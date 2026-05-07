Denuncian un aumento de la represión en Cuba y la indiferencia internacional: “Aplauden al gobierno o miran para otro lado”

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció este miércoles un aumento de la represión en la isla durante abril. Según el organismo, se registraron al menos 366 acciones represivas, de las cuales 27 correspondieron a detenciones y 339 a otros tipos de abusos y hostigamientos.

La ONG advirtió que estas cifras representan solo un subregistro, ya que las condiciones de vigilancia y control del régimen dificultan el acceso a información completa sobre todos los actos represivos.

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El observatorio identificó a los presos políticos, los presos comunes y sus familiares como los principales afectados, con 71 denuncias de abusos documentadas en ese grupo.

Además, reportó amenazas, vigilancia policial sobre domicilios de activistas, hostigamientos y citaciones policiales. Las provincias de La Habana, Camagüey, Villa Clara y Artemisa concentraron la mayor parte de los incidentes.

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Yaxys Cires, director de Estrategias del OCDH, responsabilizó tanto al régimen cubano como a la falta de presión internacional por el agravamiento de la situación. “La élite del poder está llevando al país a una situación límite en todos los aspectos. Todo el mundo sabe que estamos ante un fin de ciclo histórico y lo mejor sería el cambio rápido hacia la democracia, la justicia y la prosperidad; que ello no ocurra es culpa del régimen”, sostuvo el activista en un comunicado enviado a Infobae.

El dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, en una marcha organizada por el régimen el pasado 1 de mayo (REUTERS/Norlys Pérez)

También criticó la actitud de quienes, a nivel internacional, “aplauden el atrincheramiento del Gobierno de Cuba o miran para otro lado”, en referencia a los asistentes a la reciente Cumbre de Barcelona, donde no se exigió la liberación de presos políticos ni se plantearon demandas directas al régimen de La Habana.

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El OCDH alertó que las acciones de la dictadura de Miguel Díaz-Canel no solo buscan disuadir la protesta y la organización social, sino también reforzar el control sobre los sectores más vulnerables y sus entornos familiares.

Para la organización, la escalada represiva se inscribe en una estrategia orientada a perpetuar el poder en medio de una crisis multidimensional que afecta a todos los ámbitos de la vida en la isla.

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Por último, subrayó la importancia de que la comunidad internacional y, especialmente, la Unión Europea, adopten una postura más firme ante las violaciones de derechos humanos en Cuba.

Una mujer con su pequeña en brazos participa de un cacerolazo en medio de un apagón en La Habana (AP Photo/Ramón Espinosa/Archivo)

Récord de protestas y campaña de lealtad obligatoria

Durante abril, el Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) registró 1.133 protestas y denuncias públicas en todo el país, reflejando el creciente descontento social frente a la crisis de servicios básicos, el deterioro económico y la inseguridad. Pese al aumento de la represión y la presencia policial y militar, el OCC advirtió que las manifestaciones ciudadanas se mantienen activas.

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El informe del OCC señaló que las protestas se dan en medio de una campaña oficial de lealtad promovida por el régimen, que impulsa a la población a firmar el documento “#MiFirmaPorLaPatria”. Según testimonios recogidos por el observatorio, quienes se negaron a firmar enfrentaron amenazas y represalias en sus lugares de trabajo y estudio.

Además, el OCC documentó 185 incidentes de inseguridad ciudadana, incluidos 41 muertes violentas y 21 asaltos. El deterioro de los servicios públicos se tradujo en 153 protestas relacionadas con cortes eléctricos y falta de agua, mientras que la inflación y la escasez de alimentos motivaron 130 manifestaciones.

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El 96,91% de la población, según el Food Monitor Program citado por OCC, perdió acceso a alimentos por la inflación y una de cada cuatro personas se acuesta sin cenar.

En la salud pública, el OCC detectó 61 denuncias por escasez de medicamentos y malas condiciones hospitalarias, y la crisis de vivienda generó 19 protestas adicionales.

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Ambos informes coincidieron en señalar que la respuesta internacional resulta insuficiente ante la gravedad de la crisis cubana.