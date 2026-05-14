República Dominicana

República Dominicana blinda su economía: Abinader concreta alianza petrolera y alimentaria histórica con Guyana

El presidente Luis Abinader firmó en Guyana un acuerdo que otorga al país el 10% de un bloque petrolero y abre oportunidades en fertilizantes, lácteos e infraestructura, marcando un hito en la diversificación económica dominicana

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Banderas de República Dominicana y Guyana ondeando flanqueando logos nacionales. Al fondo, instalaciones petroleras con torres y tanques de extracción sobre el mar.
Las banderas de República Dominicana y Guyana ondean junto a sus respectivos logos, con modernas instalaciones petroleras caribeñas al fondo, simbolizando una alianza estratégica y cooperación bilateral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, concretó este 14 de mayo, un acuerdo estratégico histórico que otorga al país una participación del 10% en el bloque petrolero Berbice de Guyana sin inversión inicial, estableciendo un nuevo eje energético y comercial en el Caribe.

El anuncio, realizado tras la reunión oficial con el presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Ali, marca el inicio de una alianza bilateral que busca fortalecer la economía dominicana frente a la volatilidad global, según informó el Director Prensa del Presidente RD, Alberto Caminero.

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La firma de este contrato introduce una cláusula inédita de “no riesgo”, lo que significa que el país caribeño accede a un porcentaje de la producción petrolera sin comprometer recursos públicos durante las etapas de exploración. Por lo que, este modelo de asociación permite al Estado dominicano recibir ingresos derivados del petróleo, sin que estos provengan de los tradicionales impuestos internos. FPTP

La agenda bilateral no se limitó al sector energético. Los gabinetes de ambos países evaluaron la expansión de inversiones dominicanas en áreas estratégicas como fertilizantes y lácteos. Empresas dominicanas podrán utilizar tierras guyanesas para la producción de urea y productos lácteos, aprovechando la extensión territorial de Guyana y la tecnología industrial dominicana para abastecer a ambos mercados.

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Funcionarios de Guyana y República Dominicana firman acuerdos de cooperación en presencia de los presidentes Mohamed Irfaan Ali y Luis Abinader, durante la visita oficial en Georgetown (Cortesía @ALBERTOCAMINERO).
Funcionarios de Guyana y República Dominicana firman acuerdos de cooperación en presencia de los presidentes Mohamed Irfaan Ali y Luis Abinader, durante la visita oficial en Georgetown (Cortesía @ALBERTOCAMINERO).

Esta iniciativa apunta a asegurar la provisión de alimentos clave y fortalecer la seguridad alimentaria. Además, el desarrollo de infraestructura figura entre los temas centrales de la colaboración. El auge económico guyanés ha convertido a las empresas dominicanas de acero y cemento en proveedores esenciales para el crecimiento de la nación sudamericana.

Diversificación, resiliencia y expansión internacional: los nuevos pilares de la estrategia dominicana

La gira internacional de Abinader integró escalas previas en Panamá y Costa Rica. En Panamá, el mandatario participó en el Congreso Mundial de Zonas Francas, donde reafirmó a la República Dominicana como el principal hub logístico del Caribe, gestionando acuerdos para agilizar el comercio a través del Canal de Panamá.

En el país tico, el foco estuvo en la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), con reuniones orientadas a fortalecer la seguridad regional y a la incorporación de tecnología avanzada en los sistemas de salud pública dominicanos.

Delegaciones de República Dominicana y Guyana, encabezadas por los presidentes Luis Abinader y Mohamed Irfaan Ali, durante la reunión oficial en Georgetown para definir acuerdos estratégicos de cooperación (Cortesía @PresidenciaRD).
Delegaciones de República Dominicana y Guyana, encabezadas por los presidentes Luis Abinader y Mohamed Irfaan Ali, durante la reunión oficial en Georgetown para definir acuerdos estratégicos de cooperación (Cortesía @PresidenciaRD).

De acuerdo con fuentes oficiales, la agenda exterior de la presidencia contempla próximas visitas a Estados Unidos y Europa. En ciudades como Miami y Nueva York, Abinader buscará fortalecer los vínculos con la diáspora y promover inversiones inmobiliarias.

Mientras que en España y Francia prevé dar seguimiento a acuerdos de transporte masivo y promover el desarrollo turístico de Cabo Rojo, Pedernales. El gobierno espera que la llegada de nuevas cadenas hoteleras y el impulso de proyectos como el monorriel y el teleférico potencien la diversificación económica.

El denominador común de esta estrategia internacional es la diversificación productiva y la resiliencia. Al asegurar recursos energéticos en Guyana, fortalecer la logística en Panamá y apostar por la innovación tecnológica en Costa Rica, la República Dominicana se posiciona como exportadora de capital, conocimiento y estabilidad política.

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