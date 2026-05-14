El Salvador

Asamblea Legislativa de El Salvador aprueba reforma al Código Electoral y crea curul para la diáspora

Diputados avalaron una reestructuración del Código Electoral que asigna diputados a los residentes en el extranjero, ajusta la distribución departamental y elimina cargos vinculados al Parlamento Centroamericano

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Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron las reformas al Código Electoral. /(Foto cortesía Asamblea Legislativa)
Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron las reformas al Código Electoral. /(Foto cortesía Asamblea Legislativa)

Con 57 votos a favor, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves una reforma integral al Código Electoral que modifica aspectos clave del proceso electoral y de la representación política, incluyendo la creación de una circunscripción especial para salvadoreños residentes en el extranjero.

La decisión, respaldada por la mayoría oficialista y tras un intenso debate parlamentario, responde a iniciativas presentadas por el presidente de la República, Nayib Bukele, a través del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.

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El dictamen favorable, leído en la sesión plenaria por la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Alexia Rivas, para su aprobación, fue acompañado por exposiciones de distintos actores institucionales y generó posiciones divergentes entre los partidos.

Según informó la propia Rivas al inicio de la plenaria, las reformas buscan “armonizar y adecuar la legislación secundaria a las recientes reformas constitucionales aprobadas por la Asamblea Legislativa”, con el objetivo de dotar al sistema electoral salvadoreño de mecanismos acordes con la nueva configuración constitucional del Estado.

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Entre los puntos más relevantes, se elimina el Parlamento Centroamericano como cargo de elección popular, se fortalece el derecho al sufragio en la elección presidencial y se establece una circunscripción electoral para el extranjero.

El nuevo modelo introduce cambios en el proceso de inscripción y asignación del voto exterior. El Documento Único de Identidad (DUI) será la base para que los salvadoreños residentes fuera del país participen en la elección de sus representantes.

Salvadoreños residentes en Madrid, España, hicieron fila en el 2024 para participar en las elecciones presidenciales. /(EFE/ Macarena Soto)
Salvadoreños residentes en Madrid, España, hicieron fila en el 2024 para participar en las elecciones presidenciales. /(EFE/ Macarena Soto)

La reforma contempla 35 artículos del Código Electoral y deroga otros, así como disposiciones relativas al Parlamento Centroamericano en leyes generales y especiales.

Entre los principales cambios, se redefine la integración de la Asamblea Legislativa, que seguirá contando con sesenta diputados, de los cuales seis corresponderán a la circunscripción en el extranjero.

El número de diputados por circunscripción se determinará dividiendo la población por el cociente nacional, calculado a partir del último censo nacional, y redistribuyendo los escaños restantes a los departamentos con mayor residuo de población.

Cada circunscripción en el extranjero será independiente para la elección de sus diputados, quienes se integrarán mediante la redistribución de escaños asignados a los dos departamentos con mayor población.

En la discusión, Raúl Chamagua, diputado de Nuevas Ideas, defendió la iniciativa. “Estamos habilitando esta circunscripción para crear seis escaños para los salvadoreños que residen fuera del país”, dijo.

Según Chamagua, el principal objetivo es garantizar el derecho a la representación directa de la diáspora, equiparando sus derechos políticos con los de quienes residen en El Salvador. “Lo que buscamos es fortalecer la democracia, habilitándole más derechos a los ciudadanos salvadoreños”, agregó durante su intervención.

El paquete de reformas también establece que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) estará compuesto por cinco magistrados, tres elegidos mediante un proceso público y dos propuestos por la Corte Suprema de Justicia y aprobados por la Asamblea Legislativa. El periodo de duración será de seis años y quienes integren el TSE deberán cumplir nuevos requisitos, entre ellos no tener afiliación partidista.

Dos libros del Código Electoral de El Salvador sobre una mesa de madera, uno abierto y uno cerrado, con la bandera de El Salvador difuminada al fondo.
Con 57 votos de los diputados de Nuevas Ideas fue aprobada la reforma al Código Electoral salvadoreño. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate incluyó críticas de la diputada de ARENA, Marcela Villatoro, quien cuestionó la metodología utilizada para asignar los escaños y la proporcionalidad de la representación.

“Según las reformas, hay una gran disparidad porque los escaños reflejados se basan en el censo de 2004 y la ley establece que debe estar basado en el último censo, que es el de 2024”, manifestó durante la plenaria. Villatoro señaló que la redistribución de escaños “deja a casi medio millón de personas sin representación en el departamento de San Salvador” y reclamó mayor rigor técnico en el cálculo de la nueva distribución.

Entre otras modificaciones, la reforma introduce cambios en los plazos de inscripción y cierre del registro electoral, la integración de las juntas electorales, el escrutinio y la emisión de credenciales para quienes resulten electos.

Además, se derogan artículos relacionados con la elección de diputados al Parlamento Centroamericano, eliminando formalmente este órgano del sistema de representación salvadoreño.

El nuevo marco legal prevé que las reformas entren en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó la magnitud de la actualización normativa y la importancia de adecuar la legislación a la realidad política y social del país.

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