Crimen y Justicia

Detuvieron a dos delincuentes peruanos en Monserrat que tenían pedido de captura: sus peligrosos antecedentes

Luis Alberto Perez Reyes (48) y Johan Vargas Galvez (45) fueron arrestados tras una persecución por el Centro porteño

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Dos narcos peruanos con pedido de captura fueron detenidos por Policía de la Ciudad tras una persecución

En el marco de una recorrida preventiva que personal de la Policía de la Ciudad realizaba por el barrio porteño de Monserrat, este martes fueron detenidos dos peligrosos narcos peruanos que contaban con pedido de captura, uno de ellos con alerta roja de Interpol por venta de drogas. Los sospechosos terminaron detenidos tras una intensa persecución por el Centro porteño, luego de darse a la fuga cuando los agentes les solicitaron sus identificaciones.

Según confiaron fuentes policiales a Infobae, efectivos de la Comisaría Vecinal 1 B fueron los que detectaron a los dos sospechosos en el interior de un Fiat Siena color gris oscuro, estacionado frente a la sede de la UADE ubicada en la intersección de las avenidas 9 de Julio e Independencia.

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Los ocupantes del vehículo observaban el egreso de los estudiantes de la universidad, lo cual llamó la atención de los uniformados.

Ante este escenario, los policías se acercaron a ellos para identificarlos y, en ese momento, los hombres emprendieron la fuga por avenida Independencia.

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De inmediato, los oficiales irradiaron una alerta y se dispuso un operativo cerrojo y una posterior persecución que finalizó en el cruce de la avenida Independencia y Solís. Allí, fueron reducidos por los policías que, después de concretar las detenciones, verificaron que ambos tenían importantes prontuarios.

Al repasar los registros del SIFCOP (Sistema Federal de Comunicaciones Policiales), los investigadores verificaron que uno de los detenidos, identificado como Johan Vargas Galvez, de 45 años, poseía un pedido de captura vigente y una alerta roja de Interpol desde mayo de 2018 por venta de drogas, a solicitud del Juzgado Penal Liquidador de la Corte Suprema de Perú. Además, contaba con órdenes de captura en Argentina por robo agravado, solicitada por el Tribunal Oral Criminal N° 9, y por encubrimiento, emitida por el Tribunal Oral Federal 3.

En tanto que Luis Alberto Perez Reyes (48), el otro detenido, registraba un pedido de captura por encubrimiento agravado a pedido del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 1, de marzo de 2026.

Por su parte, el Fiat Siena en el que se movían los narcos contaba con un pedido de secuestro activo en una causa por robo agravado, solicitado el 4 de septiembre de 2023 por la Comisaría 5ª de Lomas de Zamora.

La investigación recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 12, a cargo del juez Julián Ercolini, quien avaló ambas detenciones.

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