Cuáles son los síntomas poco conocidos del Parkinson que pueden aparecer años antes del diagnóstico

Aunque la edad media de inicio está en los 60 años, un 15% de los diagnósticos ocurre en adultos menores de 45 años (Imagen ilustrativa Infobae)

La prevalencia de la enfermedad de Parkinson se ha duplicado en los últimos 25 años, afectando actualmente a más de 8,5 millones de personas en todo el mundo. Según las estimaciones globales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la discapacidad y las defunciones por esta patología aumentan más rápidamente que en cualquier otro trastorno neurológico.

En este escenario, el trabajo conjunto de la Michael J. Fox Foundation y el consorcio global PPMI (Parkinson’s Progression Markers Initiative) sitúa la pérdida de olfato, la fatiga persistente, el estreñimiento y los trastornos del sueño como manifestaciones que pueden anticipar la aparición de temblores o la torpeza motora, situándose como marcadores biológicos de la fase prodrómica de la enfermedad.

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Investigaciones médicas señalan que la patología se caracteriza por la pérdida progresiva de neuronas productoras de dopamina en la sustancia negra cerebral, desencadenando síntomas motores y no motores que pueden pasar desapercibidos, en especial en menores de 50 años, debido a que estas señales suelen manifestarse años antes de la afectación neurológica crítica.

De acuerdo con la OMS y la Michael J. Fox Foundation, la edad media de inicio se sitúa en torno a los 60 años, aunque existe una incidencia creciente en adultos jóvenes, donde el 15% de los pacientes debuta antes de los 45 años. En estos casos, además del componente genético, influyen factores de riesgo ambiental como la exposición a plaguicidas, disolventes y la contaminación atmosférica. Tanto el avance en la detección como la mayor esperanza de vida contribuyen al aumento observado en la carga de morbilidad global, lo que exige un enfoque de salud pública centrado en el diagnóstico temprano.

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Especialistas advierten que síntomas no motores como deterioro olfativo o dificultades para dormir pueden anticipar la aparición de síntomas motores

Los especialistas subrayan que el Parkinson no se limita a temblores en adultos mayores. Los síntomas motores más identificables incluyen lentitud de movimientos (bradicinesia), rigidez muscular y dificultades para mantener el equilibrio.

Síntomas de alerta temprana y manifestaciones no motoras

Muchos pacientes jóvenes y sus familias no identifican los síntomas iniciales, dado que suelen ser difusos y poco específicos. La disminución progresiva de la capacidad para percibir olores (hiposmia) es uno de los indicios más tempranos, aunque suele atribuirse a otras causas. Los trastornos del sueño, como sueños vívidos, agitación nocturna o movimientos involuntarios, también pueden aparecer en fases iniciales y son indicadores clave para la investigación actual.

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La fatiga persistente y el cansancio injustificado pueden afectar de modo relevante la actividad cotidiana. El estreñimiento, común en etapas tempranas, rara vez se asocia con problemas neurológicos en un primer momento. Cambios en el estado de ánimo, como apatía, ansiedad o depresión, pueden preceder a los síntomas motores y se interpretan con frecuencia como trastornos emocionales aislados. Asimismo, dificultades cognitivas leves, problemas de atención o lentitud en el pensamiento pueden pasar desapercibidas hasta etapas más avanzadas.

Alteraciones como fatiga inexplicable, apatía, ansiedad, estreñimiento y micrografía pueden preceder a los temblores característico (Freepik)

Diagnóstico, tratamiento y prevención

El diagnóstico del Parkinson sigue siendo principalmente clínico. La OMS destaca que la evaluación puede ser realizada por personal de salud capacitado mediante el seguimiento de la historia clínica y la observación de los síntomas. El tratamiento actual se orienta al control sintomático, utilizando fármacos como la levodopa/carbidopa para restaurar los niveles de dopamina, junto con rehabilitación y fisioterapia para mantener la autonomía.

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Aunque no existe una forma definitiva de prevenir la enfermedad, la adopción de hábitos saludables puede contribuir a reducir el riesgo. La actividad física regular, el control de factores vasculares y una dieta equilibrada son conductas que favorecen el bienestar cerebral. Un enfoque basado en la educación y la sensibilización permite que más personas reconozcan los signos de alerta y consulten a un especialista ante cualquier sospecha, mejorando el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes.

Informar y sensibilizar facilita que más personas reconozcan los signos de alerta y consulten a un especialista ante cualquier sospecha. El Parkinson puede afectar a adultos jóvenes y sus síntomas no siempre son evidentes. La consulta precoz y el acceso al tratamiento adecuado mejoran el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes en todas las fases de la enfermedad.

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