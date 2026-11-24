Javier Milei y Patricia Bullrich en la Quinta de Olivos (@PatoBullrich)

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“No tiene mucho sentido confrontar. Necesitamos ordenarla. No la vamos a doblegar jamás porque es difícil de hacerlo. Su vida es la política”, planteó a Infobae un integrante de la mesa política sobre el vínculo con la senadora Patricia Bullrich, que no tiene intenciones de dejar de hacer públicas sus diferencias con el Gobierno. Los contrapuntos generaron malestar y alimentaron versiones sobre posibles medidas contra la senadora que quedaron en suspenso.

En Casa Rosada argumentan que los objetivos legislativos previstos para el cierre del año obligaron a postergar las definiciones hasta después del debate parlamentario. En la última semana del período ordinario, el oficialismo aspira a tratar la reforma electoral, el Presupuesto 2027 y los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central, cuya discusión buscará completar durante las sesiones extraordinarias.

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Para avanzar con esa agenda, el Poder Ejecutivo necesita mantener alineados a los integrantes del ala política, que discuten y articulan la estrategia para conseguir la sanción de la mayor cantidad de iniciativas. No obstante, anticipan que el debate sobre su lugar dentro del oficialismo quedará pendiente para evitar que se profundice una interna que se suma a la ya existente.

“Con el panorama nuevo vamos a tener una conversación profunda sobre el rol de Patricia Bullrich”, prometieron desde el entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, molesta con la legisladora por la variedad de desmarques. El principal punto de desacuerdo está vinculado con los tiempos de la recuperación económica y su impacto en los bolsillos de la sociedad.

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La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a la senadora Patricia Bullrich (Jaime Olivos)

En medio de las tensiones internas y de un escenario económico que suma dificultades, en Balcarce 50 concluyeron que debían evitar una confrontación directa con la exministra y se esfuerzan por ordenar la propia tropa en función de los objetivos legislativos trazados.

“Lo que hace Patricia es dar la voz de alarma. Siempre se anticipa a las crisis. Ella lo viene marcando desde abril y la situación del viernes le dio la razón”, explicó un dirigente bullrichista, en referencia al riesgo país, que perforó los 1.000 puntos, y al dólar oficial, que alcanzó su valor más alto en lo que va del año, al llegar a los $1.595.

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Luego de jornadas de desconfianza y mensajes cruzados, el ala política volvió a darle protagonismo a la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, que participó de las negociaciones con los bloques aliados y contribuyó a la obtención del dictamen de la reforma electoral. “No tiene mucho sentido confrontar. No debiera tratarse de quién maneja peor su ego. A Patricia la necesitamos”, planteó una fuente con acceso al despacho presidencial.

La frase resume el trasfondo de los últimos movimientos entre la senadora y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con quien protagonizó una disputa virtual por los laureles tras la obtención de las firmas que permitieron habilitar el tratamiento de la reforma electoral en el Senado, previsto para este jueves.

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En la mesa chica del libertario detectaron que las discrepancias de Bullrich generaron irritación en el mandatario, que evita explicitar públicamente su postura y sigue considerando a la senadora una de sus “socias políticas”.

Javier Milei, Patricia Bullrich y Victoria Villarruel

Pese a la determinación de eludir las confrontaciones, los libertarios ratifican que Milei será el candidato presidencial en 2027 y descartan cualquier alternativa. Sin embargo, no cierran la puerta a que Bullrich integre la fórmula, aunque algunos, los menos optimistas, creen que la exPRO intentará “cogobernar” y condicionar el Senado conforme a sus propios intereses.

Desde el entorno de la senadora rechazan esa interpretación y aseguran quemtuvo “más paciencia que nunca” con los hermanos Milei. “No la conocen en nada. Se tragó más sapos que nunca y tiene ganas de que a esto le vaya bien, pero no va a dejar de marcar sus diferencias. Es así”, la justificaron.

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Por el momento, los que conocen a la exfuncionaria ven lejana la posibilidad de una candidatura a vicepresidenta y admiten que algunos episodios la decepcionaron. Alejada de Karina Milei, con quien supo mantener un buen vínculo, la senadora identifica uno de los puntos de quiebre en los primeros sondeos del armado libertario para que compitiera por la Jefatura de Gobierno porteña. Semanas más tarde, el oficialismo comenzó a impulsar el nombre de Manuel Adorni para esa carrera.

Aun con los desacuerdos, desde su entorno aclaran que la intención no es romper con el oficialismo, sino mantener la posibilidad de expresar sus diferencias cuando lo considere necesario. También aseguran que hará lo necesario para evitar un triunfo del peronismo. “No es oportunista. Es lo que hizo siempre. Su compromiso es con la gente”, la justificó un dirigente que trabaja con ella desde hace muchos años.

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