EN VIVO | Pakistán se ofreció como sede para la firma de un acuerdo entre Irán y Estados Unidos

El Gobierno de Pakistán afirmó este jueves que se encuentra esperanzado ante la posibilidad de un acuerdo inminente entre Irán y Estados Unidos, ofreciendo su territorio como sede para la firma de un pacto que ponga fin a la actual crisis en el golfo Pérsico.
“Islamabad tiene esperanzas sobre un acuerdo entre EE. UU. e Irán y espera que ocurra pronto”, declaró en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores paquistaní, Tahir Andrabi.
Andrabi subrayó que Pakistán daría la bienvenida a un arreglo entre ambas partes independientemente del lugar donde se concrete.“Si se llega a un acuerdo en Pakistán, sería un honor para nosotros”, afirmó.
Al ser cuestionado sobre los detalles técnicos de la negociación, el portavoz evitó dar precisiones sobre la extensión del documento, señalando que “no podía decir si el borrador del acuerdo sería de una página o más largo”.
Esta disposición de Pakistán se produce después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, suspendiera el operativo militar ‘Proyecto Libertad’ para escoltar buques en el Estrecho de Ormuz.
Según informes de la cadena NBC, la decisión de Trump respondió a la negativa de Arabia Saudí a permitir el uso de sus bases y espacio aéreo, tras el “enfado” de Riad por la falta de coordinación en el inicio de las maniobras.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que eliminaron a Ahmad Ghaleb Balout, comandante de la unidad “Fuerza Radwan” del grupo terrorista Hezbollah, en un ataque de precisión realizado el miércoles en Dahiyeh, Beirut. Según el comunicado, Balout ocupó durante años diferentes cargos en la unidad, incluyendo el de comandante de operaciones, y era responsable de la preparación y alerta de la “Fuerza Radwan” para combatir contra las fuerzas israelíes y el Estado de Israel.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que eliminaron a Ahmad Ghaleb Balout, comandante de la unidad “Fuerza Radwan” del grupo terrorista Hezbollah, en un ataque de precisión realizado el miércoles en Dahiyeh, Beirut. Según el comunicado, Balout ocupó durante años diferentes cargos en la unidad, incluyendo el de comandante de operaciones, y era responsable de la preparación y alerta de la “Fuerza Radwan” para combatir contra las fuerzas israelíes y el Estado de Israel.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se encuentra este jueves en el Vaticano para reunirse con el papa León XIV e intentar aliviar las tensiones entre Washington y la Santa Sede, al tiempo que promueve los intereses del presidente Donald Trump.
Irán anunció el miércoles que estaba revisando una propuesta estadounidense para poner fin a la guerra, un día después de que el presidente Trump suspendiera abruptamente un nuevo esfuerzo militar estadounidense para proteger a los barcos en el estrecho de Ormuz, alegando un “gran progreso” en las conversaciones con Teherán.
La tercera guerra del Golfo debería, en teoría, ser una gran bendición para las grandes petroleras. En enero, la mayoría de los analistas esperaban que el crudo Brent, el referente mundial del precio del petróleo, promediara 60 dólares por barril en 2026. Terminó el primer trimestre en 118 dólares; los productos refinados han subido aún más rápido. Con la mayor parte del petróleo del Golfo atrapado tras el estrecho de Ormuz, las exportaciones de América, África y Brasil han aumentado. Por lo tanto, las grandes compañías occidentales deberían obtener márgenes más altos por cada barril, y también vender más.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron la reciente ofensiva contra más de 15 infraestructuras de la organización Hezbollah en varios sectores del sur de Líbano. Entre los objetivos alcanzados figuran almacenes, sitios de producción de medios de combate, cuarteles generales, sitios de lanzamiento y edificios de uso militar.