Crimen y Justicia

Tiroteo en una escuela de San Cristóbal: liberaron al adolescente acusado de haber sido cómplice del ataque

La Cámara de Apelaciones de Rafaela revocó la prisión preventiva que se había dictado por 90 días. El menor seguirá imputado, pero deberá fijar domicilio en Santa Fe, no podrá usar redes sociales ni regresar a San Cristóbal mientras avance la causa

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Una cámara de seguridad captó el momento en el que los alumnos del colegio comenzaron a huir cuando escucharon los disparos en la planta alta del establecimiento.

Liberaron al segundo adolescente detenido por el crimen de Ian Cabrera, el alumno de 13 años asesinado durante el ataque a tiros ocurrido en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de San Cristóbal, en Santa Fe. El joven, de 16 años, había sido arrestado días después del tiroteo: primero fue acusado de encubrimiento y luego imputado como partícipe secundario del homicidio y de dos tentativas de homicidio, bajo la figura de concurso real.

Según pudo saber Infobae, la resolución fue dictada por el juez Matías Drivet, de la Cámara de Apelaciones de Rafaela, quien admitió un recurso presentado por la defensa del menor —encabezada por el abogado Pedro Busíco y revocó la prisión preventiva que había sido dispuesta por 90 días desde el 9 de abril pasado.

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La audiencia se realizó este jueves en Rafaela. Allí, el camarista consideró que, en esta etapa del proceso, mantener al adolescente bajo prisión preventiva resultaba “desproporcionado”, según indicaron fuentes del caso.

Hasta el momento, el adolescente estaba alojado en el pabellón juvenil de la cárcel de Las Flores. A partir de la decisión de la Cámara, continuará vinculado al expediente, pero en libertad y bajo una serie de condiciones.

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Entre las restricciones impuestas, deberá fijar domicilio en la ciudad de Santa Fe, tendrá prohibido usar redes sociales y no podrá regresar a San Cristóbal mientras avance el proceso judicial.

Ian Cabrera, la víctima del tiroteo en una escuela de San Cristóbal
Ian Cabrera, la víctima del tiroteo

El menor está imputado como partícipe secundario del homicidio de Ian Cabrera y de dos tentativas de homicidio. La acusación había sido formulada por la fiscal de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente, Carina Gerbaudo, y el fiscal de San Cristóbal, Mauricio Espinosa.

Ahora, con el adolescente en libertad, la investigación continuará su curso. La fiscalía deberá definir si con la prueba reunida le alcanza para llevar el caso a juicio o si corresponde avanzar con otras medidas.

Desde el entorno del joven indicaron a este medio que el adolescente buscará retomar sus estudios, interrumpidos desde hace más de un mes. No podrá regresar a la misma escuela, por lo que se evaluará si es incorporado a otro establecimiento o si implementa una modalidad educativa virtual.

Una cámara de seguridad captó el momento en el que los alumnos del colegio comenzaron a huir cuando escucharon los disparos en la planta alta del establecimiento.

El adolescente fue detenido días después del ataque ocurrido el 30 de marzo pasado en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40.

El 9 de abril, la jueza Laura Lencina hizo lugar al pedido del Ministerio Público de la Acusación y le dictó prisión preventiva por 90 días. En aquella audiencia, la fiscalía sostuvo que la medida era necesaria para resguardar la investigación y proteger a las víctimas.

La causa se desprende del ataque cometido por otro adolescente, de 15 años, dentro de la escuela Mariano Moreno. Ese día, el tirador ingresó armado al establecimiento y abrió fuego. Ian Cabrera, de 13 años, murió durante el episodio y otros ocho alumnos resultaron heridos.

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