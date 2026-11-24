Leguízamo y Zamparolo salieron de la conducción del PAMI tras casi tres años al frente del organismo, con las renuncias pendientes de formalización en el Boletín Oficial

Guardar

El Gobierno decidió renovar la cúpula del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) y desplazó a sus dos máximas autoridades. Verónica Gabriela Pérez fue designada como nueva directora ejecutiva del organismo, acompañada por Elizabeth Ana Osterberg en el cargo de subdirectora ejecutiva. Las salidas implican el alejamiento de Esteban Leguízamo y Carlos Blas Zamparolo, quienes conducían el organismo desde el 21 de diciembre de 2023.

El anuncio fue difundido oficialmente por el Ministerio de Salud de la Nación este lunes. De acuerdo con lo informado, el cambio se debe a “una nueva etapa de gestión orientada a profundizar la modernización del organismo, optimizar sus recursos y fortalecer la calidad de las prestaciones destinadas a jubilados y pensionados de todo el país”.

PUBLICIDAD

La designación de Pérez no es un nombre que surja de la nada. La funcionaria es abogada y escribana, y ya contaba con un recorrido dentro del organismo: se había desempeñado como directora de la UGL VIII del PAMI en San Martín, donde condujo la gestión territorial de esa dependencia. El ministerio subrayó que “su designación permitirá dar continuidad a las políticas de transformación institucional y profundizar una gestión enfocada en resultados concretos para los afiliados”.

En la primera semana de septiembre de 2026, ya había asumido como coordinadora ejecutiva del PAMI, en reemplazo de Juan Cruz Montero, un funcionario identificado con el entorno político del asesor presidencial Santiago Caputo.

PUBLICIDAD

La nueva conducción del organismo tiene entre sus prioridades la eficiencia administrativa, la simplificación de procesos y el fortalecimiento de los mecanismos de control

La salida de Leguízamo y Zamparolo, en tanto, no se explica únicamente por los tiempos institucionales. En septiembre pasado ambos funcionarios se reunieron con el ministro de Salud, Mario Lugones, y expresaron su malestar ante lo que describían como una intervención de funcionarios vinculados políticamente a Caputo en decisiones clave del organismo. Esa incomodidad se fue acumulando durante meses hasta que, finalmente, derivó en la decisión política de reemplazarlos, impulsada desde la Casa Rosada. Las renuncias y designaciones serán formalizadas mediante decretos en el Boletín Oficial.

Leguízamo había llegado a la conducción del PAMI tras un recorrido en distintas áreas técnicas del organismo. Zamparolo, por su parte, provenía de la conducción de la DOSUBA, la obra social de la Universidad de Buenos Aires. Ambos fueron designados el mismo día, el 21 de diciembre de 2023. El ministerio agradeció a los dos funcionarios “por su dedicación y compromiso durante sus respectivas gestiones al frente del organismo”.

PUBLICIDAD

El recambio se da además en un escenario de fuertes presiones sobre la obra social de los jubilados. A lo largo de 2026, el PAMI acumuló demoras en las transferencias del Tesoro que se tradujeron en deudas con clínicas, sanatorios y prestadores. Al mismo tiempo, profesionales médicos reclamaron por honorarios atrasados y aranceles que consideraban insuficientes, lo que derivó en interrupciones y dificultades en la atención de afiliados en distintas regiones del país. Con casi seis millones de afiliados, el organismo es uno de los entes más sensibles del sistema sanitario argentino.

Frente a ese panorama, la nueva conducción tendrá entre sus prioridades la mejora de la eficiencia administrativa, la simplificación de procesos, el fortalecimiento de los mecanismos de control y la optimización de los servicios prestados. El objetivo declarado por el ministerio es “consolidar un PAMI más ágil, moderno y eficaz, capaz de responder de manera oportuna a las necesidades de sus afiliados”.

PUBLICIDAD