EN VIVO | Pakistán se ofreció como sede para la firma de un acuerdo entre Irán y Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (izquierda), escucha la intervención del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif. (AP Foto/Evan Vucci)

El Gobierno de Pakistán afirmó este jueves que se encuentra esperanzado ante la posibilidad de un acuerdo inminente entre Irán y Estados Unidos, ofreciendo su territorio como sede para la firma de un pacto que ponga fin a la actual crisis en el golfo Pérsico.

“Islamabad tiene esperanzas sobre un acuerdo entre EE. UU. e Irán y espera que ocurra pronto”, declaró en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores paquistaní, Tahir Andrabi.

Andrabi subrayó que Pakistán daría la bienvenida a un arreglo entre ambas partes independientemente del lugar donde se concrete.“Si se llega a un acuerdo en Pakistán, sería un honor para nosotros”, afirmó.

Al ser cuestionado sobre los detalles técnicos de la negociación, el portavoz evitó dar precisiones sobre la extensión del documento, señalando que “no podía decir si el borrador del acuerdo sería de una página o más largo”.

Esta disposición de Pakistán se produce después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, suspendiera el operativo militar ‘Proyecto Libertad’ para escoltar buques en el Estrecho de Ormuz.

Según informes de la cadena NBC, la decisión de Trump respondió a la negativa de Arabia Saudí a permitir el uso de sus bases y espacio aéreo, tras el “enfado” de Riad por la falta de coordinación en el inicio de las maniobras.