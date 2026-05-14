Chacra y Campo

La carne aviar superó a la vacuna y se convirtió en la más consumida por los argentinos

¿Cuáles son los factores que inciden en la preferencia de los consumidores?

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Bifes de carne vacuna y de cerdo, y un pollo
Durante 2025 el consumo de carne de pollo alcanzó los 49,4 kilos por habitante al año, posicionándose como la proteína animal más elegida por los consumidores (Revista Chacra)

La carne de pollo alcanzó un nuevo hito en la Argentina al consolidarse como la proteína animal más consumida del país, superando a la carne bovina. Según datos del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), durante 2025 el consumo per cápita llegó a 49,4 kilos por habitante al año, reflejando un cambio en los hábitos alimentarios de los argentinos y una creciente preferencia por las carnes aviares.

Cambio de hábitos

Desde el Centro de Información Nutricional de la Carne de Pollo (CINCAP) destacaron que, más allá de su accesibilidad económica, el pollo se convirtió en un alimento central de la tradición culinaria local. En ese contexto, la milanesa de pollo aparece como una de las preparaciones más elegidas por las familias argentinas, gracias a su practicidad y aceptación en todas las edades.

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Plato con Cordon Bleu de pollo empanizado, cortado con queso y jamón fundido visible. Incluye espárragos, tomates cherry, calabacín y pimientos asados.
Un estudio del Centro de Información Nutricional de la Carne de Pollo destaca que, la milanesa de pollo aparece como una de las preparaciones más elegidas por las familias argentinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los factores que explican este crecimiento es su aporte nutricional. Los especialistas remarcaron que una sola porción de pollo —equivalente a media pechuga o una pata muslo mediana— cubre cerca del 50% de las proteínas de alta calidad que necesita diariamente un adulto promedio. Además, posee un bajo contenido graso cuando se consume sin piel y presenta un predominio de grasas consideradas saludables.

A ello se suma su aporte en micronutrientes esenciales. El pollo aporta minerales como potasio, magnesio, fósforo, hierro y selenio, además de vitaminas del complejo B, fundamentales para el funcionamiento del organismo, indica el informe del CINCAP.

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Filete de calidad sobre tabla, una opción deliciosa para una dieta rica en proteínas. Asado y churrasco que estimulan tus sentidos culinarios. Descubre la frescura de la carne cruda en esta visualmente atractiva composición. ¡Culinaria elevada a otro nivel! (Imagen Ilustrativa Infobae)
El consumo de carne vacuna en Argentina, según datos de CICCRA, se sitúa en 47,3 kg por habitante al año, uno de los valores más bajos en las últimas dos décadas(Imagen Ilustrativa Infobae)

En tanto, el consumo de carne vacuna en Argentina, según datos de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA) a abril de 2026, registra una caída interanual del 3,7%, situándose en aproximadamente 47,3 kg por habitante al año. Este nivel representa uno de los valores más bajos en las últimas dos décadas, reflejando una contracción en el mercado interno.

El consumo de carne de cerdo, sigue en alza

En cuanto al consumo de carne de cerdo en Argentina en 2025-2026 marcó un récord histórico, alcanzando los 19,3 kg por persona anuales. Se trata de un crecimiento del 80% en sólo una década, consolidándose como una alternativa habitual en la dieta. En ese contexto se incrementó el consumo de carne fresca (corte como pechito, solomillo o bondiola) por sobre los chacinados.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El consumo de carne de cerdo creció 80% en una década, ubicándose en un promedio de 19,3 kg por habitante al año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) atribuyó el desplazamiento de la carne vacuna de la preferencia de los argentinos, a la inflación y a los cambios en los precios relativos de los alimentos -afectados por factores internacionales- que impactan de manera directa en el presupuesto familiar.

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