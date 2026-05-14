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Bahiano contó la historia detrás de su mítica canción Pupilas Lejanas: “La grabé medio llorisqueando”

El referente del reggae argentino relató cómo una situación sentimental marcó el nacimiento del tema más recordado de Mystic Love

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El artista Bahiano recordó cómo compuso "Pupilas Lejanas", uno de los clásicos temas de Los Pericos que publicó en el disco Mystic Love (Música es todo - Urbana Play)

Con más de treinta años de trayectoria y una voz inconfundible que marcó a varias generaciones, Bahiano sigue dejando huella en la música argentina. El cantante de 63 años, recordado por ser la voz emblemática de Los Pericos, continúa vigente y cada tanto sorprende al público al revelar detalles inéditos sobre sus canciones más emblemáticas. Esta vez, el artista visitó el estudio de Música es todo (Urbana Play), el ciclo radial conducido por Clemente Cancela y Pauli Echeverría, y no esquivó la emoción al contar la historia detrás de “Pupilas Lejanas”, uno de los clásicos indiscutidos del reggae nacional.

La charla comenzó con una atmósfera distendida, en la que tanto Cancela como Echeverría se mostraron atentos a cada palabra del invitado. Bahiano, con la naturalidad que lo caracteriza, recordó los días de la creación del tema que integra el disco Mystic Love.“Esta canción la terminé de escribir en Los Ángeles. Los pibes estaban ya grabando en el estudio y yo no tenía terminada la letra de Pupilas. Estaba pasando por una situación sentimental bastante complicada y de ahí en ese momento sale lo que es Pupilas en un tirón. Y después cuando la tuve que cantar, me acongojé“, comenzó recordando el artista.

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Y esa canción yo la grabé medio llorisqueando. Me acuerdo que los chicos querían cortar la grabación porque yo no estaba bien y nada, y quedó ahí ‘Pupilas lejanas’. Quedó como una canción más del disco... Pero después tuvo una trascendencia fuertísima”, relató Bahiano, sin rodeos y con la sinceridad de quien ya no tiene nada que ocultar.

Infografía muestra a Bahiano cantando y llorando en un micrófono, con imágenes de la composición, grabación y el impacto de "Pupilas Lejanas" de Los Pericos.
Bahiano, la voz de Los Pericos, compartió detalles inéditos y emotivos sobre la creación de su clásico "Pupilas Lejanas", un himno del reggae argentino desde 1998. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante las palabras del músico, Cancela acotó: “Son de los clásicos más grandes de Los Pericos y de tu carrera”. Bahiano, casi con asombro, solo pudo responder: “Es increíble”. Por su parte, Echeverría sumó: “Qué lindo cuando la historia de la canción es así”.

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El exlíder de Los Pericos admitió que durante mucho tiempo evitó hablar sobre el trasfondo de sus canciones, tal vez por pudor o por no mostrarse vulnerable ante el público. “Yo fui un tonto muchas veces por no contar las canciones, porque a lo mejor era cantarlas solamente. Después, a lo mejor en el trasfondo, cuando te decían: ‘Bueno, pero contanos’. Y yo medio que esquivaba también esa cuestión de contar por tontera. Por no mostrar también que en algunos momentos uno también se pone vulnerable y entonces quiere uno quedar más erguido frente a la canción. Pero bueno, yo creo que la mayoría de los que escriben canciones o tienen esa posibilidad también tienen unas llagas”, expresó el artista, con una mezcla de honestidad y nostalgia.

Bahiano Mucha experiencia
"Estaba pasando por una situación sentimental bastante complicada", recordó el artista sobre uno de sus clásicos temas

La historia detrás de “Pupilas Lejanas” sorprendió a los oyentes y generó una ola de comentarios en redes sociales. La sinceridad del artista, sumada al peso de la canción, tocó una fibra sensible entre los fanáticos que no tardaron en volcar sus sensaciones en la sección de comentarios y mensajes al programa. “Discazo Mystic Love”; “Realmente se nota que fue compuesta con un profundo sentimiento”; “Qué letra hermosa, ¡grande Bahiano!”; “Tremendo tema”; “Tenés que hacer un podcast contando la historia y trasfondo de cada canción que escribiste”, fueron solo algunas de las reacciones que se destacaron y que reflejan el impacto emocional de la anécdota.

El encuentro en Música es todo volvió a poner en primer plano el legado de Bahiano y la vigencia de una canción que sigue emocionando a distintas generaciones. La charla, además, acercó a los fanáticos a la intimidad de un proceso creativo que, en este caso, nació del dolor y terminó por convertirse en uno de los mayores éxitos de la música nacional y de la carrera del artista.

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