Sociedad

Amenazaron a periodistas que cubrían las inundaciones en Dock Sud: “Te rompo la cámara a mazazos”

El episodio ocurrió esta mañana cuando un agresor con cadenas y un fierro los intimidó para exigirles dinero a cambio de protección. Fue detenido por la Policía

Guardar
Google icon
Amenazaron al equipo de TN durante una cobertura en Dock Sud

Periodistas de un canal de televisión que cubrían las inundaciones en la ciudad de Dock Sud, Avellaneda, fueron amenazados esta mañana por un hombre armado con cadenas y un fierro.

Todo comenzó las primeras horas de este jueves, cuando el equipo de Todo Noticias (TN) se encontraba realizando una cobertura en esa la localidad. Un agresor, armado con cadenas y una barreta, increpó a los periodistas para que les diera dinero, como permiso para trabajar en la zona.

PUBLICIDAD

Según el relato del periodista que cubría el hecho, en ese momento pasaba un patrullero de la Policía Bonaerense, por lo que el agresor quedó detenido momentos después. Y agregó que iría a la comisaría a hacer la denuncia: “Estamos hartos de que, cada vez que cubrimos en Avellaneda, o le roban al otro equipo o nos vienen a apretar a nosotros”, dijo.

Amenazaron al equipo de TN durante una cobertura en Dock Sud
El movilero de TN mostró la barreta con la que el hombre los amenazó

En esa línea, reconstruyó que primero el hombre se ofreció a darle “protección” en el barrio a cambio de dinero. Tras la negativa le dijo: “Te rompo a mazazos la cámara”. Si bien descartó la barreta al ver a la Policía, aunque lograron encontrarla juntos a los oficiales.

PUBLICIDAD

En el vídeo que encabeza la nota se puede observar al agresor siendo detenido por los oficiales y aún gritando ante las cámaras.

Le robaron al equipo de A24

En abril pasado, el equipo periodístico de A24 fue víctima de un robo en vivo durante la cobertura de las inundaciones en la misma ciudad. El hecho ocurrió mientras el cronista Diego Lewen y su camarógrafo realizaban una transmisión sobre las complicaciones que había en la zona.

De acuerdo con el relato del periodista, tras finalizar la cobertura sobre las calles anegadas, el equipo regresó a su vehículo y advirtió que la ventanilla trasera había sido destrozada y el interior del auto se encontraba revuelto.

El cronista detalló: “Se llevaron nuestras pertenencias, equipos y la rueda de auxilio”. Entre los elementos robados se encontraban baterías, accesorios de filmación y luces de trabajo.

Pero el hecho no quedó ahí. Minutos más tardes, mientras continuaban trabajando en la zona, los periodistas se cruzaron en vivo con los delincuentes y los corrieron con el objetivo de recuperar sus pertenencias.

El camarógrafo observó a un hombre que se alejaba con una rueda. El equipo decidió interrogar a los vecinos, quienes confirmaron que habían visto a un sospechoso huyendo. Tanto Lewen como su compañero corrieron tras el presunto ladrón por una zona de edificios, intentando recuperar los objetos sustraídos, aunque la persecución no logró resultados positivos.

Durante una nueva salida al aire, esta vez en la calle Irala y cerca de una escuela, el cronista describió el lugar de los hechos y denunció la ausencia de cámaras de seguridad en el área. En ese momento, el periodista identificó a dos personas con actitud sospechosa a una cuadra de distancia. Uno vestía una remera negra y el otro, una blanca, ambos con capucha.

Le robaron al equipo de A24

Lewen intentó interceptarlos y relató mientras los corría: “¡Vení, loco! ¡Ey! ¡Se llevan el trípode, es increíble! Están con capuchas. ¡Vení acá, chorro! ¡Vení hijo de puta, descartá todo hijo de puta! Lo veo corriendo con mi mochila”.

En el medio de la escena, y tras haber perdido de vista a los delincuentes, el cronista encontró una garita de la Policía de Buenos Aires, desde la cual salió un agente. “¡Ey, maestro! ¿No viste a los chorros corriendo? ¡Estamos gritando!“, le recriminó el periodista. Y le señaló que los ladrones pasaron por delante del destacamento con todos los elementos robados. ”La impotencia es tremenda", lamentó el cronista. “Pasaron por delante de la garita y estaban los dos oficiales metidos adentro”, graficó.

Visiblemente enojado, el cronista continuó caminando por la zona, mientras relataba lo sucedido. También enumeró los elementos personales que estaban dentro de su mochila y sentenció: “No me ha pasado nunca que me roben, sinceramente. Es la primera vez que me pasa en 15 años”.

Pasadas las 9.30 arribó un móvil de la Policía de la provincia de Buenos Aires para confirmar que estaban patrullando, en busca de los ladrones. Uno de los agentes confirmó que la zona, denominada como “Torres de Dock Sud”, es “peligrosa”.

