Ahmad Ghaleb Balout, comandante de la unidad “Fuerza Radwan” del grupo terrorista Hezbollah, en un ataque de precisión realizado el miércoles en Dahiyeh, Beirut. Según el comunicado, Balout ocupó durante años diferentes cargos en la unidad, incluyendo el de comandante de operaciones, y era responsable de la preparación y alerta de la “Fuerza Radwan” para combatir contra las fuerzas israelíes y el Estado de Israel.

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10:25 hsHoy

Marco Rubio se reúne con el papa León XIV tras semanas de tensiones entre Donald Trump y el Vaticano

“Hay mucho de qué hablar”, declaró el canciller estadounidense antes de viajar a Roma. El funcionario señaló además que uno de los temas centrales será la libertad religiosa, un asunto en el que, según indicó, Washington y la Santa Sede mantienen coincidencias

Rubio llegó al Vaticano para reunirse con el papa León XIV

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se encuentra este jueves en el Vaticano para reunirse con el papa León XIV e intentar aliviar las tensiones entre Washington y la Santa Sede, al tiempo que promueve los intereses del presidente Donald Trump.

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10:25 hsHoy

Irán afirma que está revisando una propuesta estadounidense para poner fin a la guerra

No se reveló ningún detalle sobre el plan de paz, y los iraníes enviaron señales contradictorias sobre la seriedad con la que se lo estaban tomando

El presidente Trump, en un evento del Día de la Madre en la Casa Blanca el miércoles, dijo que los iraníes "quieren llegar a un acuerdo" (Tierney L. Cross/The New York Times)
El presidente Trump, en un evento del Día de la Madre en la Casa Blanca el miércoles, dijo que los iraníes "quieren llegar a un acuerdo" (Tierney L. Cross/The New York Times)

Irán anunció el miércoles que estaba revisando una propuesta estadounidense para poner fin a la guerra, un día después de que el presidente Trump suspendiera abruptamente un nuevo esfuerzo militar estadounidense para proteger a los barcos en el estrecho de Ormuz, alegando un “gran progreso” en las conversaciones con Teherán.

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10:24 hsHoy

No todos los gigantes petroleros se están beneficiando de la guerra con Irán

Exxon y Chevron se han beneficiado menos que sus rivales europeos

Contenedores e instalaciones de almacenamiento de petróleo de la refinería TotalEnergies en el Complejo Químico de Leuna, en Leuna, Alemania (REUTERS/Annegret Hilse)
Contenedores e instalaciones de almacenamiento de petróleo de la refinería TotalEnergies en el Complejo Químico de Leuna, en Leuna, Alemania (REUTERS/Annegret Hilse)

La tercera guerra del Golfo debería, en teoría, ser una gran bendición para las grandes petroleras. En enero, la mayoría de los analistas esperaban que el crudo Brent, el referente mundial del precio del petróleo, promediara 60 dólares por barril en 2026. Terminó el primer trimestre en 118 dólares; los productos refinados han subido aún más rápido. Con la mayor parte del petróleo del Golfo atrapado tras el estrecho de Ormuz, las exportaciones de América, África y Brasil han aumentado. Por lo tanto, las grandes compañías occidentales deberían obtener márgenes más altos por cada barril, y también vender más.

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10:24 hsHoy

Israel lanzó un nuevo ataque contra cuarteles generales, almacenes y sitios estratégicos de Hezbollah en Líbano

El Ejército israelí llevó adelante una nueva ofensiva militar para contrarrestar las hostilidades del grupo terrorista en el sur libanés. Hasta el momento, se desconoce el número de combatientes chiitas abatidos

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron la reciente ofensiva contra más de 15 infraestructuras de la organización Hezbollah en varios sectores del sur de Líbano. Entre los objetivos alcanzados figuran almacenes, sitios de producción de medios de combate, cuarteles generales, sitios de lanzamiento y edificios de uso militar.

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