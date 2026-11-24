Un hombre camina con el agua hasta las rodillas frente a una vivienda anegada tras las crecidas provocadas por el fenómeno de El Niño

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La capital entrerriana continúa en situación de evacuación según la medición realizada por Prefectura Naval este lunes. El Paraná frente al puerto de la ciudad está en 5,6 mt muy por encima de los 5 mt que marca ese límite. El río se mantuvo en esos parámetros durante los últimos días.

Según datos oficiales, la cantidad de personas asistidas suman 266. Unas 60 de ellas son jefes o jefas de familias que permanecen aisladas en las casas anegadas. Están allí para cuidar sus pertenencias personales de posibles robos. En el último mes, la cota creció 1,80 mt según las mediciones de Prefectura.

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Además de Paraná, hay otras tres localidades entrerrianas en situación de evacuación. Se trata de Diamante, con 6 familias autoevacuadas en la zona de Las Cuevas; Hernandarias y Victoria con 22 personas afectadas que se retiraron por sus propios medios. En La Paz la medición es de alerta, pero hay 10 familias que permanecen evacuadas o autoevacuadas.

Las proyecciones del Gobierno provincial indican que, para comienzos de diciembre, el río baje su nivel. Sin embargo, continuará por encima de los límites de evacuación por varias semanas más.

Diferencias

Santa Fe, en tanto, hay 298 personas evacuadas por la creciente. El impacto en la capital santafesina se da por la suba del nivel del río y el riacho Santa Fe, brazos del Paraná, y la laguna Setúbal que bañan sus costas.

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Casi un millón de cabezas de ganado debieron ser evacuadas de islas y tierras bajas por la crecida del Paraná

Si bien ambas capitales están casi enfrentadas, el impacto de la creciente es diferente debido a las condiciones geográficas. Santa Fe está en una planicie inundable. Es una zona baja de anegadizos. Su altura promedio sobre el nivel del mar es de entre 15 y 25 metros. Paraná, en tanto, es una meseta elevada y su costa frente al río es barrancosa. Está a 77 mt. sobre el nivel del mar.

La preocupación por la creciente del río llegó también a Rosario. El agua alcanzó los 4,91 mt muy cerca de los 5 que marcan el nivel de alerta. La cota de evacuación, en tanto, se ubica en los 5,30 mt. En los últimos diez días, el Paraná creció 40 cm frente al puerto local.

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La medición de Prefectura indica que también están en situación de evacuación las ciudades de Reconquista y San Javier (Santa Fe) y Esquina (Corrientes). Chaco no tiene localidades en esta condición, pero aún sostiene unos 2 mil evacuados y autoevacuados.

La otra costa

El río Uruguay, en tanto, continúa creciendo en el segmento superior entre El Soberbio (Misiones) y San Javier (Corrientes). Este tramo es el primero en territorio argentino que recibe el impacto de las lluvias intensas que se están registrando en los estados del sur de Brasil en el transcurso de los últimos días.

En tanto, las mediciones indican en general niveles decrecientes o estacionarios. No hay ciudades en condición de alerta ni tampoco de evacuación. El embalse de la represa de Salto Grande está en 35 mt pero tenderá a la baja en los próximos días. En paralelo, el nivel del río frente a las primeras localidades ubicadas aguas abajo (Concordia en Argentina y Salto en Uruguay) tendrá un leve crecimiento en los próximos días. Las cotas, sin embargo, estarán lejos de los niveles de alerta o de evacuación.

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El Niño está golpeando también las economías regionales. En Misiones hay preocupación por la sandía. El exceso de agua en el suelo complicó la cosecha de esta fruta. Esto se complejiza por el granizo y las bajas temperaturas nocturnas. Se estima que las pérdidas rondarían el 80%. La menor oferta repercutirá en un mayor precio del producto en góndola. Algo similar está ocurriendo con las plantaciones de melones y pepinos.