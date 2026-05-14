Las denuncias de abuso sexual en Guatemala mantienen tendencia al alza en los primeros meses de 2026

Guatemala registra 1.229 denuncias de violencia sexual en el primer trimestre de 2026, con mayoría de víctimas niñas y adolescentes, y el departamento de Guatemala concentra la mayor incidencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los primeros meses de 2026, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) de Guatemala ha registrado 1.229 denuncias de violencia sexual, una cifra que, según proyecciones oficiales, podría marcar un récord anual si la tendencia se mantiene.

Este dato, contenido en el informe al que accedió Infobae Centroamérica, sitúa el fenómeno en una dinámica de aumento sostenido y refuerza la urgencia de fortalecer los mecanismos de prevención y atención en los servicios públicos.

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El informe advierte que, para dimensionar el incremento, en todo 2025 se contabilizaron 4,820 denuncias, lo que reflejó ya un ascenso frente a los 4,312 casos reportados en 2024 y los 4,010 de 2023.

Según el MSPAS, el crecimiento en el número de atenciones ha impulsado la intensificación de campañas de prevención y una ampliación significativa en la capacitación del personal sanitario, especialmente en los centros públicos vinculados a la atención de víctimas.

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El patrón de las víctimas y el foco territorial

Los datos oficiales subrayan que la mayoría de las víctimas en 2026 son niñas, adolescentes y mujeres jóvenes, lo que mantiene la tendencia observada en años previos y confirma la persistencia de los perfiles más vulnerables ante este delito. Además, el desglose por género revela que, de las 1,229 denuncias, 1,037 corresponden a mujeres (84 %) y 192 a hombres (16 %), una distribución proporcionalmente estable en comparación con años anteriores, como detalla el documento del Ministerio.

Foto de archivo para ilustrar:El Ministerio de Salud Pública de Guatemala reporta 1.229 denuncias de violencia sexual en el primer trimestre de 2026, lo que podría marcar un récord anual.- crédito Montaje Johan Largo/Infobae

Al segmentar por edad, el grupo de 10 a 14 años registra 389 casos en solo tres meses, seguido por el rango de 15 a 19 años con 332 denuncias.

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Los menores de 10 años también presentan cifras alarmantes: 166 casos corresponden al grupo de cinco a nueve años y 66 a menores de cuatro años. A partir de los 20 años, el número de casos disminuye progresivamente: entre los 20 y 24 años se documentaron 120 denuncias y, en el rango de 25 a 29 años, la cifra fue de 62. Los registros en grupos de mayor edad continúan una tendencia decreciente y nunca superan los 15 casos por grupo.

Geográficamente, el departamento de Guatemala concentra la mayor incidencia, con 420 denuncias contabilizadas entre enero y marzo de 2026.

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Escuintla, Suchitepéquez, Quetzaltenango y Alta Verapaz siguen en la lista, con 160, 112, 100 y 92 casos respectivamente, como consigna el análisis departamental facilitado por el MSPAS a Infobae Centroamérica. El resto de los departamentos permanece por debajo de los 90 casos en el mismo periodo.

Los protocolos de atención y la estrategia interinstitucional

El MSPAS sostiene como respuesta un protocolo de atención integral que incluye evaluación médica de urgencia, profilaxis para infecciones de transmisión sexual, apoyo psicológico y asesoría legal inmediata. La cadena de custodia de evidencias forenses se mantiene de forma estricta desde el primer contacto, y las familias de las víctimas reciben acompañamiento durante el proceso legal, de acuerdo con la información remitida al medio Infobae Centroamérica.

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Las autoridades sanitarias reiteran la necesidad de la denuncia temprana para activar los procedimientos institucionales de protección y facilitar el acceso a salud y justicia. El MSPAS enfatiza que existe una coordinación permanente con instancias de seguridad, justicia y organizaciones de la sociedad civil para fortalecer tanto la prevención como la calidad de la atención.

El informe recalca que la continuidad de las acciones interinstitucionales y la sensibilización comunitaria serán determinantes para frenar el actual ritmo de denuncias y atender las regiones más afectadas.

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El documento también resalta la importancia de mantener campañas informativas constantes y reforzar la capacitación de los equipos de salud, junto con la articulación de los servicios implicados para garantizar que la respuesta oficial sea efectiva y oportuna ante cada caso reportado de violencia sexual.