“Una vecina nos decía que vio a dos delincuentes con la rueda, pero como veía que tenían actitud sospechosa, me metí en casa”, señaló Fabián Rubino, otro cronista del canal, que arribó al lugar de los hechos. Y donde se apersonaron tres móviles policiales más.

Luego, seis uniformados patrullaron la zona baja de los edificios hasta subir en la Torre 3 del complejo edilicio. “Evidentemente los perdieron. Siguen buscando, pero no tienen pistas”, puntualizó Rubino. Además, informó que las torres “son un laberinto”, con “escondrijos por todos lados”. Y determinó que los delincuentes ya están “fuera del alcance policial”.

Google icon

Temas Relacionados

Ultimas NoticiasDock SudInundacionesTNintimidaciónAvellaneda

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La mujer que denunció a Fernando Espinoza por abuso sexual pidió que se reabra la causa

Melody Rakauskas, con nuevo abogado, presentó un escrito ante la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional

La mujer que denunció a Fernando Espinoza por abuso sexual pidió que se reabra la causa

Inundaciones, granizo y vientos: continúa la alerta naranja por fuertes tormentas en Buenos Aires

Las lluvias serán las protagonistas de la jornada de hoy. Además, se espera que la temperatura cambie bruscamente de cara al fin de semana

Inundaciones, granizo y vientos: continúa la alerta naranja por fuertes tormentas en Buenos Aires

Detuvieron a dos delincuentes peruanos en Monserrat que tenían pedido de captura: sus peligrosos antecedentes

Luis Alberto Perez Reyes (48) y Johan Vargas Galvez (45) fueron arrestados tras una persecución por el Centro porteño

Detuvieron a dos delincuentes peruanos en Monserrat que tenían pedido de captura: sus peligrosos antecedentes

Lluvias, fuertes vientos y mínimas invernales: cómo estará el tiempo en el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió para este jueves y viernes probabilidad de precipitaciones y un marcado descenso térmico. Gran parte del país está bajo distintos tipos de alertas por tormentas

Lluvias, fuertes vientos y mínimas invernales: cómo estará el tiempo en el AMBA

Condenaron a una familia en Mar del Plata por el crimen de un hombre que fue asesinado delante de su hermana

Walter Bravo murió en abril de 202. Para la Justicia, quedó probada la premeditación. Primero lo apuñalaron y luego le dispararon a quemarropa

Condenaron a una familia en Mar del Plata por el crimen de un hombre que fue asesinado delante de su hermana

DEPORTES

Platense recibirá a Peñarol en busca de una histórica clasificación a octavos de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Platense recibirá a Peñarol en busca de una histórica clasificación a octavos de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Impacto en la Fórmula 1: Red Bull habría elegido a una figura de otro equipo para reemplazar a Max Verstappen

Un defensor le pasó la pelota a su arquero y terminó en gol en contra: la insólita jugada en la Copa Sudamericana que es furor

El libro que revela los secretos del fútbol desde distintos ángulos: por qué la pelota no es esférica y el “efecto magnus” de la comba

Los 4 puntos clave que deberá resolver Claudio Úbeda en el definitorio cierre del semestre de Boca Juniors

TELESHOW

Tiene 23 años, cantó tras la muerte de su padre y conmovió a todos en Es mi sueño: “Se lo prometí a él”

Tiene 23 años, cantó tras la muerte de su padre y conmovió a todos en Es mi sueño: “Se lo prometí a él”

Así fue el show de Trueno en lo de Jimmy Fallon: cita a Los Wachiturros y una frase que llamó la atención

Preocupación por la salud de Daniela De Lucía en Gran Hermano: el comunicado de su familia

Debutó la placa oculta en Gran Hermano: de qué se trata y quiénes son los nominados con la nueva modalidad

El emotivo homenaje a Luis Brandoni que reunió a figuras del teatro: “El actor de una generación inolvidable”

INFOBAE AMÉRICA

Susan Sontag, escritora estadounidense: “La guerra es una de las pocas actividades humanas en las que el hombre se siente plenamente vivo”

Susan Sontag, escritora estadounidense: “La guerra es una de las pocas actividades humanas en las que el hombre se siente plenamente vivo”

Temporada de verano no cumplió con las expectativas en Uruguay: llegada de argentinos se redujo un 18%

Denuncian un aumento de la represión en Cuba y la indiferencia internacional: “Aplauden al gobierno o miran para otro lado”

EN VIVO | Pakistán se ofreció como sede para la firma de un acuerdo entre Irán y Estados Unidos

Las placas del artista alemán Gunter Demnig convierten las aceras de Berlín en monumentos del Holocausto