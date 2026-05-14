Costa Rica

El incendio en una vivienda de Costa Rica deja una menor fallecida y cuatro heridos

Un operativo de socorro coordinado por bomberos y Cruz Roja trasladó a los sobrevivientes al Hospital de Los Chiles mientras investigadores trabajan para determinar qué originó el fuego en la localidad de Bello Horizonte

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El incendio en Bello Horizonte, Alajuela, dejó una víctima mortal de 12 años y consumió el 80% de una vivienda de 70 metros cuadrados./(CRHOY)
El incendio en Bello Horizonte, Alajuela, dejó una víctima mortal de 12 años y consumió el 80% de una vivienda de 70 metros cuadrados./(CRHOY)

Un incendio registrado en la localidad de Bello Horizonte, distrito de Los Chiles en la provincia de Alajuela, provocó la muerte de una niña de 12 años durante la madrugada de este 14 de mayo, según confirmaron la Cruz Roja Costarricense y el Cuerpo de Bomberos a los medios Teletica, CRHoy y El Observador.

Tras el siniestro, otras cuatro personas resultaron heridas con quemaduras de diversa gravedad y fueron trasladadas en condición urgente al Hospital de Los Chiles. Las autoridades, incluido el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), investigan actualmente las causas que originaron el incendio y la muerte de la menor.

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De acuerdo con información proporcionada por el Cuerpo de Bomberos, al momento de la llegada de las unidades de emergencia, la vivienda presentaba un 80% de afectación por las llamas y tenía una superficie aproximada de 70 metros cuadrados.

Según el organismo, los rescatistas declararon sin signos vitales a la niña en uno de los dormitorios del inmueble, donde se halló su cuerpo con múltiples quemaduras.

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El reporte de la emergencia fue recibido por la Cruz Roja Costarricense a las 12:41 de la madrugada, como indicó CRHoy. En el sitio se atendió inicialmente a cuatro víctimas, entre ellas tres adultos y un menor, todos con quemaduras superficiales e intermedias.

Gabriel Quirós, coordinador operativo regional de la Cruz Roja, especificó a El Observador que fue después del traslado de los heridos cuando los cuerpos de socorro hallaron a la quinta persona, que correspondía a la menor fallecida.

Los cuatro lesionados fueron enviados en condición urgente al Hospital de Los Chiles para recibir atención médica. Ninguna de las fuentes reportó la gravedad exacta de las lesiones ni la edad de los heridos, aunque se confirmó que entre los afectados había un menor.

La Cruz Roja Costarricense y el Cuerpo de Bomberos respondieron a la emergencia tras recibir el aviso a las 12:41 de la madrugada./(El Observador)
La Cruz Roja Costarricense y el Cuerpo de Bomberos respondieron a la emergencia tras recibir el aviso a las 12:41 de la madrugada./(El Observador)

El inmueble afectado tenía entre 60 y 70 metros cuadrados, según las estimaciones del Cuerpo de Bomberos publicadas en Teletica y CRHoy. La estructura quedó prácticamente consumida por el fuego, pues las llamas avanzaron con rapidez y los bomberos notificaron que la afectación alcanzó al menos el 80% de la casa.

La causa del siniestro permanece bajo investigación. De acuerdo con declaraciones de Alejandro Murillo, del Departamento de Ingeniería de Bomberos, a CRHoy, el caso ha sido remitido al Organismo de Investigación Judicial, que deberá determinar tanto lo ocurrido con la menor como el origen del incendio.

Gabriel Quirós, de la Cruz Roja, informó a El Observador que dos ambulancias de soporte básico fueron movilizadas para atender la emergencia y trasladar a los heridos al centro médico local.

El incendio en Bello Horizonte provocó heridas urgentes en cuatro personas

Los cuatro heridos recibieron atención de urgencia. El personal sanitario de la Cruz Roja confirmó que todos fueron enviados al Hospital de Los Chiles en condición urgente, aunque estaban estables al momento del traslado, como informó el propio Murillo a CRHoy.

El Organismo de Investigación Judicial asumió la indagatoria para esclarecer las circunstancias precisas del fallecimiento de la menor y determinar el origen del siniestro, cuya causa sigue sin especificarse en los reportes oficiales recabados por los distintos medios. El resultado de las pesquisas será fundamental para esclarecer qué desencadenó la tragedia y las condiciones en que perdió la vida la menor.

Las autoridades reiteraron que la intervención de múltiples equipos de emergencia, incluidas al menos dos ambulancias, permitió evacuar a los heridos y trabajar en la extinción del incendio pese al grave estado en que fue hallada la vivienda.

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